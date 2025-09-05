Àîºê»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ëfinal/ag¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Â³¡¹ÄÉ²Ã¡ª¡¡¿Íµ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖUX3000 SV¡×¤ä¡ÖWHP01K MK2¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖA6000¡×¤â¡ª
¹ñÆâ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Òfinal¡ÊÂåÉ½¡§ºÙÈø Ëþ¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀîºê»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë12À½ÉÊ¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡¦³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
final¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢²»¼Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖUX3000 SV(https://final-inc.com/products/ux3000-sv)¡×¤ä¡¢²»¤ÎÎ³ÅÙ¤¬¶Ë¤á¤ÆºÙ¤«¤¯¡¢°ì²»°ì²»¤Î¼Âºß´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖA6000(https://final-inc.com/products/a6000)¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖD8000 DC Pro Edition(https://final-inc.com/products/d8000-dc-pro)¡×Åù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ag¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥í¡×15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖCOTSUBU ULTRAMAN ZERO Version(https://final-inc.com/products/cotsubu-ultraman-zero-version)¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ç¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥Üー¥«¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖWHP01K MK2(https://final-inc.com/products/whp01kmk2_ag)¡×¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢final¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖZE500 for ASMR(https://final-inc.com/products/ze500-asmr-jp)¡×¤ä¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¡ÖModify¡Ê¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡á²þÂ¤¡Ë¡×¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè°ìÃÆ¡ÖMAKE MOD(https://final-inc.com/collections/make-mod)¡×¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊÖÎéÉÊ¤Ï²¼µ¤Î12¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È(https://kawasaki-furusato.com/)¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ÏÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀîºê»Ô¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤òÊÖÎéÉÊ¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿·µ¬ÄÉ²Ã¡Û¡ýfinal
- KDT3000(https://final-inc.com/products/kdt3000-jp)
- UX3000 SV(https://final-inc.com/products/ux3000-sv)*
- VR3000 Wireless(https://final-inc.com/products/vr3000wl-jp)
- S3000(https://final-inc.com/products/s3000-jp)
- S4000(https://final-inc.com/products/s4000)
- S5000(https://final-inc.com/products/s5000)
- A6000(https://final-inc.com/products/a6000)*
- D7000(https://final-inc.com/products/d7000-jp)
- D8000 DC(https://final-inc.com/products/d8000-dc)
- D8000 DC Pro Edition(https://final-inc.com/products/d8000-dc-pro)
¡ýag
- COTSUBU ULTRAMAN ZERO Version(https://final-inc.com/products/cotsubu-ultraman-zero-version)
- WHP01K MK2(https://final-inc.com/products/whp01kmk2_ag)
*¡Ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤¬Â¿¤¤À½ÉÊ
¡Ú¸½¹Ô¤ÎÊÖÎéÉÊ¡Û¡ýfinal
- STUDY 1(https://final-inc.com/collections/earphones/products/study1-jp)
- VR500 for Gaming(https://final-inc.com/products/vr500-jp)
- VR2000 for Gaming(https://final-inc.com/products/vr2000-jp)
- VR3000 for Gaming(https://final-inc.com/products/vr3000-jp)¡Ê¥ê¥±ー¥Ö¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò½ü¤¯¡Ë
- UX2000(https://final-inc.com/products/ux2000-jp)¡Ê³Æ¿§¡Ë
- UX3000(https://final-inc.com/products/ux3000-jp)¡ÊBLACK¡Ë
- A3000(https://final-inc.com/products/a3000-jp)
- A4000(https://final-inc.com/products/a4000-jp)
- A5000(https://final-inc.com/products/a5000-jp)
- E4000(https://final-inc.com/products/e4000-jp)
- E5000(https://final-inc.com/products/e5000-jp)
- ZE8000(https://final-inc.com/products/ze8000-jp)¡Ê³Æ¿§¡Ë
- D8000(https://final-inc.com/products/d8000-jp)¡ÊBLACK¡Ë
- D8000 Pro Edition(https://final-inc.com/collections/headphones/products/d8000-pro-jp)¡ÊSILVER¡Ë¡¡Åù
¡ýag
- COTSUBU for ASMR MK2/3D(https://final-inc.com/products/cotsubu-asmr-3dmk2)¡ÊLAVENDER/LATTE¤Î¤ß¡Ë
- COTSUBU MK2+(https://final-inc.com/products/cotsubumk2-plus_ag)
- WHP01K(https://final-inc.com/products/whp01k_ag)
¢¨¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·À½ÉÊ¤äºß¸Ë¤¬°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úfinal¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¡Û
final¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ºÆÀ¸²»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï²»³ÚÂÎ¸³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é³ØÀ¸¤Ç¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¯¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Þ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º²»³Ú¤«¤é¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¼ÁÀß·×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òfinal¤ÎHP¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://final-inc.com/
¡Ú²»³Ú¤Ë°î¤ì¤¿¤Þ¤Á¡¦Àîºê»Ô¡Û
Àîºê»Ô¤Ï¡Ö²»³Ú¤Î¤Þ¤Á¡¦¤«¤ï¤µ¤¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¿å½à¤Î²»¶Á¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ß¥åー¥¶Àîºê¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¡×¤òÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¾¼ÏÂ²»³ÚÂç³Ø¡¦ÀöÂ³Ø±à²»³ÚÂç³Ø¤Î2¤Ä¤Î²»³ÚÂç³Ø¡¢4¤Ä¤Î»ÔÌ±¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ë»ÔÌ±¹ç¾§ÃÄ¡¢´ë¶È¤Î¿áÁÕ³ÚÃÄ¤ä¹ç¾§ÃÄ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²»³Ú»ñ¸»¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ïfinal¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ¡§https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001388.html
