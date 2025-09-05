【限時35％OFF】世界最速クラス「ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース」特惠25,999円！
「ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース」は、次世代インターフェースThunderbolt(TM) 5に対応した最新モデルです。最大80Gbpsの帯域幅を実現し、理論値で最大6,000MB/sの超高速データ転送を可能にします。
【キャンペーン情報】
製品の特徴
【最大80Gbpsの高速転送】
Intel製Thunderbolt 5対応コントローラーを搭載し、最大80Gbpsの帯域幅に対応。6GBのファイルもわずか1秒で転送可能。安定・高速なデータ転送で、ビジネスやクリエイティブ作業の効率を大幅に向上。
【超高速ストレージ拡張】
最大6000MB/sの読取速度と80Gbpsの帯域幅に対応（※PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4以降のSSD推奨）。ドライバ不要で接続可能。データ処理、クリエイティブ作業、プログラミングなど幅広い用途に最適。 ⚠️ Thunderbolt 3ポート使用時は、USBモードで最大10Gbpsに制限される可能性があります。
【Thunderbolt 5互換チップ搭載】
本製品はIntel JHL9480チップを採用し、Thunderbolt 5技術との互換性に優れたストレージソリューションを実現。高い安定性と高速性を兼ね備え、4K/8K映像編集やゲーム、業務用途にも理想的です。【静音冷却・高放熱性能】
アルミ合金製筐体とフィン構造に加え、放熱パッドと熱伝導グリスを採用。動作中でも高い放熱性能と静音性を両立し、高負荷時でも温度を効果的に管理（45℃以下）。
【幅広いデバイスと高い互換性】
Thunderbolt 5/4/3およびUSB4インターフェースと互換性あり。macOS、Windows、Linuxなどの主要OSに対応し、MacBookやMac mini、各種ノートPCやタブレットとの接続も簡単に行えます。対応デバイスは以下の通り： MacBook Pro (M4 Pro/M4 Max)、Mac mini (M4 Pro)、Mac Studio (M4 Max/M3 Ultra)、Razer Blade 16ラップトップなど。
まとめ
PC周辺機器ブランド ORICO（オリコ） は、最新規格Thunderbolt(TM) 5に対応した「ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD 外付けケース」を、Amazon.co.jpにてお得な価格でご提供いたします。
通常価格39,999円（税込）のところ、35%OFFクーポンと10%割引コードの併用で、25,999円（税込）にてご購入いただけます。
キャンペーン期間は 2025年9月18日（木）23:59 JST までとなります。
