¡Ö2025»äÎ©Ãæ¹â¿Ê³ØÁêÃÌ²ñ in ½©ÍÕ¸¶¡×¤ò11·î2Æü¤Ë¥¢¥¥Ð¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅ ～ ³Æ³Ø¹»¤ÎÆþ»îÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÌÌÃÌ·Á¼°¤Î¿Ê³ØÁêÃÌ²ñ
11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡Ö2025»äÎ©Ãæ¹â¿Ê³ØÁêÃÌ²ñ in ½©ÍÕ¸¶¡×¡Ê¼çºÅ¡§Âç³ØÄÌ¿®¡Ë¤¬¡¢½©ÍÕ¸¶UDX 2³¬¤Î¥¢¥¥Ð¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»76¹»¡Ê¤¦¤Á»ñÎÁ»²²Ã15¹»¡Ë¤¬»²²Ã¤òÍ½Äê¡£³Ø¹»¤´¤È¤Î¸ÄÊÌ¥Öー¥¹·Á¼°¤Ç¡¢Æþ»îÃ´Åö¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï»ÖË¾¹»·èÄê¤ËÌòÎ©¤Äºý»Ò¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¡£
¢¡2025 »äÎ©Ãæ¹â¿Ê³ØÁêÃÌ²ñ in ½©ÍÕ¸¶
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú»þ¡¡´Ö¡Û 12»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û ½©ÍÕ¸¶UDX Æî¥¦¥£¥ó¥°2³¬ AKIBA SQUARE¡Ê¥¢¥¥Ð¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë
¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ4ÃúÌÜ14-1¡Ê½©ÍÕ¸¶±ØÅÅµ¤³¹¸ýÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¡ÚÆþ¡¡¾ì¡Û ÌµÎÁ¡ÊÍ½ÌóÉÔÍ×¡Ë
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û Âç³ØÄÌ¿®
¡Ú¶¨¡¡»¿¡Û À¼¤Î¶µ°é¼Ò
¡Ú»²²Ã¹»¡Û 76¹»¡Ê¤¦¤Á»ñÎÁ»²²Ã15¹»¡Ë¤òÍ½Äê
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨³±¤äÈ¯Ç®¡Ê37.5ÅÙ°Ê¾å¡Ë¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¤ò¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¥Ð¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡Âç³ØÄÌ¿® ¿Ê³ØÁêÃÌ²ñ·¸
¡¡¢©101-0051 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®3-2-3
¡¡TEL¡§03-3515-3541
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/
