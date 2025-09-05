シリーズ累計55万部の超短編話題作「すべ恋」ショートドラマ、全10本の配信日＆キャスト一挙公開！

スマートニュース株式会社(C)ABCテレビ

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本 階生）は、朝日放送テレビ株式会社（以下ABCテレビ、本社：大阪市、代表取締役社長：今村 俊昭）と協力し、2025年10月12日から地上波プライム帯で放送予定のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜よる10時15分～）の世界観をより深く楽しめるショートドラマ全10本を共同制作します。それに伴い両社では昨日9月4日にニュースアプリ「SmartNews」内で「すべ恋」チャンネルを開設、本日9月5日、配信スケジュールと出演キャスト総勢18名を発表しました。

このショートドラマシリーズは、テレビ本編では描かれない原作エピソードをもとに制作され、オムニバスの超短編映像作品です。この度、ショートドラマ全10本に出演する18名のキャストも一挙解禁、今注目の若手俳優や話題のインフルエンサーが、それぞれの“恋の一瞬”を瑞々しく演じます。

なお、ニュースアプリ「SmartNews」の「すべ恋」チャンネルでは、ショートドラマだけでなく、地上波ドラマの最新情報やオリジナル動画など、「すべ恋」ファン必見のコンテンツも随時配信予定です。

（8月6日報道発表・参照プレスリリース：ニュースアプリ SmartNewsでショートドラマシリーズ配信決定！ 原作は、今年度秋に地上波プライム帯でドラマ化の 超短編小説「すべての恋が終わるとしても」(https://about.smartnews.com/ja/news/2402.html)）

【ショートドラマ配信スケジュール】

※制作協力：プログレス／制作著作：ABCテレビ

※各話は11時にニュースアプリ「SmartNews」の「すべ恋」チャンネル、および公式SNS等でも順次配信予定

【配信予定媒体】- ニュースアプリ「SmartNews」内「すべ恋」チャンネル- 「すべての恋が終わるとしても」公式Instagram／TikTok／TVer番組ページ- ショードラ「SHOW DRAMA」公式Instagram／TikTok／LINE VOOM／YouTubeショート- 「ごっこ倶楽部」公式TikTok【作品概要】

本作は“忘れられない恋”をテーマにした、切なくも前向きなラブストーリー。シリーズ累計55万部を突破した冬野夜空の同名短編集を原作とし、140字の超短編エピソードを起点にした物語が、ショートドラマとテレビドラマの2軸で描かれます。

地上波ドラマ『すべての恋が終わるとしても』は、2025年10月12日(日)より、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで毎週日曜よる10時15分～放送開始予定。主演は葵わかな＆神尾楓珠のW主演でお届けします。

【原作について】

原作は、冬野夜空による同名の超短編集。切ない恋のエピソードが140字で様々に綴られ、SNSを中心に共感の声が続出、シリーズ累計発行部数が55万部を突破した話題作です。今作では、原作の全３巻に収録された146のエピソードから、8つのエピソードをモチーフとして抽出し、連続ドラマ化。脚本には「Eye Love You」（2024年、TBS）や映画「顔だけじゃ好きになりません」（2025年）などの三浦希紗を迎え、原作の持つ儚い世界観と共感性はそのままに、登場人物たちの葛藤や成長を細やかに写しだします。わずか140字の物語が映像でどのように表現されるのか、ぜひご期待ください。

【今後の予定】- 9月4日（水）11:00：「すべ恋」チャンネル SmartNews内にオープン- 9月9日（火）～12日（金）：ショートドラマ第1話～第4話 配信スタート- 9月24日（水）～26（金）：第5～7話配信- 10月8日（水）～10日（金）：第8～10話配信

※本リリース内容は予告なく変更となる場合があります。

ニュースアプリ「SmartNews」はApp Store / Google Playから無料でダウンロード可能です。ダウンロード：https://bit.ly/48I9giB

「すべ恋」チャンネル開設記念キャンペーン

「すべ恋」チャンネルでは、「すべ恋」ファン必見のコンテンツなどを随時配信する予定です。「SmartNews」アプリで「すべ恋」チャンネルを登録＆視聴して、原作小説セットを当てよう！

【キャンペーン概要】

- 賞品：抽選で10名様に、『すべての恋が終わるとしても』原作小説（全3巻セット）- 参加方法：以下2つのミッションをクリアした方が抽選対象となります- 1. 「すべ恋」チャンネルの登録- 2. 「すべ恋」ショートドラマの視聴 ＜対象話数は第1話から第4話＞- 実施期間：2025年9月9日（ショートドラマ#1配信開始日）～10月31日

【スマートニュース株式会社について】

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。

当社サイト：https://about.smartnews.com/ja/