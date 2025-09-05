【9月イベント】Windows11正規対応の高性能再生パソコンを大阪府内4都市で開催＜会場限定の購入特典あり＞

株式会社ポンデテック

株式会社ポンデテック（関西電力グループ）が運営するPC nextは、2025年9月に京都府向日市、長岡京市で「再生パソコン特別販売会」を開催します。通販サイトでご好評いただいている商品だけでなく、当日会場でしか手に入らない“数量限定品”もご用意。展示品を実際に見たり、操作したりすることができるので、中古品への不安を解消できます。さらに、会場限定の購入特典としてワイヤレスマウスを各回先着50名様にプレゼント。

■再生パソコンとは

再生パソコンとは、使用済みパソコンに清掃や部品交換などの処理を行って再び使用できるようにしたものです。新品と比べ価格が安いため、最新モデルにこだわらない個人・法人の方から支持されています。環境にもお財布にもやさしい、近年注目のパソコンです。

■開催概要

9月13日（土）

・高槻市生涯学習センター3階 研修室（JR「高槻」駅 徒歩9分）

・第一部：11:00-13:00 / 第二部：14:00-16:00

9月20日（土）

・枚方市総合文化芸術センター（別館）3階 第3会議室（京阪「枚方市」駅 徒歩7分）

・第一部：11:00-13:00 / 第二部：14:00-16:00

・フォルテ摂津3階 フォルテ301（JR「千里丘」駅 徒歩3分）

・第一部：11:00-13:00 / 第二部：14:00-16:00

9月27日（土）

・寝屋川市立市民会館3階 講義室（京阪「寝屋川市」駅 徒歩15分）

・第一部：11:00-13:00 / 第二部：14:00-16:00

会場等の詳細につきましては公式サイトをご確認ください

→ https://pcnext.shop/pages/pcnext-pcsaleevent

■特別販売会の注目ポイント

大企業で使われていたパソコンを徹底クリーニング＆SSDを新品に交換

法人で一斉入れ替えとなった“まだまだ使える”ビジネス用高性能PCを再生することで、コストパフォーマンスと性能の両立を実現しています。新品SSDによりすぐに起動し、サクサク気持ちよい処理スピードを感じていただけます。

初期設定済みで届いたその日からすぐ使える

ややこしい初期設定は不要。付属の写真付きガイドに沿ってインターネットに接続するだけでスムーズにパソコンライフを始められます。

スタッフによる丁寧なサポート

機種選びや中古パソコンに関するさまざまな疑問をスタッフに個別でご相談いただけます。初心者の方や今まで中古パソコンを購入したことがない方も安心してお越しください。

Windows11対応も万全、保証付き

Windows11の公式要件を遵守し、正規OSライセンスを使用した商品のみを取り扱っており、セキュリティ面も安心してご使用いただけます。また業界最長クラスの保証をお付けしております。

支払い方法は現金・クレジットカードの両方が利用可能

購入後そのままお持ち帰りいただけるので、買ったその日から快適なパソコンに切り替えていただけます。

■取扱い商品について

今年の10月にWindows10のサポート終了が予定されているため、販売会ではWindows11を搭載した商品のみを取り扱っています。ラインナップは、NECの法人モデルのVersaProシリーズや富士通のLifebookシリーズ、ビジネスパーソンに愛用者が多いLenovo ThinkPadシリーズなど（過去開催時の実績です。入荷状況等により変更する場合がございます）定番メーカーを中心にご用意。購入後そのままお持ち帰りいただけるので、買ったその日から快適なパソコンに切り替えていただけます。

NEC VersaProシリーズ富士通 Lifebook シリーズLenovo ThinkPadシリーズ■PC next について

PC nextは、関西電力グループ・株式会社ポンデテックが運営する中古パソコン専門店です。大企業で利用されていたビジネス用PCに対し、専門スタッフが徹底的なクリーニングやSSD換装などの再生処理を行うことで、高い性能×お求めやすい価格を実現。さらに、正規ライセンス使用やWindows11の公式要件遵守、業界最長クラスの保証やサポート窓口など、安心してお使いいただけるサービスを提供しています。

2年前まではオンライン販売のみでしたが、「実際の商品を見てみたい」という多くのお客様の声にお応えし、2024年からは会場での一日限定販売イベントもスタート。既に40回以上実施しており、個人・法人を問わず幅広い方々にご利用いただいています。

PC next の再生パソコンは、再生拠点を置く大阪府茨木市のふるさと納税返礼品にも選ばれており、これからも地域に根ざした活動やオンラインストアを通じて、多くの方に“安心して使える手頃なパソコン”をお届けしてまいります。