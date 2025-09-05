スペシャルモデルを含むノートPCが最大25％OFF！！ 「MSIストア 6周年祭」開催

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年9月5日（金）から9月30日（火）まで、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が運営するMSI公式オンラインショップ（以下、MSIストア）にて、スペシャルモデルやハイスペックノートPCなど対象ノートPCが最大25％OFFになる『MSIストア 6周年祭』（以下、本キャンペーン）を開催いたします。

■キャンペーン期間

2025年9月5日（金）～2025年9月30日（火）

■キャンペーン特設ページ

https://jpstore.msi.com/html/page99.html

【MSIストア 6周年記念スペシャルモデル発売！期間中はクーポン適用で通常価格から25％OFF！】

MSIストア 6周年を記念して日本国内で大人気の14インチゲーミングノートPC「Stealth 14」シリーズより、スペシャルモデルとして内部構成を厳選した「Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP」を発売いたします。本製品は期間限定のクーポンコード「MSI6TH」を適用することで通常販売価格から25％OFF※１、※２お求めいただくことができます。

《Stealth 14 AI Studio A1Vの主な特徴》

●ゲーム・ビジネス・クリエイティブを自由自在にするパワフルな14インチノートPC

「Stealth 14 AI Studio A1V」シリーズは、14インチ・薄さ21.8mm・軽さ1.7kgの本体に高性能CPU・GPUを搭載し、ゲーミング・ビジネス・クリエイティブなど幅広い用途で活躍する超コンパクト・ハイスペックノートPCです。

CPUに「Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135H」、GPUに「GeForce RTX(TM) 4050 Laptop GPU」を搭載し、オフィス業務、マルチタスク、ゲーミング、動画・画像編集、3D CAD、3Dデザイン等幅広い用途でパワフルな高速処理を可能にします。内部構成としてメモリ32GB、SSD 1TBを搭載し、メモリ消費の多いソフトや大容量のデータを保存するときにも安心の大容量となっています。

高性能CPU・GPUを搭載しつつ、本体の薄さ21.8mm・軽さ1.7kgを実現し、室内の持ち運びが楽なだけでなく、バックパックやビジネスバッグへ収納すれば外出先へ気軽に持ち運ぶこともできます。

CPUにはAI専用プロセッサー「NPU」を内蔵し、様々なAI機能を効率的に実行可能なだけでなく、MSI独自のシステム管理ソフト「MSI Center」に搭載されたAI機能「MSI AI Engine」を活用することでノートPCをより便利に活用することが可能になります。

*日本国内ではWi-Fi 6E/6/5/4のみ対応。Wi-Fi 7は法令上6GHz帯・320MHz幅に対応した国のみ使用可能。

・Stealth-14-AI-Studio-A1VEG-5061JP販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000957

【対象ノートPCが最大22%OFF！MSIストア 6周年祭】

期間中、対象ノートPCをメーカー希望小売価格より最大22％OFFにて販売いたします。

※３、※４、※５

●セール対象製品 ※３、※４、※５、※６

型番：Summit-E13-AI-Evo-A1MTG-1203JP

主なスペック：13.3インチ ペンタッチ対応 / Core Ultra 5 / Arc グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Home

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000655

メーカー希望小売価格：229,800円 ⇒ セール価格：177,800円（22％OFF）

型番：Thin-15-B13UCX-6503JP

主なスペック：15.6インチ 144Hz / Core i7 / RTX 2050 / メモリ 16GB / SSD 512GB / Windows 11 Home

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000767

メーカー希望小売価格：129,800円 ⇒ セール価格：107,800円（16％OFF）

型番：Modern-14-F13MG-5201JP

主なスペック：14インチ / Core i7 / Iris Xe グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Pro

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000831

メーカー希望小売価格：149,800円 ⇒ セール価格：126,800円（15％OFF）

型番：Prestige-16-AI-Studio-B1VGG-5001JP

主なスペック：16インチ 4K+ OLED / Core Ultra 9 / RTX 4070 / メモリ 32GB / SSD 2TB / Windows 11 Pro

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000616

メーカー希望小売価格：389,800円 ⇒ セール価格：345,800円（11％OFF）

型番：Crosshair-16-HX-AI-D2XWFKG-0953JP

主なスペック：16インチ 240Hz / Core Ultra 9 / RTX 5060 / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Pro

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000890

メーカー希望小売価格：329,800円 ⇒ セール価格：296,800円（10％OFF）

型番：Katana-15-HX-B14WGK-0951JP

主なスペック：15.6インチ 165Hz / Core i9 / RTX 5070 / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Home

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000892

メーカー希望小売価格：289,800円 ⇒ セール価格：266,800円（7％OFF）

型番：Crosshair-16-HX-AI-D2XWGKG-0851JP

主なスペック：16インチ 240Hz / Core Ultra 9 / RTX 5070 / メモリ 64GB / SSD 1TB / Windows 11 Pro

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000889

メーカー希望小売価格：379,800円 ⇒ セール価格：355,800円（6％OFF）

型番：Cyborg-15-B2RWFKG-1153JP

主なスペック：15.6インチ 144Hz / Core 7 / RTX 5060 / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Home

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000920

メーカー希望小売価格：219,800円 ⇒ セール価格：207,800円（5％OFF）

型番：Prestige-13-AI+Evo-A2VMG-6403JP

主なスペック：13.3インチ OLED / Core Ultra 9 / Arc 140V GPU / メモリ 32GB / SSD 1TB / Windows 11 Pro

販売ページ：https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000782

メーカー希望小売価格：249,800円 ⇒ セール価格：236,800円（5％OFF）

など他多数。

上記以外のセール対象商品やスペックなどの詳細は、キャンペーン特設ページ及び各モデル販売ページにてご確認下さい。

【東京ゲームショウ2025出展記念クーポン配布！】

『MSIストア 6周年祭』では、コンピューターエンタテイメントの総合展示会「東京ゲームショウ 2025」への出展を記念して、期間中、MSIストアにて対象ノートPCのご購入時にご利用いただけるお得なクーポンをキャンペーン特設ページにて配布いたします。クーポンコード「MSI2025TGS」をご利用いただくことで、対象ノートPCが表示価格より税込5,000円オフにてご購入いただけます。

※１、※３、※４、※５

※１：ご注文時にクーポンコードの入力が必要です。

※２：期間限定クーポン適用時の価格です。クーポン未適用の場合やキャンペーン期間終了後は169,800円（税込）にて販売となります。その他のクーポンの併用はできません。

※３：キャンペーン期間中でも対象製品の在庫が無くなった場合はセール終了となります。

※４：セール対象製品、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）など一部対象外となる商品がございます。

※５：その他のクーポンの併用はできません。

※６：価格は全て税込。商品は一例です。

MSIについて

■■■■■■■■■■■■■■■■■

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.