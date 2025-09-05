AGM、夜間ランニングに特化したLED内蔵骨伝導イヤホン「AGM MotionBuds 2」――ワンタッチで光る安全設計と15時間駆動を実現――

AGM Mobile Limited

AGMは、夜間のランニングやトレーニングにおける安全性と快適性を両立させた骨伝導イヤホン「AGM MotionBuds 2」の販売を開始いたします。本品は、背面に7色に光るLEDランニングライトを搭載し、暗所での視認性を高めるとともに、Bluetooth 5.4と最大15時間の連続再生により、切れない音楽体験を提供します。

■主な特徴

1.夜間走行を強力にサポートする「マルチカラーLEDライト」

・ワンタッチ点灯機能：

本体のボタンをダブルクリックするだけで、7色に光る「呼吸灯モード」と「高速点滅モード」を即座に切り替え可能。夜間や薄暗い時間帯のランニングでも周囲から認識されやすく、安全を確保します。

・15m先からの視認性を確保：

人間の視覚に認識されやすい波長設計を採用。赤・緑・青・黄・紫・ピンクなど多色に対応し、あらゆる天候や環境下でも高い視認性を実現しました。

・IP68等級の防水防塵＆連続点灯約6時間：

大雨が降る環境でもLEDは消えず、ライトを点けたまま長時間のランニングをサポートします。

2.進化した骨伝導技術と快適な装着感

・17mm大型導流式振子：

従来モデルよりも振動バランスと音響伝達効率を向上。漏れ音を抑制し、クリアな中低音を実現。

・軽量24g設計：

長時間の運動や通勤中でも疲れにくく、耳を塞がないため周囲の音も聞こえるため、都市部での移動時も安心です。

3.長時間駆動と高速接続

・最大15時間連続再生（LEDオフ時）：

大容量180mAhバッテリーを搭載し、フル充電約2時間で一日中の使用を可能にしました。LED点灯時でも約5.7時間の再生が可能です。

・Bluetooth 5.4対応：

従来よりも通信が安定し、マルチポイント接続にも対応。2台の端末を同時に接続し、切り替えもスムーズです。

4.運動シーンに適した堅牢性

・1.2m耐落下性能：

6方向からの落下テストをクリア。ランニング中の落下や衝撃にも強い設計です。

・Type-C磁気充電：

充電端子の腐食やほこりの侵入を防ぎ、運動後の汗や雨でも安心して充電できます。

■製品仕様



モデル名 AGM MotionBuds 2

重量 24g±1g

Bluetoothバージョン Bluetooth 5.4

連続再生時間 約15時間（LED OFF/音量70％）

LED点灯時再生時間 約5.7時間（音量70％）

バッテリー容量 180mAh

充電時間 約2時間

防水機能 IP68相当

カラー ブラック

■発売情報

価格：6,980円（税込・送料無料）

発売日：2025年8月16日

購入先：AGM公式オンラインストア（https://www.agmmobile.jp/products/agm-motionbuds-2/）

■会社概要

AGMは、過酷な環境下でも利用可能なモバイルデバイスの設計・販売を手がけるブランドです。スポーツシーンやアウトドアでの使用に適した製品を数多く展開し、国内でもランナーやサイクリストを中心に支持を広げています。

■本リリースに関するお問い合わせ先

AGM Mobileジャパン広報部

メール：media@agmmobile.com

AGMジャパンカスタマーサポート

メール：agmjp@agmdevice.com

WEB：https://www.agmmobile.jp/