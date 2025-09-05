b.stageにてユン・シユン公式コミュニティオープン…作品と日常をつなぐ場へ

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムプラットフォームb.stage(https://bstage.in/)（ビーステージ）が俳優ユン・シユンの公式ファンコミュニティ（yunsiyun.bstage.in(https://yunsiyun.bstage.in/)）を本日（5日）オープンしたと発表した。今回のコミュニティは、既存の韓国のファンカフェを中心に続いてきた疎通を一段階拡張し、ドラマ・映画・舞台を網羅する彼の活動を一箇所に集めてグローバルファンダムとの接点を強化する契機になると予想される。

ユン・シユンは2009年韓国のMBCコメディドラマ「明日に向かってハイキック」で顔を知られた後、KBSドラマ「製パン王キム・タック」で韓流スターに躍進した。その後、2022年KBSドラマ「ヒョンジェはうつくしい」でKBS演技大賞長編ドラマ部門男性優秀賞を受賞し、継続的な作品活動と変身で大衆の愛を証明した。最近では演劇「死の讃美」で劇作家キム・ウジン役を演じ、舞台演技に初挑戦して演技スペクトラムをさらに広げている。

ドラマと映画はもちろん、バラエティまで活動領域を広げてきたユン・シユンは、最近SBSバラエティ「醜い私たちの子」を通じて新たな魅力を見せ、韓国国内外のファンから継続的な愛を受けている。番組では徹底した自己管理習慣とともに英語勉強に没頭する日常が公開され話題となった。フィリピン語学研修経験をはじめ続けてきた継続的な学習は、グローバル舞台でも活躍するための彼の真摯な準備過程を見せ、視聴者の共感を引いた。

今回オープンしたb.stageファンコミュニティは、このようなユン・シユンの多様な活動ニュースとコンテンツを集めてファンとリアルタイムで共有するハブの役割を果たし、グローバルファンダムとの交流の中で彼の活動がより幅広く拡張されることが期待される。

特に今後、b.stageの1:1リアルタイムチャットサービス「POP」を通じて、ユン・シユンの日常と趣味など様々な話をより近く真摯に分かち合うことができる見込みだ。ファンはb.stageを通じてユン・シユンについてより深みのある疎通を経験し、多彩な特典とコンテンツを楽しむことができるようになる。今後、b.stageでのみ提供される独占コンテンツと特別な特典が順次公開され、ユン・シユンのグローバルファンダムとの連結の輪がより強固になる見込みだ。

ユン・シユンは所属事務所R&Cエンターテインメントを通じて「これまで韓国のファンカフェをはじめ様々な空間で縁であるファンの皆さんと共にしてきましたが、今はb.stageを通じてより多彩で近く疎通を続けることができるようになり嬉しいです」とし、「これからは作品活動と日常すべてをファンの皆さんと分かち合い、より豊かな出会いを作っていきたいです」と所感を伝えた。

b.stage関係者は「ユン・シユンはドラマと映画、舞台を行き来する演技歩みとともに大衆に真摯な俳優として位置づけられた人物」とし、「今回のコミュニティを通じてファンとの連結をより強固にし、POPサービスをはじめとする様々な機能を通じてより密度の高い疎通が可能になるよう最適な環境を整え積極的にサポートする」と明らかにした。

一方、b.stageはK-POPアーティストだけでなく俳優、声優、ミュージカル、コメディなど様々なジャンルでファンコミュニティを構築してきており、グローバルファンダムプラットフォームとして位置づけられた。現在約850余りのアーティスト及びブランドIPと共に運営されており、今後もファンとアーティストが国境とジャンルの境界を越えて連結されるよう体験設計とサポートを継続的に強化していく計画だ。