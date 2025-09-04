渋谷の夜景を一望。岩手発の国産ハーブリキュールと熟成肉の名店が贈る、一夜限りの”アペリティーボ・ナイト”を9月23日に開催

株式会社 K.S.P

金ケ崎薬草酒造（運営：株式会社K.S.P、本社：岩手県金ケ崎町）は、東京・渋谷のランドマーク「渋谷サクラステージ」38階に位置するグリルダイニング＆ミュージックバー「STEREO」にて、レストラン「FUSOU」とのコラボレーションイベント ”アペリティーボ・ナイト” を開催いたします。

本イベントでは、両社が培ってきた食と酒の知恵を融合させ、都会の夜景を望む特別な空間で、上質かつ気軽に楽しめる“アペリティーボ”体験をお届けします。

「STEREO」店内写真

金ケ崎薬草酒造のリキュール一例

今回のコラボレーションは、イタリア文化に根付く“アペリティーボ（食前酒を中心とした社交のひととき）”を、日本ならではの感性で再解釈し、新しいスタイルで提案するものです。

[アペリティーボのイメージ画像]アペリティーボとは、食前酒・またはディナー前に軽い食事とアルコールなどを楽しむ食文化の事を指す。

FUSOUが手掛ける独創的な料理と、金ケ崎薬草酒造のハーブリキュールを用いた特製カクテルやペアリングドリンクは、それぞれアラカルトで注文可能。



お好きな一皿と一杯を組み合わせ、自分だけの“アペリティーボ体験”をお楽しみいただけます。

「FUSOU」店内写真

提供メニュー（一例）

フード：4品

・和花 樹（ヒノキや柚子、ルート系のハーブリキュール）× 松茸リゾットと手羽フリット すだちの香り

・和花 汐（梅や大葉、柑橘香る酸っぱいハーブリキュール）× 秋刀魚と焼きなすのソース 大葉ソースとフェンネルサラダを添えて

・和花 元（苺、山椒、唐辛子等のスパイシーなハーブリキュール）× ローストビーフとイディアサバル（スモークチーズ） モレソース仕立て

・Japanese Vermouth AKA-ONI ROSSO (味醂ベースの和製スィートベルモット）× スモークビーフバーガー

デザート：2品

・クレームドカシスリキュール × 洋梨と黒文字を合わせたデザート

・和花 果（紫蘇やほうじ茶、シナモンの甘苦いハーブリキュール）× 林檎、ヨーグルト、スパイスを効かせた甘美な一皿

【開催概要】

イベント名：FUSOU×金ケ崎薬草酒造 アペリティーボ・ナイト

日時：2025年9月23日(火) 16:30～22:00

会場：渋谷サクラステージ38階「STEREO」

内容：アペリティーボスタイルの特別メニューとリキュールのペアリング（アラカルト形式）

参加方法：事前予約推奨

当日はウォークインでの入場可能。

アラカルト形式でのご注文の為、商品はなくなり次第終了となります。

「STEREO」店内写真

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社K.S.P 老川(おいかわ)

E-mail：info@kspyakusou.com

Tel：080-4510-4636

ブランド紹介

『金ケ崎薬草酒造(https://www.instagram.com/kspyakusou/)』

2021年に岩手県にて創業した国産ハーブリキュールメーカー。

30種を超えるハーブやスパイスを自社で栽培し、ナチュラルなリキュールを製造しています。

今まで日本になかった、新しい嗜好品の可能性を追求し、「未来の暮らしに新しい価値を創る」ことを目指しています。

『FUSOU(https://www.instagram.com/fusou_sakuragaoka/)』

熟成肉に特化したレストラン

FUSOUでは、牛そのものの個性を生かした熟成肉と共に、黒毛経産和牛や短角和牛、あか

牛、乳用種など、日本各地で暮らしや食文化を支えてきた牛を多くの人に伝え、熟成とい

うひと手間を加えることによって真価を発揮する牛肉の可能性を追求しています。美味し

さの理由と素材の背景を知ることで自然との繋がりを感じられる、サステナブルなレスト

ラン。FUSOUならではの熟成肉の表現を、どうぞお楽しみください。

【営業に関するお知らせ】

店舗設備の改修工事に伴い、下記の期間の営業を一時休業させていただいております。

休業期間：2025年7月12日（土）～10月中旬 予定