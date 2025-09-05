【IDEATECH】AI・LLMO時代に、成果を生み出すデジタルPR・コンテンツマーケティングを実現。コーポレートサイト「TOPページ」「お役立ち資料ページ」をフルリニューアル

株式会社IDEATECH

コンテンツPR・コンテンツマーケティング・コンテンツセールスを総合支援する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫、以下 IDEATECH）は、コーポレートサイトにおける「TOPページ」「お役立ち資料ページ」を、全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

■ リニューアルの背景と目的

近年、企業の情報発信は加速度的に増え続け、顧客やメディアに届けるべき情報が“溢れる時代”となっています。その結果、単に情報量を増やすだけでは成果に結びつかず、「いかに信頼を獲得し、相手の行動につなげるか」が重要な課題となっています。

IDEATECHは、500社以上の支援実績と1,000件を超える調査経験を通じ、コンテンツを短期施策にとどめず、長期的な価値を生み出す「資産」として活用する取り組みを推進してきました。

今回のリニューアルでは、こうした背景を踏まえ、私たちが一貫して大切にしてきた「AI・LLMO時代に、成果を生み出すデジタルPR・コンテンツマーケティングを実現」という思想を明確に表現しました。

トップページでは、企業が直面する課題とそれに応える当社の姿勢を端的に示すメッセージを刷新。

お役立ち資料ページでは、100種類以上に及ぶコンテンツを体系的に整理し、利用者が必要な情報に迅速にアクセスできる構成へと改良しました。

あわせて、調査レポートや実践ガイド、業界インサイトなど意思決定を支える実践的コンテンツを拡充。経営層から人事・マーケティング部門に至るまで、多様な立場の方が“すぐに使える情報”を得られる環境を整備しました。

本リニューアルを通じ、IDEATECHはこれまで以上に「成果を生み出すデジタルPR・コンテンツマーケティング」にて、多様な企業の成長を支援してまいります。

■リニューアルのポイント

＜トップページ＞

【AI・LLMO時代に、成果を生み出すデジタルPR・コンテンツマーケティングを実現】という我々の想いを、ファーストビューで表現しました。

IDEATECHでは徹底的にコンテンツにこだわり、「資産」としてのコンテンツ設計・戦略を構築しております。導入企業500社・戦略PR支援実績1,000件・調査企画立案数4,000件以上の豊富な実績をもとに、あらゆる領域に活用できるコンテンツを制作可能なため、コンテンツにお悩みの企業様は是非ご相談からでもお問合せください。

＜お役立ち資料ページ＞

IDEATECHが自信を持って提供する100種類を超える"オリジナルコンテンツ"の中から、お客様のニーズを満たすことのできる・有益な情報に厳選して掲載し、またサイト内で欲しいコンテンツを一目で発見できる構成に見直しました。

「お問い合わせの多いコンテンツ」「3点セットコンテンツ」「調査レポートコンテンツ」「パーフェクトガイドコンテンツ」「セミナーレポートコンテンツ」など、コンテンツの種類ごとにおすすめしたいコンテンツを厳選しておりますので、気になるものは是非ご覧ください。

※以下、お役立ち資料ページに掲載中の"オリジナルコンテンツ"を一部抜粋いたします。

■お役立ち資料ページに掲載中の"オリジナルコンテンツ" ※一部抜粋※

■ 会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス

・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス

２.IDEAマーケティング事業

３.IDEAデザイン事業

４.IDEAセールス事業

５.PR戦略コンサルティングサービス

URL ：https://ideatech.jp