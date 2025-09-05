¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥ì¥Ýー¥ÈÈ¯¹Ô¡ÛÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥ì¥Ýー¥ÈVol.288 ¡ÖÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼û°Ê³°¤Î¼èÆÀ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
»°É©£Õ£Æ£Ê¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò- Ã»´ü¤ÎÅ¾Çä¤ª¤è¤ÓÄÂÂß»Ô¾ì¤Ø¤Î¶¡µë¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¼û°Ê³°¤Î¼èÆÀ¤ÏÁý²Ã´ðÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë
- ³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤Î»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Ë»ß¤Þ¤ë
- »Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¼Â¼û¤¬ÄÉ¿ï¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬Ãæ´üÅª¤ÊÈÎÇä²Á³Ê¤Î¾å¸Â¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë
- ³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤Î»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Ë»ß¤Þ¤ë
- »Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¼Â¼û¤¬ÄÉ¿ï¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬Ãæ´üÅª¤ÊÈÎÇä²Á³Ê¤Î¾å¸Â¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë
¥ì¥Ýー¥ÈÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2025090401.pdf?20250905080237
¥ì¥Ýー¥È¤Î¥áー¥ëÇÛ¿®¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgqf-lisjqj-a09062f022dc92e704fe1da404444440
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô¡¡ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¶ÈÌ³´ë²èG¡¡çÕ·¦¡¡Ë§ÏÂ
ÅÅÏÃ¡§050-3689-0864
mail¡§yoshikazu_funakubo@tr.mufg.jp
°Ê¾å