上質な寛ぎと美しいデザインを両立。健康家具ブランドが本気で作った、暮らしに寄り添う“寝るソファ”「CLARIDAD クラリダ」が新登場。

『CLARIDAD クラリダ』

「寝る、座る、たたむ」に専門性を持った健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）は、2025年9月3日より、“心地よく休むためのソファ”『CLARIDAD クラリダ』（以下、『クラリダ』）の販売を開始しました。

デザイン性と機能性を両立した、次世代の"NERU-SOFA"

「寝る・座る」を両立した新発想ソファ

「寝る・座る」を両立した新発想ソファシリーズ『NERU-SOFA』は、従来のソファの長所であるリビングの顔としてのデザインは大切にしつつ、いかに心地よく休めるか？にフォーカスして生まれました。本商品クラリダは、寝心地・座り心地に関する専門的な研究開発を行う健康家具ブランドEMOORが、徹底的にこだわって開発した“心地よく休むためのソファ”です。上質な座面構造と角度が調節できるバックレストで寛ぎの姿勢を自由にアレンジできます。

角度調節可能なバックレストで、自分だけの“寛ぎポジション”を

くつろぎ方は無限大

角度が自由に調節できるバックレストで、体勢や気分に合わせた最適なポジションにカスタマイズ。

オーダーメイドのような心地よさで、自分だけのリラックスタイムを楽しめます。

バックレストはギア式で、クッションを動かすことで角度調節が可能。用途にフィットした角度でリラックスできます。

自由なレイアウトを可能にする“アイランド設計”

開放的で自由なレイアウトが可能に

壁付けにせずリビング中央にも置けるデザイン。レイアウトに制約なく、自由な方向から使えます。

家族で過ごす時間、ひとりでくつろぐ時間、来客時にも対応できる、マルチユース性が魅力です。

高密度ウレタン＋Sスプリング構造で安定した寝心地

ベッド品質の寝心地心地よく体圧を分散

しっかりと体を支える32Dの高密度ウレタンとSスプリング構造により、長時間座っても寝転んでも疲れにくく、日常のうたた寝やゲストベッドにも最適。座り心地だけでなく、横になったときにも心地よさを追求しています。

インテリアに馴染むデザインとカラー

バックレストは2つのカラーからお選びいただけます

上質な寛ぎと美しいデザインを両立

空間に上質感をプラス

スチールの軽やかな佇まいと、インテリアに馴染むニュアンスカラーの洗練されたデザイン。リビングをワンランク上の空間に仕上げます。

販売サイトはこちら :https://www.emoor.jp/c/em-sofa/hy-sfclar

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/156_1_2485b016a803f6d4d034ab2b2d526926.jpg?v=202509050856 ]

健康家具ブランドEMOOR（エムール）について

『寝る・座る』で悩んだらエムール寝る・座る・たたむ

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より寝室と睡眠、休息をテーマとした商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。また、都市部における居住面積は年々減少傾向にあります。EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と日本の住文化である「たたむ」を組み合わせることで、健康家具ブランドとして、心身共に健康的な暮らしを提案しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://www.emoor.jp

・オウンドメディア「日本の寝室と寝具」

https://www.emoor.jp/em/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/