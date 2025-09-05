[Gakkenのすべての書籍］絵本ナビでの購入で、1冊から送料無料キャンペーン開催！（2025/09/5～19）

株式会社絵本ナビ



Gakkenの名作・話題作を9月19日までに絵本ナビで購入すると、送料無料に！

『しましまぐるぐる』や人気絵本作家tuperatuperaさんの作品などの絵本をはじめ、「学研の図鑑LIVE」や「学研まんが」シリーズ、「最強王図鑑」シリーズといった大人から子どもまでワクワクする作品を出版するGakken。

絵本ナビでは、2025年9月5日から９月19日まで、Gakkenの全作品を1冊から国内配送料無料でお届けします。

●送料無料キャンペーン概要

開催期間：2025/9/5（金）～2025/9/19（金）

URL：https://www.ehonnavi.net/pages/freeshipping/Gakken/

絵本ナビにてGakkenの作品をご購入いただくと、1冊から送料無料でお届けします。

●Gakkenのおすすめ作品（一部）

『ハムスたんていと かいとうニャー』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=269859)

『(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)あなたのからだをだいじにするほん(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)

『(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)12の星のものがたり(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)

「Gakkenのtupera tuperaえほん」シリーズ(https://www.ehonnavi.net/special.asp?n=5902)

シリーズ化希望者殺到の「めいたんていVSかいとう」絵本サンリオキャラクターが伝える、自分の身体と心を守るおまもりBOOK繊細な切り絵で堪能する星座の物語

ユーモアたっぷりに描かれるグラフィカルなイラストが大人気のtupera tuperaさん。送料無料のこの機会にtupera tuperaさんの絵本をご自宅の本棚にお迎えしてみてはいかが？

「もりのえほん」シリーズ(https://www.ehonnavi.net/special.asp?n=5925)

【tupera tuperaしかけ絵本15周年記念】読者プレゼントキャンペーン実施中！対象期間中に対象書籍を1冊以上ご購入いただいた方のなかから、抽選で200名に『くだものさん』グッズが当たるキャンペーンを実施中です。

さあ 森の世界へ 出かけよう！ 繊細なタッチで描かれるふくざわゆみこさんの心温まる物語。

●送料無料キャンペーン作品は通常の3倍売り上げ増！

2025年5月1日～15日まで 評論社送料無料キャンペーン、

2025年5月16日～30日まで フレーベル館送料無料キャンペーンを開催した結果、対象の出版社の書籍は、昨年比約3倍の売り上げ増となりました。

絵本ナビでは今後も絵本・児童書出版社に特化した送料無料キャンペーンを開催する予定です。

株式会社絵本ナビ

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）

URL ： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容 ： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社 絵本ナビ 広報担当

E-mail：press@ehonnavi.net

※在宅勤務体制のため、メールにてお問い合わせください。

※本リリースはご自由にご転送・ご引用いただけます。

絵本ナビの画面キャプチャもご自由にご利用ください。