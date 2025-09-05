AGM、夜間ランニングに特化したLED内蔵骨伝導イヤホン「AGM MotionBuds 2」――ワンタッチで光る安全設計と15時間駆動を実現――
AGMは、夜間のランニングやトレーニングにおける安全性と快適性を両立させた骨伝導イヤホン「AGM MotionBuds 2」の販売を開始いたします。本品は、背面に7色に光るLEDランニングライトを搭載し、暗所での視認性を高めるとともに、Bluetooth 5.4と最大15時間の連続再生により、切れない音楽体験を提供します。
■主な特徴
1.夜間走行を強力にサポートする「マルチカラーLEDライト」
・ワンタッチ点灯機能：
本体のボタンをダブルクリックするだけで、7色に光る「呼吸灯モード」と「高速点滅モード」を即座に切り替え可能。夜間や薄暗い時間帯のランニングでも周囲から認識されやすく、安全を確保します。
・15m先からの視認性を確保：
人間の視覚に認識されやすい波長設計を採用。赤・緑・青・黄・紫・ピンクなど多色に対応し、あらゆる天候や環境下でも高い視認性を実現しました。
・IP68等級の防水防塵＆連続点灯約6時間：
大雨が降る環境でもLEDは消えず、ライトを点けたまま長時間のランニングをサポートします。
2.進化した骨伝導技術と快適な装着感
・17mm大型導流式振子：
従来モデルよりも振動バランスと音響伝達効率を向上。漏れ音を抑制し、クリアな中低音を実現。
・軽量24g設計：
長時間の運動や通勤中でも疲れにくく、耳を塞がないため周囲の音も聞こえるため、都市部での移動時も安心です。
3.長時間駆動と高速接続
・最大15時間連続再生（LEDオフ時）：
大容量180mAhバッテリーを搭載し、フル充電約2時間で一日中の使用を可能にしました。LED点灯時でも約5.7時間の再生が可能です。
・Bluetooth 5.4対応：
従来よりも通信が安定し、マルチポイント接続にも対応。2台の端末を同時に接続し、切り替えもスムーズです。
4.運動シーンに適した堅牢性
・1.2m耐落下性能：
6方向からの落下テストをクリア。ランニング中の落下や衝撃にも強い設計です。
・Type-C磁気充電：
充電端子の腐食やほこりの侵入を防ぎ、運動後の汗や雨でも安心して充電できます。
■製品仕様
モデル名 AGM MotionBuds 2
重量 24g±1g
Bluetoothバージョン Bluetooth 5.4
連続再生時間 約15時間（LED OFF/音量70％）
LED点灯時再生時間 約5.7時間（音量70％）
バッテリー容量 180mAh
充電時間 約2時間
防水機能 IP68相当
カラー ブラック
■発売情報
価格：6,980円（税込・送料無料）
発売日：2025年8月16日
購入先：AGM公式オンラインストア（https://www.agmmobile.jp/products/agm-motionbuds-2/）
■会社概要
AGMは、過酷な環境下でも利用可能なモバイルデバイスの設計・販売を手がけるブランドです。スポーツシーンやアウトドアでの使用に適した製品を数多く展開し、国内でもランナーやサイクリストを中心に支持を広げています。
■本リリースに関するお問い合わせ先
AGM Mobileジャパン広報部
メール：media@agmmobile.com
AGMジャパンカスタマーサポート
メール：agmjp@agmdevice.com
WEB：https://www.agmmobile.jp/