株式会社ウィンテート・代表取締役 松本将慶氏、歴史的価値を持つ「信長デイトナ」を装着体験

写真拡大 (全3枚)

株式会社クロスワン

株式会社ウィンテート・代表取締役 松本将慶氏


2025年7月26日（土）、秋葉原UDXにて開催された「FCチャンネルショー2025」において、株式会社ウィンテート・代表取締役の松本将慶氏に、ROLEX Ref.6263/Ser.6412345、通称「信長デイトナ」をご装着いただきました。




信長デイトナ（Ref.6263/Ser.6412345）


「信長デイトナ」とは、ROLEXが1970年代に製造したクロノグラフモデルです。Ref.6263の中でも、「6263」という数字が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させること、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的に整った並びであったことから、通称「信長デイトナ」として特別なストーリーを付与した1本です。過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績もあり、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として注目を集めています。


当社では、この希少なモデルを豊島区・ふるさと納税体験型返礼品として提供し、時間・歴史・文化を感じられる機会として展開しています。




株式会社ウィンテート　オフィシャルウェブサイト


株式会社ウィンテートは、茨城県牛久市・つくば市・土浦市を中心に、地域に根差した不動産サービスを展開する企業です。「安心」と「信頼」を理念に、不動産に関するあらゆる不安や悩みに寄り添い、迅速かつ誠実な対応で理想の暮らしの実現をサポートされています。従来の「相談しにくい」「少し怖い」といった不動産業のイメージを払拭し、家族のように親身なパートナーとして地域に貢献されています。



地域の暮らしを支える企業経営者である松本氏に「信長デイトナ」をご体験いただけたことは、当プロジェクトにとっても大変意義深い機会となりました。


今後も、歴史的価値を持つプロダクトと現代の事業リーダーとの出会いを通じて、新たな文化的価値の発信に努めてまいります。



皆様もぜひ、ご体感ください。


ふるさと納税の詳細はこちら :
https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【関連リンク】


・企業情報


　株式会社ウィンテート(https://wintate.jp/)



【信長デイトナ　各種オフィシャルSNS】(https://linktr.ee/nobunagadaytona)



【会社概要】


■株式会社クロスワン


所在地：東京都豊島区千早2-38-16　クロスビル


代表者：代表取締役　品川 あきら


TEL：03-5986-1118


事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング　等


設立：1990年1月


URL：https://www.9631.co.jp/


■本件に関するお問い合わせ


株式会社クロスワン（信長デイトナ事業部）


担当者：ディレクター　前田


TEL：03-5986-1118


Email：crossone6263@gmail.com