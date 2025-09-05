【MYTREX】美容ジャーナリスト吉田瑞穂さんが登壇決定！光美顔器「MiRAY ONE」体験POPUPで、9月12日（金）トークショーを開催｜本日17時より予約受付スタート

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社:福岡県福岡市 代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX(マイトレックス)』は、エイジングケア*に必要な5機能が1台で叶う美顔器「MiRAY ONE（ミライワン）(https://mytrex.jp/miray-one/?utm_source=tsutaya_popup&utm_medium=qr&utm_term=tsutayakaden&utm_campaign=mro_novelty)」の世界観を体験できるPOPUPイベント「ミライワン スキンケアトレーニング ラボ」を、9月12日（金）～15日（月・祝）に、二子玉川 蔦屋家電にて開催します。

*年齢に応じたケアのこと

当イベント初日となる9月12日（金）には、美容ジャーナリストの吉田瑞穂さんをゲストに迎えたトークショーを開催いたします。

これまで約300種類の美顔器を試してきた、“美顔器のスペシャリスト”である吉田さんに、「ミライワン」の機能解説や、ご自身のケア習慣における美顔器の取り入れ方について、お話しいただく予定です。

また、トークショーにご参加いただいた皆さまには、特典としてMYTREXオリジナルの全身保湿クリーム「PREMIUM MOIST CREAM」をプレゼントいたします。

その他、「見る・試す・楽しむ」が一体となった体験型コンテンツをご用意しておりますので、ぜひご来場ください。

※トークショーのご参加は事前予約制となります。

※特典は事前予約のうえご参加いただいた方に限ります。

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

美容編集者・ジャーナリスト吉田瑞穂さん プロフィール

吉田瑞穂 (よしだみずほ)

大手通信会社を経て2001年独立。美容記者・編集者歴25年。企業講演や製品開発などコンサルタントとしても20年のキャリアがある。今春、アンチエイジング全般について3年に渡り取材執筆した「美肌投資」(扶桑社)を出版。80台近くを所有する美顔器はとくに造詣が深く、「ZIP!」「マツコの知らない世界」などテレビや雑誌に識者として多数出演している。一児の母。

■美容編集者・ジャーナリスト 吉田瑞穂さんトークショーご予約方法

2025年9月12日（金）18:30～19:30

会場：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room2

ご予約：

9月5日（金）17時から下記URLよりご予約いただけます。

https://peatix.com/event/4563534/

※ご参加にあたっての注意事項

【1. トークショー参加について】

トークショーは“事前予約制（先着順）”です。定員に達し次第、受付を終了いたします。当日は、予約完了メール（または画面）をご提示のうえ、開始時刻の10分前までに指定の集合場所へお越しください。

ご集合時間以外のお並びはご遠慮いただいております。

集合時間に遅れて来場された場合、ご予約があってもご参加いただけない場合がございます。

当選メールはお席の確保を意味しますが、座席の指定はできません。

当選されなかった方も、立ち見でご観覧いただける場合がございます（特典等はございません）。

【2. 撮影・メディア取材について】

イベント当日は、主催者およびメディアによる写真・映像撮影が入る場合がございます。

撮影された素材は、MYTREX公式サイト・SNS・各種広報物に使用されることがあります。

映り込みを希望されないお客様は、当日スタッフへお申し出ください。

イベント中の録音・録画・写真撮影は一切禁止とさせていただきます。

出演者の入り待ち・出待ち行為はご遠慮ください。

■「ミライワン スキンケアトレーニング ラボ」詳細

日程：2025年9月12日(金)～15日（月・祝）

時間：10:00-20:00

場所：二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room1（トークショー会場は2階 E-room2）

入場料：無料・事前予約不要（※トークショーのみ事前予約制）

【美容ジャーナリスト 吉田瑞穂さんトークショー】

2025年9月12日(金) 18:30～19:30 二子玉川 蔦屋家電 2階 E-room2

トークショー参加特典：MYTREXオリジナル全身保湿クリーム「PREMIUM MOIST CREAM」

【体験コンテンツ一覧】

・「MiRAY ONE」無料体験ブース

実際に「MiRAY ONE」をお試しいただけます。体験後、ご希望の方には美容専任コンシェルジュが丁寧にご案内いたします。

・AI肌診断

最先端AIカメラで「しみ・しわ・毛穴・赤み・くま・テカリ・にきび」など15項目を瞬時に分析。その診断結果に基づき、「MiRAY ONE」を最適な形でご案内いたします。

・SNS投稿キャンペーン

イベントの様子をSNSに投稿いただいた方の中から抽選で3名様に、MYTREXの最新美顔器（8万円相当）をプレゼント。

※ノベルティは無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

※商品体験時はメイクオフ専用のメイクルーム（カーテンあり）をご用意しています。

※メイク落とし・化粧水・乳液はご用意しておりますが、メイク用品はご自身でお持ちください。

■「二子玉川 蔦屋家電」アクセス

2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。また、世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。

場所：二子玉川 蔦屋家電

時間：10:00-20:00

住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

URL：https://store.tsite.jp/futakotamagawa/

※最新の店舗情報はホームページをご確認ください。

■「MiRAY ONE」製品概要

商品名: MiRAY ONE（ミライ ワン）

発売日：2025年3月6日

価格：79,860円（税込）

サイズ/質量：約192mm×104mm×56mm/約314g（電源コード含まず）

カラー：ブラック/ホワイト

セット内容：本体、電源コード、保護メガネ、コットンストッパー、コットン（100枚）、取扱説明書（兼保証書）

URL：https://mytrex.jp/miray-one/?utm_source=tsutaya_popup&utm_medium=qr&utm_term=tsutayakaden&utm_campaign=mro_novelty(https://mytrex.jp/miray-one/?utm_source=tsutaya_popup&utm_medium=qr&utm_term=tsutayakaden&utm_campaign=mro_novelty)

■MYTREXについて

『MYTREX』 は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに習慣を変えるのではなく、習慣に溶け込むセルフケアを目指し、効果がないもの、継続できないものはつくらないという信念のもと、独創的な美容・健康機器を提供するブランドです。2024年1月にはシリーズ累計出荷台数250万台を突破しました。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。

2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。

さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

＜発売展開モール＞

■公式サイト：https://mytrex.jp

■EMSショップ 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

■EMSショップYahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

■創通メディカル Amazon店: https://www.amazon.co.jp/mytrex

■EMSショップ auPayマーケット店: https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

＜公式SNS＞

■Instagram： https://www.instagram.com/mytrex.official/

■Twitter： https://twitter.com/Mytrex_JP

■LINE：https://lin.ee/vJgGbXE

■YouTube：https://bit.ly/3xVDKOv

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。