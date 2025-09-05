【新ロゴ】FlowDear コーポレートロゴを制作

株式会社FlowDear

株式会社FlowDear（大阪府吹田市広芝町10番8号 代表取締役 大野 翔平）は、2025年8月28日にコーポレートロゴを新たに制作いたしました。この度のアップデートは、「夢中で在り続け、愛を届け続ける」という弊社のビジョンをより明確に発信し、お客様への価値提供と社会からの信頼浸透を一層強化していくためのものです。

■ 新コーポレートロゴについて

ロゴデザインは、株式会社レフロマ代表・長山結子(YUCOdesign)様(Xアカウントはこちら(https://x.com/yucodesign?s=21&t=x81tWTkV_l8NpGHATxU66Q))に手掛けて頂きました。

新しいロゴは、FlowDearの頭文字である「F」をモチーフとしています。ベーシックで丸みのあるサンセリフ体を採用しており、テクニカルかつモダンでありながらも優しい印象を与えるデザインに仕上がりました。

■ ロゴデザインに込められた想い

今回のロゴデザインには、FlowDearの根幹にある「お客様への熱い想い」と「未来を切り拓く意思」が込められています。

ロゴのシンボルは、頭文字Fと燃える炎を模した形状になっており、炎は青い方が温度が高く、青色も入れ込むことによって、内に秘めた情熱が先に突き進む原動力を表現しています。すべての想いや状況に柔らかく寄り添いながら高い視座で物事を俯瞰し進み続ける、FlowDearらしさを表しました。

Dearの後のコロン（Dear：）には、私たちがともに歩むのは、紛れもない"あなた"ですという意味が込められています。

サブコピーには、"Devotion in Every Detail" を採用。

「細部にまで宿る献身」という意味で、関わる相手に真摯に向き合い、自分事として捉えた上で寄り添っていく、私たちのスタイルを端的に言い表した表現です。

■ 私たちの約束

FlowDearは、「夢中で在り続け、愛を届け続ける」というビジョンを掲げ、ITシステム受託開発、クチコミAIアシストサービス「MEO-MEO」の運営、ホームページ制作・運営、求人運用サポート、Webマーケティングといった多岐にわたるサービスを通じて、お客様のビジネス成長をサポートしています。

今回の新ロゴ制作は、この一貫したお客様への想いを、より多くの人々に「視覚を通じて伝えていく」ための進化です。これからも私たちは、"今"というかけがえのない時間に夢中で向き合い、クライアント様への敬意と感謝を胸に、誠実に、まっすぐに価値を届け続けてまいります。

会社概要

株式会社FlowDear

代表取締役：大野 翔平

本社住所：大阪府吹田市広芝町10番8号

URL：https://flowdear.co.jp/