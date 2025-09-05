ラグザス、沖縄から応援を届ける！U-18世界大会にて「RAXUS侍ジャパン応援ブース」の実施決定

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪府大阪市北区／代表取締役社長：福重生次郎、以下当社）は、9月5日（金）に開幕する「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」の会場（沖縄セルラースタジアム那覇）にて、「RAXUS侍ジャパン応援ブース」を実施いたします。

― ラグザス、世界一への“挑戦”を後押し

当社は、「今ここにない未来を創り出す」をグループミッションに掲げ、新しい時代を切り拓くための挑戦を続けています。また、2023年より侍ジャパンのオフィシャルタイトルパートナーとして、世界一を目指す侍ジャパンの「挑戦」を応援するため、様々な取り組みを行ってきました。

9月5日から沖縄にて開催され、当社が特別協賛社を務める「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」は、侍ジャパンU-18日本代表にとって2連覇がかかる重要な大会であり、日本中の注目も高まっています。

私たちは、さらに本大会を盛り上げるため、また参加する選手たちへのチカラになることを目指し、沖縄県那覇市役所での応援メッセージの募集や、大会当日現地での「RAXUS侍ジャパン応援ブース」の実施を決定しました。

―現地でRAXUS応援フラッグを展示！沖縄中からの応援メッセージ集まる

「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」が開催される沖縄県の那覇市役所（実施日：8/12～8/21）、また浦添市のサンエー浦添西海岸 PARCO CITY（実施日：8/30）にて、U-18代表選手への応援メッセージを募集しました。

中央に「志高く、挑戦せよ。」という当社が掲げるスローガンが入ったフラッグに、那覇市長や副市長にも応援メッセージを記入いただいたほか、多くの沖縄県民の皆さまから若き侍たちに向けた想いが届きました。

那覇市役所での展示の様子

― 若き侍へ託す想い

サンエー浦添西海岸 PARCO CITYでの展示の様子１.サンエー浦添西海岸 PARCO CITYでの展示の様子２.

大会当日、日本戦が行われる沖縄セルラースタジアム那覇にて、「RAXUS侍ジャパン応援ブース」を設置し、SNSへの応援投稿企画や、応援付箋アートなど、選手たちの挑戦を後押しする企画を実施します。大会連覇のチカラになるよう、沖縄の皆さまから届いたメッセージフラッグ、そして現地に来場された皆さまからの想いを集めた付箋アートを現地でU-18の選手に届けます。

― RAXUS侍ジャパン応援ブース 概要

日程 ：9月6日（土）～7日（日）、13日（土）～14日（日）

会場 ：沖縄セルラースタジアム那覇

時間 ：未定 ※決まり次第、ラグザス公式SNSにてお知らせいたします

公式X：https://x.com/raxus_chosen

― 大会概要

大会名：ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ

日程 ：2025年9月5日（金）～9月14日（日） ※予備日9月10日（水）

会場 ：沖縄セルラースタジアム那覇、糸満市西崎球場

特別協賛社：ラグザス

出場する国と地域：

グループA）日本、韓国、プエルトリコ、キューバ、イタリア、南アフリカ

グループB）チャイニーズ・タイペイ、アメリカ、パナマ、オーストラリア、ドイツ、中国

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」をミッションとして掲げ、 創業以来、“業界構造を変える、新たなマーケットプレイス”となるようなインターネットプラットフォーム事業やメディア事業、オンライン学習サービスなど、複数の事業を展開しています。

「新たな価値の創造と、関わりあうすべての人が幸せになること」 を目指し、社員一人ひとりが主体的に挑戦し続ける企業文化を大切にしています。

今後も社会に貢献し続ける企業として、多様な事業を通じて持続可能な価値の創出を実現してまいります。

＜会社概要＞

・ 会社名：ラグザス株式会社

・ 代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・ 本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB18階

・ 事業内容：インターネットのプラットフォーム事業、メディア事業、オンライン教育事業

・ URL：https://www.raxus.inc

https://www.raxus.inc/samurai/

<ラグザスグループ インターネットサービス一覧>