【スマホアクセサリー業界】対応機種数/コラボ数/デザイン数でNo1を誇るcaseplayから、フレームとパネルが分離する構造により、デザインを自由に着せ替えできる「プレミアムパネル」が登場。

株式会社FOX（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十畑 理央）が運営する、デザイン豊富なスマホケースを提供するサービスcaseplay（ケースプレイ）は、フレームケースにデザインパネルを差し込むだけで手軽に着せ替え可能な「プレミアムパネル」を9月5日（金）より販売開始いたします。現時点で展開するデザインは1300種類以上！今後もシンプルなデザインからアート柄、キャラクターコラボまでラインナップを順次追加予定です。

■商品概要

【販売価格】

\3,480（税込）

【商品ページ】

https://caseplay.shop/pages/premiumpanel?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=premiumpanel(https://caseplay.shop/pages/premiumpanel?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=premiumpanel)

【特徴】

▷独自分離構造

ケース本体とデザインパネルを分離できる構造を採用しているため、パネル部分を自由に着せ替えることができます。「フレームを持っていれば、あとはパネルを選ぶだけ」という手軽さと、「着せ替える楽しさ」を両立したスマホケースで、気分やシーンに合わせて手軽におしゃれが楽しめます。

▷豊富なデザイン

現時点で展開するデザインは1300種類以上。キャラクターやアーティストコラボまで幅広いバリエーションからお選びいただけるため、あなたのスタイルにぴったりのデザインがきっと見つかります。



▷すべてがサステナブルな素材

パネルには再生素材が使用し、ザインのプリントにはミマキエンジニアリング社製の『GREENGUARD Gold』認証のUV硬化インクを使用しています。

また、商品配送時のパッケージにも全て再生紙を利用しており、caseplayはあらゆる側面で環境配慮した取り組みを実施しています。

※GREENGUARDは、米国の第三者安全科学機関であるUL社が実施する、室内空間における化学物質排出に関する環境認証制度です。公平な経験科学データに裏付けされた情報を基に、化学物質の室内空間への排出量が少なく、より環境に配慮された製品が認証を受けられます。認証には通常とGoldの２種類があり、Goldには通常よりも厳しい基準値が設定されています。 出典：株式会社ミマキエンジニアリングHP

■caseplayについて

caseplayは、独自に開発した受発注システムにより受注した商品のみをオンデマンド印刷で都度生産し、無駄なものを作り出さない、多くの機種×多くのデザイン×多くのアイテムの在庫を抱えることなく販売可能なプラットフォームです。（ビジネスモデル特許出願済）

日本で最もシェアの大きなiPhoneシリーズに加えて、人気のAndroidスマートフォンユーザーにも自分らしい好きなデザインのスマートフォンケースをはじめとするテックアクセサリーを提供します。

国内スマホアクセサリー領域において機種数/アイテム数/コラボ数において3冠を獲得

2025年2月_期指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

■URL

https://caseplay.shop/

■FOX会社概要

会 社 名：株式会社FOX

所 在 地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 12F

代表取締役：五十畑 理央

▷FOX.INC URL： https://foxinc.jp (https://foxinc.jp)

▷FOX ONLINE STORE URL：https://store.foxinc.jp/ (https://store.foxinc.jp/)

＜事業内容＞

FOXは2011年に創業し、スマートフォンケースの輸入販売からスタートしました。これまで世界中のさまざまなメーカーや工場とのリレーションシップを築き、商材カテゴリーの領域を拡大してきました。現在ではスマートフォンケースの輸入販売だけではなく、Blackberry（スマートフォン本体）やIoTガジェットの輸入販売からファッションブランドケースのサプライヤとしての商品供給、大手通信キャリア向けタブレットデバイスのプロデュースに至るまで、スマートフォン関連アイテムに関わる事業を中心に展開しています。

創業以来、FOXはただ単に“物を売る”ということではなく“お客様への価値の提供”を信条に、常にマーケティング志向で一つ一つの事業に真摯に取り組み、多くの実績を積み重ねてきました。これまでの事業で培ったノウハウとナレッジ（ネットワークによる確かな情報収集力、市場のニーズをいち早く取り入れた企画力、機能的で高品質なものづくり、大手通信キャリアや百貨店などの良質な販売チャネルへの流通、顧客接点として重要な役割を担うCSチーム構築、など）を昇華させ、スマートフォン関連領域における、健全かつ強固なサプライチェーンの構築に取り組み続けています。

※本プレスリリースに記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。