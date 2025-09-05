「フレッツ 光クロス Biz」の東日本エリア全県域提供開始に向けて新規申し込み時の工事費無料キャンペーンを実施
これに伴い、より多くのお客さまにご利用いただけるように、本サービスの新規申し込み工事費が無料となるキャンペーンを2025年9月より実施いたします。
（参考）「フレッツ 光クロス Biz」について
お客さまが契約するインターネットサービスプロバイダーさま（以下、ISP事業者さま）等へ上り/下り最大概ね 10Gbps※1の通信速度で接続するベストエフォートサービスです。帯域確保上り/下り10Mbps※2、故障復旧SLA99.99％※3、サポート体制として従来の24時間出張修理オプションの機能に加え、業界最高水準の24時間以内駆けつけ保証※3など、法人のお客さま向け機能を具備し、より安心してご利用いただけます。
本サービスの提供料金等の詳細については下記ホームページをご覧ください。
https://business.ntt-east.co.jp/content/cross-biz/
※1 最大概ね10Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。本技術規格においては、通信品質確保等に必要なデータが付与されるため、実際の通信速度の最大値は、技術規格上の最大値より十数％程度低下します。また、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などにより大幅に低下することがあります。
※2 光回線終端装置（ONU）～ 光加入者線端局装置（OLT）区間が対象となります。詳細は【別紙1】を参照ください。
※3 当社の責めに帰さない事由（災害、お客さま起因 等）は減額対象外となります。
1. 「フレッツ 光クロス Biz」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1211_1_954c8a8b17200090ca16e61038a1cd8d.jpg?v=202509051156 ]
サービス提供エリア、お申し込み受付開始日、提供開始日について
* お客さまの設備状況等により、お申し込みからご利用開始までにお時間をいただく場合がございます。
※4 フレッツ 光クロスと同エリアにて提供いたします。
2. 工事費無料キャンペーンについて
本サービスを新規申し込みいただいた方にお得なキャンペーンを開催します。
詳細は下表のとおりです。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1211_2_0f6634611d06aad4e2e704385c876de3.jpg?v=202509051156 ]
3. 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先（１）インターネットによるお申し込み・お問い合わせ
フレッツ光サービスホームページ：https://business.ntt-east.co.jp/service/cross-biz/index.html
（２）電話によるお申し込み・お問い合わせ
0120-116116
営業時間：午前9時～午後5時 （土日・年末年始を除く）
【別紙1】サービス提供イメージ(https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20250905_01_01.html)
【別紙2】「フレッツ 光クロス Biz」で利用可能なオプションサービスについて(https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20250905_01_02.html)