こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
佛教大学職員の藤原芽花が 車いすバスケットボール女子日本代表に選出 ―「2025 IWBF アジアオセアニアチャンピオンシップス」に出場予定―
佛教大学（京都市北区）に事務職員として勤務する藤原芽花（ふじわらめいか）が、車いすバスケットボール女子日本代表に選出されました。男子・女子日本代表選手団は2025年11月にタイで開催される「2025 IWBF アジアオセアニアチャンピオンシップス」に出場します。
藤原選手は2020年4月に教育学部臨床心理学科へ入学。2021年、車いすでの生活となりました。
2022年から車いすバスケットボール競技を本格的に開始し、在学中には車いすハンドボールや車いすバスケットボールの体験会を実施したり、バスケットボール部車いす部門を設立するなど、パラスポーツの普及活動にも力を注いできました。
2025年3月に本学を卒業後は、本学の職員（学長室広報課）として勤務する傍ら、引き続き競技活動に励んでいます。
同年6月にはロサンゼルス2028パラリンピック競技大会に向けた女子次世代強化カテゴリーに選出され、続く6月・7月に開催された女子ハイパフォーマンスカテゴリー国内強化合宿（日本代表選考合宿）を経て、今回の日本代表選手の選出に至りました。
【 大会概要 】
大会名称 : 2025 IWBF アジアオセアニアチャンピオンシップス
（英語表記：2025 IWBF Asia Oceania Championships）
開催時期 : 2025年11月上旬～中旬開催地 : タイ
※本大会は、オタワ2026世界選手権出場をかけたアジアオセアニア予選会となります。
＜藤原芽花（ふじわら めいか）プロフィール＞
・生年月日：2001年8月8日（24歳）
・出身地 ：京都府宇治市
・所属 ：佛教大学職員（学長室広報課） / 佛教大学バスケットボール部車いす部門 指導者
・学歴 ：佛教大学 教育学部 臨床心理学科2025年3月卒業
◎主な競技実績
2023年・2024年：皇后杯 日本女子車いすバスケットボール選手権大会 優勝（所属：カクテル）
2024年・2025年：TOYOTA U25日本選手権 出場（女子U25）
参考： https://jwbf.gr.jp/news/1120
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/