市内外の企業・研究機関等が活発に交流！令和７年度第１回ビジネスミーティングを開催しました！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、市内企業の新事業展開やオープンイノベーションを促進し、併せて本市の取組を発信するため、市内外の企業・研究機関等が参加する、ビジネスミーティング（交流会）を開催しました。

1.概要

- 日時：９月２日（火曜日）15時00分～18時00分- 会場：ヴェルクよこすか6階 ホール、ホワイエ・第１会議室- 参加者：61団体・105人- 当日の流れ：第1部（市や企業等による取組紹介）・横須賀市「横須賀市の雇用の取組」について・東京圏雇用労働相談センター（TECC）「雇用に関する取組」について・企業等による取組紹介（4社）株式会社マムズ、IZUMI INNOVATION株式会社、コーチング科学研究所、一般社団法人BlueArch第2部（名刺交換会（参加者懇親会））・企業等によるブース出展（12社）株式会社amuya、株式会社WOOC、株式会社スキルディッシュ、株式会社SPAXIE、株式会社聖地会議、独立行政法人中小企業基盤整備機構、一般社団法人日本オープンイノベーション研究会、株式会社ニフコ、横須賀商工会議所、横須賀診断士会、株式会社横須賀リサーチパーク

本ミーティングを通じて、参加者からは「横須賀市の発展について各企業が取り組んでいることについて聞きたい」「スタートアップ企業・市内スモールビジネス事例について聞きたい」「これまでご縁がなかった事業者の方と交流ができて、貴重な機会となった」などといったご意見を頂戴しました。

2.今後について

いただいたご意見を踏まえながら、引き続き市内外の企業等に対し、交流する機会の提供および、本市の取組の発信を通じて、市内企業の新事業展開や、オープンイノベーションの促進による、地域経済の活性化に取り組んでまいります。

（参考）当日の様子

第１部 横須賀市の取組紹介第２部 名刺交換会（企業等によるブース出展）