米国発プレミアムウェルネスブランド「Therabody（セラボディ）」、完全ワイヤレスの空気圧リカバリーブーツ「JetBoots Prime」の一般予約販売を本日スタート

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（本社：東京都品川区）が展開する、米国ロサンゼルス発ウェルネステックブランド「Therabody（セラボディ）」より、最新モデルとなる完全ワイヤレスの空気圧リカバリーブーツ 「JetBoots Prime（ジェットブーツ プライム）」 の一般予約販売を、本日2025年9月5日（金）18:00より開始いたします。

“ウルトラポータブル”かつ高性能な最新モデルが、待望の日本初上陸。従来品にあったケーブルやホースから解放され、完全ワイヤレス構造へと進化。手軽でシンプルな使用感ながら、高精度な空気圧ケアを可能にし、移動先や自宅など、あらゆるライフシーンでの脚ケア体験を提供します。

米国Therabody社が独自開発した「TruGrade Technology」採用により、科学的な裏付けに基づく正確な段階的空気圧を脚に与えます。循環をサポートし、ケアの効率化やパフォーマンス維持・向上の一助となる設計に仕上がっています。



“プレミアムスポーツ”時代に応える、Therabodyの革新

近年、世界的に「プレミアムスポーツ」市場は拡大を続け、機能性だけでなくデザイン性・ブランドストーリーも重視される傾向にあります。アスリートからライフスタイル層にまで支持を広げるブランドは、日常と競技の境界をなくしつつあり、高品質な素材、洗練されたデザイン、そして日常とアクティブ両方で映えるブランドが支持を集め、市場を押し上げています。

Therabodyもまた、プロアスリートが実際の現場で導入する「信頼性」と、日常のウェルネスシーンに調和する「デザイン性・利便性」を両立することで、世界中で愛用されるブランドへと成長してきました。「JetBoots Prime」はその象徴であり、グローバル市場で高い評価を受けた最新モデルが、いよいよ日本でも登場します。プロスポーツの現場で培われた信頼性はそのままに、今では一般消費者の日常にも広がりを見せています。スポーツ業界におけるプレミアム志向を捉え、Therabodyは国内外でのさらなるブランド価値の向上を目指します。



米国ロサンゼルス発のプレミアム・ウェルネスブランドとして、“Empower everybody to live better, longer, healthier lives by creating innovative wellness technologies”（革新的なウェルネステクノロジーを通じて、すべての人がより良く、より長く、より健康に生きる力を与える）というミッションを掲げ、製品開発においては理学療法士や美容皮膚科医などの専門家からなる科学諮問委員会（SAB）を設立。科学的知見に基づいた革新的なテクノロジーの進化を追求し、機能性と安全性の両立を大切にしながら、日常生活やインテリアに自然と溶け込むウェルネス製品を提供しています。



