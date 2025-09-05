【三重県桑名市サンシティ星川】SDフィットネス365桑名星川店リニューアル！最新マシン導入で快適・安心・充実設備の「地域で選ばれるジム」へ進化

ＳＤエンターテイメント株式会社

創業107年のココロとカラダの健康を支えるウェルネス企業、ＳＤエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 誠 東証スタンダード4650）が運営するスポーツジム、「SDフィットネス365桑名星川店」（三重県桑名市星川785 サンシティ星川2階）は、2025年9月、最新型トレーニングマシンの導入を行い、リニューアルいたしました。

トレッドミル8台・YouTube対応バイク4台を新規導入し、快適なトレーニング空間へ進化

今回のリニューアルでは、より快適で楽しくトレーニングを続けていただけるよう、トレッドミル8台とバイク4台を最新機種へ入替。特に新しいバイクにはYouTube視聴機能が搭載され、従来のテレビ視聴だけでなく、音楽や動画を楽しみながら運動できる環境をご用意しました。

●SDフィットネス365桑名星川店について

【所在地】

三重県桑名市星川785 サンシティ星川2階

【営業時間】

平日：8:00～22:30/土日祝：8:00～19:00

【施設の特徴】

桑名市のショッピングモール「サンシティ星川」2階に位置し、駐車場を完備しています。買い物の合間や仕事帰りにも利用しやすい立地で、運動・美容・癒し・安心サポートを組み合わせた総合的なスポーツジムとしてサービスを提供しています。

・トゴール湯

天然鉱石を使用した浴槽を完備。疲労回復やリラックスに適しています。

・男性専用サウナ

トレーニング後のリカバリーに効果的で、発汗によるリフレッシュをサポートします。

・女性専用セルフエステ

ご予約制で1日1回30分利用可能。本格的なセルフケアで美と健康を支援します。

・女性専用岩盤浴（有料オプション）

体を芯から温めることで、デトックスやリラックス効果が期待できます。

・女性専用ホットヨガ（有料オプション）

発汗と柔軟性向上を促し、理想のボディメイクをサポートします。

・水素水飲み放題（月会費内）

飲料の持参が不要で、トレーニング中の水分補給を快適に行えます。

・有人ジムならではの安心感

スタッフ常駐時間には、マシンの使い方やトレーニング方法を随時相談いただけます。初めての方でも安心して運動を始められる環境です。

【会員プラン】

スタート会員2,970円／月 など

【URL】

https://www.sd-fit.jp/shop/kuwana/

●会社概要

■会社名

ＳＤエンターテイメント株式会社

■所在地

北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８－１

■代表者

代表取締役社長 高橋 誠

■設立

1954年5月

■URL

https://sdentertainment.jp/

■事業内容

フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業・就労継続支援事業・オンラインクレーンゲーム事業などお客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。

当社は「幸せなくらしはココロとカラダの健康から」という想いのもと、創業107年の歴史を持つウェルネス企業として、地域に寄り添いながら「楽しみながら健康を育む」サービスを展開しています。笑顔が生まれるような遊びのエッセンスを取り入れた取り組みや、地域に根ざした社会貢献活動にも継続的に取り組んでいます。

今後も、ウェルネス分野での新たな価値創造を通じて、地域社会に健康と活力をお届けし、生涯にわたり安心してご利用いただけるサービスの提供を目指してまいります。