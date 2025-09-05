【規模拡大】10/10(金) SUPER FORMULA “金曜日パートナーDAY” 「自動車・レース業界 キャリア研究EXPO」開催決定・募集開始！

株式会社日本レースプロモーション

F1に次ぐ速さを誇り、国内最高峰で最速の自動車レースシリーズである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(以下「JRP」)と、モータースポーツとeスポーツという領域を横断的につなぎ、それぞれの市場やコミュニティが相互に成長できる新たなカルチャーと経済圏の創出に挑戦する株式会社Fennel(以下「FENNEL」)は、10月10日(金)富⼠スピードウェイ(静岡県小山町)にて、2027年3月卒業の学生を対象とした自動車・モータースポーツ関連企業の合同就職説明会「自動車・レース業界 キャリア研究EXPO」の共同開催を決定し、出展企業および参加学生の募集を開始したことをお知らせいたします。

＜画像：自動車・レース業界 キャリア研究EXPOキービジュアル＞

この取り組みは、SUPER FORMULA 大会開催週の平日を活用した“金曜日パートナーDAY”の一環として、持続可能な自動車産業・モータースポーツ業界づくりを目的に企画し、これまでに地元自治体との地域連携パートナーシップのもと地元小中高生とのモータースポーツ交流や、“走る実験室”と呼ばれる モータースポーツを舞台にMobility に関する最新技術展示やビジネスマッチングを創出する「技術セッ ション」、自動車・モータースポーツ業界への就職を目指す自動車好き就活生とモータースポーツ関連企 業とのマッチングを創出する「就活セッション」を開催しており、今回は「就活セッション」の規模を拡大し、自動車・モータースポーツ関連企業を中心に約30社の出展、そして自動車に関わる仕事に関心のある学生約200名の参加を目標に開催いたします。



前回7月に開催した「就活セッション」には、自動車関連企業を中心に15社が出展し、全国から154名の学生が参加し、多くの出展企業および学生から継続開催のお声をいただき今回の開催決定に至りました。JRPとFENNELはこうした機会を活用し、より魅力的で持続可能な自動車産業・モータースポーツ業界づくりを推進してまいります。なお、同様に前回の開催にて大変多くのご好評をいただいた「技術セッション」は11月の鈴⿅大会に合わせて開催を予定しております。

「自動車・レース業界 キャリア研究EXPO」開催概要

日時：2025年10月10日(金) 11時～17時(予定)

場所：富⼠スピードウェイ ピットビル2F クリスタルルーム

(静岡県駿東郡小山町中日向694)

主催：株式会社日本レースプロモーション

株式会社Fennel

協力：富⼠スピードウェイ株式会社

出展企業：自動車・モータースポーツ関連企業 約30社(予定)

参加学生：2027年3月卒業予定学生 約200名(予定)

(主な対象学生：大学工学部・理工学部系学生、自動車整備系専門学生、その他学生)



特徴：１.自動車・モータースポーツを愛する学生と企業が出会う場

自動車・モータースポーツに強い関心を持つ若者と、その人材を求める企業が一堂に会し、互いの熱量が交わる機会を創出。各企業が熱意ある説明を通じて、リアルな業界の魅力を伝えます。

２.ここでしか体験できない特別プログラム

SUPER FORMULAフリー走行見学やレース観戦のご招待をはじめ、富⼠スピードウェイという会場ならではの臨場感あふれるコンテンツを提供予定。

３.安心して参加できる交通サポート

学生には東京駅・三島駅からバスによる交通支援を実施。さらに、自家用車での来場を希望する方向けにイベント専用駐車場をご用意することで遠方からでも安心して参加できる環境を整えています。

４.業界を牽引する企業から、隠れた優良企業まで出展

＜現時点での出展予定企業＞

株式会社オートバックスセブン(整備・サービス系/総合職)

コーンズ・モータース株式会社(輸入車中古車販売・ディーラー/メカニック・営業職)

株式会社M-TEC(レースチーム/技術系・事務系総合職)

株式会社ビーネックステクノロジーズ(人材業/エンジニア職)

株式会社富⼠スピードウェイ(サーキット/オープンポジション)

＜現在募集中/追加予定の出展企業カテゴリー＞

自動車メーカー／完成車メーカー

レースチーム

部品サプライヤー／製造企業

整備・サービス系(アフターマーケット、整備事業者、カスタムショップ 等)

教育機関／自動車学校

運送・物流系企業(商用車・輸送サービス 等)

自動車・モビリティ関連企業

＜企業出展・学生参加を希望される方＞

詳しくは「自動車・レース業界 キャリア研究EXPO」特設ページをご覧ください

→ https://superformula.net/partner-day/event/251010-recruit/

以下、参考情報

・全日本スーパーフォーミュラ選手権(SUPER FORMULA)とは

→ https://superformula.net/sf3/about_sf/

・株式会社日本レースプロモーション(JRP)とは

→ https://superformula.net/sf3/about_jrp/

・SUPER FORMULA “金曜日パートナーDAY” 参加企業28社＆来場300名超の大盛況！

→ https://superformula.net/sf3/release/22242/