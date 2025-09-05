【栃木県日光エリアに関東最大級のプライベートドッグランを配した「グランフォレスタヴィラ日光」がOPEN】愛犬とのんびり過ごせる森のリゾートで自然を満喫する癒しのひとときを

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「いぬやど」「リゾートグランピングドットコム」では、栃木県日光エリアに最大1,000平方メートル を超えるプライベートドッグランをはじめ、関東エリア初の全天候型プライベートドッグランを配した、大切な愛犬との旅を愉しむ関東最大級のプライベートドッグヴィラ「グランフォレスタヴィラ日光‐Private Dog Resorts-」のグランドオープンをお知らせいたします。

公式サイトURL：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

※関東エリア初の全天候型プライベートドッグラン(2025年8月時点 自社調べ)

1．豊かな自然と歴史に育まれた「栃木県日光エリア」

【グランフォレスタヴィラ日光の魅力】

豊かな自然と歴史的な史跡が残る栃木県日光市。

東照宮や二荒山神社などの世界遺産に登録された「日光の社寺」をはじめ、国立公園として登録されている「日光国立公園」など、ほかにもたくさんの魅力的な観光スポットが存在します。

四季折々の豊かな自然が織りなす、魅力あふれる日光での愛犬旅を思う存分お愉しみください。

2．関東最大級、最大1,000平方メートル を超える専用ドッグランを配したプライベートドッグヴィラ

日光の自然に囲まれたわずか6棟のドッグヴィラ。

1棟貸切で愛犬とゆったり過ごせる、愛犬と飼い主のためだけの理想の客室空間をご用意しました。

のびのび走り回れる最大1,000m²を超える専用ドッグランを完備。

犬種・大きさ問わず、快適に思う存分楽しめる客室空間となっております。

新たな旅の思い出に。愛犬との絆を深めるひとときをお過ごしください。

3．関東エリア初「全天候型プライベートドッグラン」

さらにシーズンや天気を気にせず楽しめる、全天候のドッグランを全棟に設置。

関東エリア初の愛犬家に嬉しい当館自慢の設備となっております。

ひとしきり遊んだあとにそよ風を感じながらゆったり寛いで過ごすのもおすすめ。

滞在中の不安解消や理想の旅を叶えるドッグファーストなご旅行を全力でサポートいたします。

4．愛犬と寛ぐ73平方メートル のゆとりあるプライベートな客室

気兼ねなくゆったりと過ごせるこだわりの室内は、飼い主はもちろん、愛犬にとっても喜んでいただける快適な空間となっております。

お部屋に配したドッグランはもちろん、73m²の広々とした客室スペース内でわんちゃんはどこでもノーリードでお過ごしいただけます。

大自然の澄んだ空気を感じながら、ゆったりと流れる時間をお過ごしください。

5．わんちゃん用の浴槽を完備した、日光の自然を望む客室風呂

ゆったりとプライベートに寛げる客室専用のお風呂を全棟にご用意しております。

愛犬と一緒に楽しめるよう、わんちゃん用の浴槽も完備いたしました。

もちろんバスアメニティも充実です。

ドッグファーストな宿ならではのサービスと窓の外に広がる景色を眺めながら非日常に浸る、贅沢なバスタイムをご満喫ください。

6．栃木エリアの旬な食材をつかった、こだわりのお食事

豊かな自然の恵み・厳選されたご当地の食材をふんだんに味わう、3種のお食事をご用意しております。

アウトドアスタイルで堪能するBBQやゆったりお部屋で愉しむ鍋料理など、あらゆるグルメニーズにお応えする、栃木エリアならではの上質な”食”体験をご提供いたします。

7．チェックイン前から利用可能な共用の「半屋外ドッグラン」

当館には、ご宿泊者の方ならどなたでも気軽にご利用できる共用の半屋外ドッグランもご用意しております。

チェックイン前の少し早めの時間にお越しいただき、ドッグランで遊んでからお部屋に向かっていただくことも可能です。

自由に気兼ねなく愛犬とのご旅行をお楽しみください。

8．わんちゃん歓迎の宿がもてなすドッグフレンドリーサービス

当館にお越しいただいた記念に残るようなドッグフレンドリーサービスをご用意しております。

愛犬と飼い主の一生の思い出に残る、快適で特別な時間をご提供いたします。

9．滞在を彩るドリンクサービス

フロントに常設されたサーバーにて、どなたでもお楽しみいただける

インクルーシブのドリンクサービスを実施しております。

ご宿泊の方は、無料でご利用いただけます。

また、種類豊富なお酒やご当地の地酒の販売も行っております。

ぜひ、お好みのドリンクを片手に、愛犬とのご滞在をゆっくりとお楽しみください。

10．愛犬と日光を巡る近隣観光施設（東武ワールドスクウェア、百笑、その他）

日本屈指の観光地としても名高い日光エリア。

愛犬と一緒に訪れることができる観光・パワースポットがたくさんあります。

歴史ある建造物群をはじめ森林・湖・滝・湿原など、巡り尽くせない日光で、オリジナルのモデルコースをお楽しみください。

◆グランドオープン記念キャンペーン開催中！

期間限定で最大10％OFFの特別価格でご宿泊いただける、オープン記念プランのご予約受付を開催しております。

ぜひこの機会に、大切な愛犬と栃木県・日光エリアの大自然を満喫できる贅沢な”愛犬旅”をお楽しみください。

※対象期間：～11月末まで

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/villa-nikko/0/plan/stay?planTags%5B23678%5D=1&searchTagMode=0&keepTags=2&redirect=0

◆施設概要

施設名：グランフォレスタヴィラ日光

HP：https://www.tochigi-nikko-dogresort.com/

宿泊棟数：6棟

住所：栃木県日光市小百字穴沢1834-1

◆アクセス

【車でお越しの場合】

■東京から約2時間半

（東京・横浜方面：東北自動車道→日光宇都宮道路→今市ICより12分）

（福島・仙台方面：東北縦貫自動車道→矢板北ICより35分）

【電車でお越しの場合】

■【東武鉄道】東武浅草駅（東京都台東区）から約1時間50分

（【東武鉄道スペーシアXほか】～下今市駅→タクシーで15分）

■【JR新宿駅・池袋駅】から約2時間

（【JR線直通特急】～下今市駅→タクシーで15分）

※東武日光駅からタクシーで12分

◆ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

ブッキングリゾート公式サイト：https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

ペットと泊まれる宿の予約サイト「inuyado-いぬやど-」について

「いぬやど」は、ペットと一緒に泊まれる宿泊施設に特化した宿泊予約メディアです。旅館、ホテル、バケーションレンタルなど、掲載基準をクリアした、ペットと飼い主様が嬉しいワンランク上の宿泊施設を厳選してご紹介しています。2023年1月にサービスを開始し、2024年10月時点で会員数が5万人を突破しました。

お部屋にプライベートドッグランが完備されていたり、愛犬用の食事やアメニティが揃っているなど、ドッグファーストな宿泊施設が多数掲載されています。ペットと一緒に、夢のような宿泊体験をお楽しみいただけます。