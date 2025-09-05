「インパクトホールディングスグループ Impact EXPO 2025 夏」 開催結果のお知らせ

インパクトホールディングス株式会社

インパクトホールディングス株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下 「当社」 ） は、2025年7月10日 （木） から8月8日 （金） の期間で 「インパクトホールディングスグループ Impact EXPO夏2025 （以下 「I-EXPO 2025 夏 」 ） 」 を開催しましたので、その結果をお知らせいたします。

「メーカー」 が最も多く、来場社全体の53.5％を占める

「I-EXPO 2025 夏」 では、例年より期間を短縮した開催にも関わらず、消費財メーカー様を中心に延べ188社399名にご参加いただきました。開催期間中に実施したアンケート （有効回答数 (SA) n=318） によると、来場社の多くが店頭のDX化、省人化といったトレンドの影響で 「各種サイネージ」 「オリジナル店舗データベース」 「フィールドトラッキングソリューション」 への意識・関心が高いことが窺えました。

「各種サイネージ」 「オリジナル店舗データベース」 「フィールドトラッキングソリューション」 に関心が集まる

各ゾーンでは 「各種サイネージ」 「オリジナル店舗データベース」 「フィールドトラッキングソリューション」 「テーブルトップオーダーシステム」 「各種タブレット」 が来場者の3割以上の関心を集めた。次いで関心を集めたのが 「フィールドマーケティングトータル管理システム （Market Watcher Neo / Share Watcher） 」 となっている。

来場者の声 (抜粋)- 【GMS】 販促DX面において、我々小売業で出来うる様々な提案をいただき、今後の課題改善、販促の在り方や形をイメージすることが出来ました。今後もこのようなイベントがありましたらお知らせいただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。- 【家電量販店】 タッチパネルのコンテンツなど色々とみさせていただきありがとうございました。非常に興味深い内容でした。- 【Sier】 中々目にできないものばかりで大変参考になりました。- 【メーカー】 来場して良かった。刺激を受けた。今後色々問い合わせしたい。- 【ロジスティクス】 とても魅力的な商品、アイデアが多く、有意義な時間でした。もしも、おおまかな金額感等が分かると、よりスムーズに導入イメージが出来るかなと感じました。- 【販促系代理店】 知らなかったモニターなどもあり、わくわくしました。社内でも共有します。本日はありがとうございました。- 【メーカー】 幅広い商品ラインナップのサイネージを拝見して、取り入れてみたいものが多くあったため社内で検討させていただきます。店舗DBを活用した販促サポートも、自社の課題でもあるため是非ご相談をさせていただければと存じます。

今後の展望

「I-EXPO2025夏」 へのご来場をきっかけに様々な案件のご相談をいただいております。IPコンテンツを活用したキャンペーンをはじめ、全国30万人登録スタッフによる対象商品の購入に伴う売場調査やユース調査、推奨販売、サイネージ組込み型什器など、これまで当社グループ内サービスとして認識されていなかったソリューションについてご来場を機として新たに認知いただき、具体的な提案につながるケースが多々発生しました。

今後も当社グループの保有するリソースを最大限活かし、流通小売業界、販促・マーケティング業界に新しい価値・サービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に向けて、サスティナビリティ活動にも積極的に取り組んでまいります。

「インパクトホールディングスグループ I-EXPO 2025夏」 とは

今回開催した 「I-EXPO 2025夏」 は、 「デジタル×ヒトの力で、未来の売場をデザインする」 をコンセプトとし、本社・ショールーム移転・グループ再編に伴う新たな装いとともに、販促・マーケティング活動にお役に立てるサービス・製品・最新事例をご案内させていただきました。

また各ゾーンにWow！の要素を会場に散りばめ、秋冬商談に役立つ売場演出やTIPS、データを活用した売場改善方法、販売予定の商品サービスなど、気になったサービス・製品について、ご覧いただきながら質問や個別商談が行き交う開催となりました。

「インパクトホールディングスグループ I-EXPO 2025 夏」 開催概要

開催時期 ： 2025年7月10日 （木） ～8月8日 （金） ※土日祝日を除く

開催時間 ： 10：00～17：00 （最終受付16:30）

開催場所 ： インパクトホールディングス株式会社 赤坂本社ショールーム （IIC ： Impact Innovation Center）

住所 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

参加費 ： 無料 （完全事前申込制）

インパクトホールディングス株式会社 会社概要

社名 ： インパクトホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 寒河江 清人

設立 ： 2022年11月 （創業：2004年2月）

資本金 ： 100百万円 ※2024年1月4日現在

本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

事業内容 ：

● アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売

● 販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等

● ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等

● デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等

● マーケティングリサーチ

WebURL ： https://impact-h.co.jp/

お問い合わせ先

インパクトホールディングス株式会社 広報担当

TEL ： 03-5464-8321

E-mail ： pr@impact-h.co.jp

CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/

コーポレートサイト ： https://impact-h.co.jp/

ショールーム・オンライン相談のご予約 ： https://impact-h.co.jp/service/showroom