Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S および Japan Fashion Week 20th Anniversary Ceremony を開催

2025年9月1日（月）～6日（土）まで開催される「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」の開幕と「Japan Fashion Week 20周年」を記念して、8月29日（金）天王洲WHAT CAFEにて、現在まで参加してくださったデザイナーや、ファッション・ウィークに関わっていただいた関係者の皆さまをお招きしてセレモニーを開催しました。

始めに弊社代表取締役社長CEOであり、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（以下、JFWO）の理事長でもある下地 毅が挨拶に立ち、「JFWOは日本の繊維産業の発展と日本から世界へと発展するブランドをつくることを志して20年間、歩んできました。その間、震災やコロナ禍を経験し、またSNSの発達など世の中の状況は大きく変化し、ファッション・ウィークも状況に対応しながら皆さまと共に歩んできました。20年という節目を迎えられたのも皆さまのお力添えの賜物と心より感謝申し上げます。東京であるからこそ築かれてきた独自の歴史を振り返り、数々のデザイナーの皆さまが創り上げてきた軌跡を礎にこれからの20年に向け、タイトルスポンサーである楽天グループ(株)をはじめ、パートナー企業、団体の皆さまと共により一層、魅力的なファッション・ウィークを目指していく所存です。」と感謝と決意のメッセージを述べました。

続いて、Japan Fashion Week 20thスペシャルアンバサダーに就任した俳優の宮沢氷魚さんが登場。乾杯の音頭は過去20年のファッション・ウィークに最多でご参加いただいたコシノヒロコさんより頂戴し、「デザイナー歴70年、どうしてパリでショーをやらないと世界が認めないなのかなと思い悩みながら頑張ってきました。今は東京も世界のファッション都市であると実感しています。これからの皆さまのご活躍を心からお祈りします」とお祝いのお言葉をいただきました。

また、当日は過去20年を振り返り、「東京」を代表する以下キーワード「カワイイ」/ 「テーラード」/ 「デニム」/ 「ドレス」/ 「ミリタリー＆ワーク」がドレスコード起用され、それぞれ思い思いのファッションで来場されていました。

会場では世界のファッションシーンを躍動感あふれる映像で取材し、発信し続ける唯一無二の媒体「ファッション通信」の持つ、日本のファッションシーンの財産とも言える歴史的な映像から、JFWの過去20年を振り返り、未来のさらなる発展への希望を込めたムービーも上映されました。

グランプリ受賞式の様子：左から(敬称略) JFWO事務局長 古茂田 博、ファッションジャーナリスト大杉 真心、株式会社ファッションコア ミッドウエスト代表取締役社長 大澤 武徳、コンデナスト・ジャパン『VOGUE JAPAN』ヘッド・オブ・エディトリアル・コンテント ティファニー・ゴドイ、『mukcyen』(ムッシャン)デザイナー 木村 由佳、ファッションデザイナー 滝沢 直己、株式会社INFAS パブリケーションズ WWDJAPAN 編集長 村上 要yoshiokuboデザイナー 久保 嘉男 (C)︎JFWO

さらに2022年にJFWOが発足したブランドサポートプログラム「JFW NEXT BRAND AWARD 2026」グランプリ受賞『mukcyen』（ムッシャン）デザイナー木村 由佳さん、および特別賞に選出された『Jun.y』（ジュンワイ）デザイナー山本 淳さんへの授賞式を審査員の方々が一堂に会して行われました。『mukcyen』は9月1日の会期トップで初のランウェイショーを開催しています。

今季で20周年を迎える、日本ファッション・ウィーク推進機構(JFWO)は、「世界の継ぎ目となれ- JFW 20 + 20 -」を年間テーマに、新たな20年へと前進していきます。

＜Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S 開催概要＞

会期：2025年9月1日（月）～9月6日（土）

主催：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構

（理事長：下地 毅 事務局長：古茂田 博）

オフィシャルWEBサイト& SNS

WEBサイト https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/(https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/)

Instagram https://www.instagram.com/rakutenfwt/(https://www.instagram.com/rakutenfwt/)

Facebook https://www.facebook.com/RakutenFashionWeekTOKYO/(https://www.facebook.com/RakutenFashionWeekTOKYO/)

X https://x.com/RakutenFWT(https://x.com/RakutenFWT)