主な特長

・完全ワイヤレス設計：一体型モーター搭載によりコードレス、どこでも使用可能。

・脚全体をケア：大腿部・下腿部だけでなく、足部までしっかりと加圧

・TruGrade Technology：科学的に計算された段階的圧力を提供。

・圧力・時間設定：4段階の圧力（25～100mmHg）と時間（20分～連続）を調整可能

・持ち運びやすい設計：トラベルバッグ付属で遠征や出張にも対応。

・通気性に配慮した素材：快適さと衛生面を重視した設計。

休憩時間、あるいはトレーニングの前後に直感的で、すぐに使える簡単なボタン操作折りたたみ式で収納も便利トラベルバッグ付きで遠征や出張、旅行先にも

製品概要

・製品名：JetBoots Prime（ジェットブーツ プライム）

・販売価格：税別90,000円（税込99,000円）

・サイズ：S / R / L（3種類）

・時間設定：20分 / 40分 / 60分 / 連続使用

・空気圧レベル：4段階（25 / 50 / 75 / 100mmHg）

・連続使用時間：最大180分

・素材／材質：ブーツ本体：ナイロン100％（PUコーティング）

ハウジング：PC+ABS

スリーブ：ナイロン、TPU、PET、PVC

ポンプ：PBC+ABS、TPU、PC、TPE、POM、リチウムイオンバッテリー、金属

付属品：製品本体、USB-C充電ケーブル、収納用トラベルバッグ

製品保証：2年間

出荷時期：2025年9月中旬～下旬より順次出荷開始（9/5 金より一般予約受付開始）

付属内容

製品本体

収納用トラベルバッグ

USB-C充電ケーブル

※本製品は医療機器ではありません。

※本製品には充電アダプターが付属しておりません。市販の充電アダプターをご使用ください。





Therabodyについて

米国ロサンゼルス発のウェルネステックブランド

2007年、セラガンの開発者Dr.ジェイソン（DC=ドクターオブカイロプラクティック／米国国家資格）は、バイク事故で重傷を負い、手術・リハビリ後も首から肩、腰にかけての筋肉・神経の痛み、しびれ、こわばり等を感じていました。思うように回復しない中、Dr.ジェイソンは、薬や手術に頼らない自然なセラピー効果が得られるものを求めていました。医療施設にあるような大型の治療機器とは違う、自身で手軽に扱える機能的な機器の開発に着手しました。これが世界初のパーカッシブデバイス 「THERAGUN（セラガン）」が誕生するきっかけとなり、その後8年間の研究において様々なプロトタイプ製品を考案・制作。

2016年に最初の製品となるG1を発売。2017年にはG2 PROを発表し、パーカッシブデバイスのリーディングカンパニーに成長しました。世界で600件以上の特許を取得し、さらに200件以上の特許を申請中であるTherabodyは、ウェルネス業界へのコミットメントとしてSAB（科学諮問委員会）を設立。委員会には、理学療法士や美容皮膚科医を含み、女性の健康、長寿、皮膚科学、解剖学・運動生理学、パフォーマンス、リカバリーなど各分野の著名な専門家で構成されています。南カリフォルニア大学や英国オープン大学をはじめ、様々な大学や専門機関と連携し、常にさらなる進化と革新的なデバイスを求め研究しています。

2025年現在、Therabody製品は世界70カ国以上で、プロスポーツチーム、ジム・フィットネスクラブ、企業オフィス、教育機関、整体院・治療院、スパ、ラグジュアリーホテルなどで信頼できるデバイスとして選ばれています。

▶ Therabody 公式サイト：https://therabody.jp/

▶ Therabody 公式フェイスブック：https://www.facebook.com/therabody.japan/

▶ Therabody 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/therabody_japan/

新商品やイベント、キャンペーンなどの最新情報を配信しております。ぜひフォローやニュースレター登録のほどお願いいたします。

#Therabody #Wellness #Performance #Beauty



ユナイテッドスポーツブランズについて

アスリート向けのプロテクトギアとパフォーマンスギアのパイオニアブランド「McDavid」、世界初100%合成繊維素材の革新的キネシオロジーテープ「KT TAPE」、ランナーのためのパフォーマンスギアを開発するランニングエッセンシャルブランド「NATHAN」、マウスガードを始めとするスポーツプロテクション分野の成長ブランド「Shock Doctor」などを世界70カ国でグローバル展開。「革新性」と「専門性」に強くこだわるモノづくりのDNAをもっています。

■会社概要

・ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社（Therabody国内総代理店）

本社およびショールーム：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4 新大崎勧業ビル20F

URL：https://www.unitedspb.jp/

メールアドレス：marketing@unitedspb.jp

■取扱いブランド一覧

・McDavid (マクダビッド)：https://www.mcdavid.co.jp/

・uhlsport (ウールシュポルト)：https://uhlsport.jp/

・Therabody (セラボディ)：https://therabodyjp.com/

・NATHAN (ネイサン)：https://www.nathansports.jp/

・KT TAPE (ケイティテープ)：https://kttape.jp/

・CUTTERS (カッターズ)：https://www.cutterssports.jp/

・SHOCK DOCTOR (ショックドクター)：https://www.shockdoctor.jp/