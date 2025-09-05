「誰ソ彼ホテル」シリーズの美麗な線画を塗った塗り絵作品が集結！ 塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十三回の受賞作品を発表
セルシスと株式会社アイビスが共催した、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十三回の審査結果を、9月5日（金）に発表しました。
第三十三回は、脱出アドベンチャーノベル「誰ソ彼ホテル」と、続編「誰ソ彼ホテル -蕾-」に登場するキャラクターとしておなじみお馴染の塚原音子ら7人の塗り絵作品を募集し、たくさんの参加者様からキャラクター愛に溢れた素敵な作品をご応募いただきました。
「塗りマス！」は、コンテストサイトからお題の線画をダウンロードして彩色し、Xにハッシュタグをつけて投稿することで応募が完了する塗り絵コンテストです。今回の開催を含むこれまでの総応募数は合計で15万7千点を超えています。作品の制作に利用する端末や、彩色に使うアプリの種類も自由で、創作に興味のある全ての人が気軽に楽しくクリエイションに参加でき、夢中になれる場を提供しています。
審査の結果、「塗りマス大賞」2作品、「液タブ賞」1作品、「たそほて賞」6作品、「優秀賞」5作品、「佳作」30作品が決定いたしました。受賞者の方には協力各社提供の豪華な賞品が進呈される他、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルが贈られます。惜しくも入賞を逃した参加者の方には、抽選で50名様に特製コラボクリアファイルをプレゼントいたします。
また、塗り絵のタイムラプス動画をご応募いただいた方の中から抽選で1名様に「色彩賞」としてクリエイター向けモニターを、さらに抽選で「初参加賞」のTourBox Lite、「レベルアップ賞」のハンドモデル、「アクセサリー賞」のモバイルアクセサリーセットが、それぞれ1名様に贈られます。
【主な受賞作品】
■塗りマス大賞
「-傑作-」
彩色：いまどらごん さん
「-逸品-」
彩色：庄屋さん
■液タブ賞／色彩賞／初参加賞／レベルアップ賞／アクセサリー賞（各抽選1名）
彩色：（左上から）「液タブ賞」みかんさん、「色彩賞」洗足沼 めじろ໒꒱・ ﾟさん
「初参加賞」花冠さん、「レベルアップ賞」もさたさん、「アクセサリー賞」あまぶきさん
■たそほて賞
彩色：（左上から）暫くさん、休眠さん、上品な猫さん、
アルトさん、もちとしさん、虎まろさん
▼賞と賞品
●塗りマス大賞 2作品
「-傑作-」
1. DAIV R4-I7G50WT-B（提供：株式会社マウスコンピューター）
製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-r4i7g50wtbccw101dec/
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
「-逸品-」
1. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル】インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン
iiyama PC SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT]（提供：株式会社ユニットコム）
製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615
2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）
3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●液タブ賞 1作品
1. Wacom One 液晶ペンタブレット 12 （DTC121W0D）（提供：株式会社ワコム）
製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features
2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）
製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn
3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●色彩賞 抽選1名様
1. クリエイター向けモニター ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）
製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●初参加賞 抽選1名様
1. TourBox Lite（提供：TourBox Tech Inc.）
製品詳細：https://www.tourboxtech.com/jp/tourbox-lite/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●レベルアップ賞 抽選1名様
1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/L -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）
製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054572/
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●アクセサリー賞 抽選1名様
1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）
・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALBKN
・タブレット用2本指グローブ（M） TB-GV1M
・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH
・Type-C（TM）/USB-Aコネクター対応 USBメモリ MF-TPC3064GBK
製品詳細
https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALBKN.html
https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html
https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●たそほて賞 6作品
1. 誰ソ彼ホテル公式グッズ（提供：株式会社SEEC）
以下の4種のうち、いずれかのアイテムが進呈されます。
・「5周年記念 アクリルスタンドセット」2作品
・「レトロver. アクリルスタンドセット」2作品
・「誰ソ彼ホテル Re:newal アクリルスタンドセット」1作品 （※2025年8月12日賞品追加）
・「朗読劇 誰ソ彼ホテル～出会い～」1作品 （※2025年8月12日賞品追加）
※景品は過去に販売していたものであり、新作や限定グッズではございません。
2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版
または片手入力デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●優秀賞 5作品
1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）
製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan
2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
●佳作 30作品
アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）
希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。
■入賞者全員プレゼント
1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル
2. 塗りマス！特製クリアファイル
※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。
■抽選で50名様にプレゼント
塗りマス！特製クリアファイル
「誰ソ彼ホテル」シリーズについて
『誰ソ彼ホテル』は、あの世とこの世の狭間に存在するホテルを舞台に、宿泊客たちと関わりながら真実に迫る推理×脱出アドベンチャーゲームです。
原作アプリ『誰ソ彼ホテル』はリリースから7周年を迎え、2025年にはアニメが放送開始、さらに続編となる『誰ソ彼ホテル -蕾-』もリリースされました。
▼『誰ソ彼ホテル』 公式サイト https://anime-tasokarehotel.com/
▼『誰ソ彼ホテル -蕾-』 公式サイト https://se-ec.co.jp/appgames/tasokarehotel-2/
▼誰ソ彼ホテルシリーズ 公式X https://x.com/TASOKARE_HOTEL
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail：press@celsys.com
法人のお客様
https://www.celsys.com/clipsolution/