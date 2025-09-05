【横須賀市ふるさと納税】三浦半島最大級の約１万発が東京湾 秋の夜空を華々しく彩る！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は一般社団法人横須賀市観光協会（神奈川県横須賀市小川町、会長：鈴木 康仁）のよこすか開国花火大会一般協賛観覧席チケットを楽天ふるさと納税ポータルサイトなどにて出品いたします。

よこすか開国花火大会とは

ペリー来航の地である横須賀の歴史的背景を象徴し、毎年開催される花火大会です。ペリー来航150周年目にあたる2003年からスタートし、世代を問わず多くの人々に愛される花火大会となっています。

今年も三浦半島最大級となる約１万発の花火を打ち上げます。大迫力の尺玉花火や連続して打ち上げるスターマインなど、よこすかの海に打ち上がる色とりどりの華やかな花火をお楽しみいただけます。

主催者名：一般社団法人横須賀市観光協会

所 在 地：横須賀市小川町13-1 アサヒ横須賀ビル 8階

会長：鈴木 康仁

返礼品について（寄附額は変更する場合があります）

ふるさと納税を通じてご協賛いただいた皆様に、観覧席をご用意いたします。

迫力満点の花火大会を、ぜひ特等席でお楽しみください！

＜開催日時＞

日時：2025年10月５日（日）

時間：開場16:30、打上開始17:55（予定）

場所：パイプ椅子席（定員１名様）

よこすか開国花火大会 1名分 観覧 協賛チケット：寄附額20,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhj001/(https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhj001/)

よこすか開国花火大会 2名分 観覧 協賛チケット：寄附額40,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhj002/(https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhj002/)

※楽天ふるさと納税のほか、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、ANAのふるさと納税などで出品中。

※荒天の場合は中止し、順延はございません。また荒天、災害など、主催者の責めによらない事由で大会が中止となった場合であっても、寄附金の返金はございません。あらかじめご了承ください。

【横須賀市 担当者からのコメント】

横須賀の秋の名物である開国花火大会。遮るもののない広い海から夜空に打ちあがる花火は、本当に絶景です。

今年も１万発ということで、一時も目がはなせない程たくさんの花火が打ち上げられることと思います。

ぜひ協賛席で、目の前に広がる圧巻の花火をゆったりとお楽しみください。

ご家族やご友人と特別なひとときを過ごしながら、美しい夜景とともに、心に残る秋の思い出を作っていただければ幸いです。

【一般社団法人横須賀市観光協会からのコメント】

このたび横須賀市のふるさと納税返礼品として『よこすか開国花火大会』の観覧席チケットを出品させていただくこととなりました。本花火大会では横須賀を舞台に打ち上がる１万発の花火が夜空を鮮やかに彩り、目の前に広がる圧巻の景色をお楽しみいただけます。この機会にぜひ横須賀にお越しいただき、花火とともに横須賀の魅力を存分に感じていただければ幸いです。