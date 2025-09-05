[Gakkenのすべての書籍］絵本ナビでの購入で、1冊から送料無料キャンペーン開催！（2025/09/5～19）

写真拡大 (全18枚)

株式会社絵本ナビ



Gakkenの名作・話題作を9月19日までに絵本ナビで購入すると、送料無料に！



『しましまぐるぐる』や人気絵本作家tuperatuperaさんの作品などの絵本をはじめ、「学研の図鑑LIVE」や「学研まんが」シリーズ、「最強王図鑑」シリーズといった大人から子どもまでワクワクする作品を出版するGakken。


絵本ナビでは、2025年9月5日から９月19日まで、Gakkenの全作品を1冊から国内配送料無料でお届けします。



●送料無料キャンペーン概要


開催期間：2025/9/5（金）～2025/9/19（金）


URL：https://www.ehonnavi.net/pages/freeshipping/Gakken/


絵本ナビにてGakkenの作品をご購入いただくと、1冊から送料無料でお届けします。



●Gakkenのおすすめ作品（一部）


『ハムスたんていと かいとうニャー』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=269859)


　　　　　　　　シリーズ化希望者殺到の「めいたんていVSかいとう」絵本

『(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)あなたのからだをだいじにするほん(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=267697)


サンリオキャラクターが伝える、自分の身体と心を守るおまもりBOOK

『(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)12の星のものがたり(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)』(https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=265420)


繊細な切り絵で堪能する星座の物語

「Gakkenのtupera tuperaえほん」シリーズ(https://www.ehonnavi.net/special.asp?n=5902)

ユーモアたっぷりに描かれるグラフィカルなイラストが大人気のtupera tuperaさん。送料無料のこの機会にtupera tuperaさんの絵本をご自宅の本棚にお迎えしてみてはいかが？












【tupera tuperaしかけ絵本15周年記念】読者プレゼントキャンペーン実施中！

対象期間中に対象書籍を1冊以上ご購入いただいた方のなかから、抽選で200名に『くだものさん』グッズが当たるキャンペーンを実施中です。

「もりのえほん」シリーズ(https://www.ehonnavi.net/special.asp?n=5925)

さあ　森の世界へ　出かけよう！　繊細なタッチで描かれるふくざわゆみこさんの心温まる物語。







●送料無料キャンペーン作品は通常の3倍売り上げ増！


2025年5月1日～15日まで　評論社送料無料キャンペーン、


2025年5月16日～30日まで　フレーベル館送料無料キャンペーンを開催した結果、対象の出版社の書籍は、昨年比約3倍の売り上げ増となりました。


絵本ナビでは今後も絵本・児童書出版社に特化した送料無料キャンペーンを開催する予定です。


株式会社絵本ナビ


会社名　：　株式会社絵本ナビ
代表者　：　代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）
所在地　：　〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112
設立 ：　2001年10 月25 日
資本金　：　1億円（資本準備金1億円）
URL　：　https://corp.ehonnavi.net/
事業内容　：　メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業





本件に関するお問い合わせ


株式会社 絵本ナビ　広報担当


E-mail：press@ehonnavi.net


※在宅勤務体制のため、メールにてお問い合わせください。


※本リリースはご自由にご転送・ご引用いただけます。


絵本ナビの画面キャプチャもご自由にご利用ください。