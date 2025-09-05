アルカン × BAYCREW’S 「417 EDIFICE」　南仏プロヴァンスの味わいと文化を纏うコラボレーション

株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区／代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルカン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）は、株式会社ベイクルーズが展開するブランド「417 EDIFICE 」とのコラボレーションを発表いたします。



417 EDIFICEの「フレンチトラッドをベースに肩の力を抜いてファッションを楽しむ」というブランドコンセプトに因み、アルカンが日本で紹介してきたフランス・プロヴァンス地方を代表する３つの美食ブランドとコラボレーションすることで、食とファッションの垣根を越えた新しい体験を提案します。

本コラボレーションについて

プロヴァンスの自然、食、文化を背景にした３つのブランドのエッセンスを、417 EDIFICEのファッションに融合。着る人のライフスタイルに、南仏の豊かな空気を届けます。

■Le Saunier de Camargue（ル・ソニエ・ド・カマルグ）

「Le Saunier de Camargue」のTee

フランス南部、カマルグ地方で生産される有名な海塩ブランド。

太陽と風の力で海水を蒸発させ、自然のままに結晶化した塩を伝統的な方法で収穫。希少で繊細な風味を持つ塩として知られており、多くのシェフやグルメからも愛されています。

展開商品／ Tee \5,500（税込）Tote \4,400（税込）

■Comtes de Provence（コント・ド・プロヴァンス）

「Comtes de Provence」のTee

フランス・プロヴァンス発の高級ジャムブランド。この地を代々収めたプロヴァンス伯にちなんだエンブレムがブランドロゴのモティーフになっています。高品質な果実を厳選し、さとうきび糖だけを加えて作られたジャムは熟練の職人が調整する温度と時間が仕上げの決め手。他とは違う上品な甘さと酸味を味わえます。

展開商品 ／ Tee \5,500（税込） Tote \4,400（税込）

■Maison Mirabeau（メゾン・ミラボー）

「Maison Mirabeau」のTeeとCap

フランス・プロヴァンスを拠点とするロゼワインのブランド。イギリス出身のスティーヴン＆ジニー・クローニン夫妻が2010年にロンドンから南仏へ移住し、サントロペ近郊で設立しました。国際的なワインコンクールやワイン誌で高評価を得ており、新世代のワイナリーとして注目を集めています。

展開商品 ／ Tee \5,500（税込） Cap \4,950（税込）

【取り扱い品目】全９種類

【発売日】 2025年8月30日

【販売先】 417 EDIFICE 各店、公式オンラインストア

株式会社アルカン（高級料理食材、製菓材、小売食品、ワインの輸入販売）

1980年より西洋料理食材をヨーロッパより輸入するパイオニアとして世界中から選び抜かれた生産者の優れた食材を提供しています。高級食材やワイン、製菓材料、グロッサリーなど2,000アイテムを日本中のシェフ、ソムリエ、パティシエ、 リテーラーの方々へお届けしております。

■代表取締役社長：檜垣 周作

■本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目5番6号 盛田ビルディング

■HP https://www.arcane.co.jp

株式会社JFLAホールディングス

■事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

■本社所在地 : 東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

■代表取締役社長：檜垣 周作

■HP https://j-fla.com