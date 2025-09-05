株式会社ウィンテート・代表取締役 松本将慶氏、歴史的価値を持つ「信長デイトナ」を装着体験

株式会社クロスワン株式会社ウィンテート・代表取締役 松本将慶氏

2025年7月26日（土）、秋葉原UDXにて開催された「FCチャンネルショー2025」において、株式会社ウィンテート・代表取締役の松本将慶氏に、ROLEX Ref.6263/Ser.6412345、通称「信長デイトナ」をご装着いただきました。

信長デイトナ（Ref.6263/Ser.6412345）

「信長デイトナ」とは、ROLEXが1970年代に製造したクロノグラフモデルです。Ref.6263の中でも、「6263」という数字が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させること、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的に整った並びであったことから、通称「信長デイトナ」として特別なストーリーを付与した1本です。過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績もあり、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として注目を集めています。

当社では、この希少なモデルを豊島区・ふるさと納税体験型返礼品として提供し、時間・歴史・文化を感じられる機会として展開しています。

株式会社ウィンテート オフィシャルウェブサイト

株式会社ウィンテートは、茨城県牛久市・つくば市・土浦市を中心に、地域に根差した不動産サービスを展開する企業です。「安心」と「信頼」を理念に、不動産に関するあらゆる不安や悩みに寄り添い、迅速かつ誠実な対応で理想の暮らしの実現をサポートされています。従来の「相談しにくい」「少し怖い」といった不動産業のイメージを払拭し、家族のように親身なパートナーとして地域に貢献されています。

地域の暮らしを支える企業経営者である松本氏に「信長デイトナ」をご体験いただけたことは、当プロジェクトにとっても大変意義深い機会となりました。

今後も、歴史的価値を持つプロダクトと現代の事業リーダーとの出会いを通じて、新たな文化的価値の発信に努めてまいります。

皆様もぜひ、ご体感ください。

ふるさと納税の詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【関連リンク】

・企業情報

株式会社ウィンテート(https://wintate.jp/)

【信長デイトナ 各種オフィシャルSNS】(https://linktr.ee/nobunagadaytona)

【会社概要】

■株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル

代表者：代表取締役 品川 あきら

事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等

設立：1990年1月

URL：https://www.9631.co.jp/

