¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê ～°ËÀª³¤Ï·¤ÈÈþÌ£¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á～ ¤ò³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡¡2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
»Ø½É¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤ò½¸¤á¤Æ»²²Ã³ÆÅ¹¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦
¡Ø¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡¡～°ËÀª³¤Ï·¤ÈÈþÌ£¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á～¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.ibusuki.or.jp/eat/gourmetfes/
»Ø½É¤ÎÄ¹´ü´Ö¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè£²ÃÆ¤Ï¡¢°ËÀª³¤Ï·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ë¥á¤Î½©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿©ºà¤¬¥Æー¥Þ
»ö¶È¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë»Ø½É¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶Ó¹¾ÏÑ¤ÈÆî¤Ë³«¤±¤¿Åì¥·¥Ê³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ±û¤Ë¤ÏÃÓÅÄ¸Ð¤òÊú¤¨¡¢ÈîÍà¤ÇÆÃÊÌ¤Ê²Ð»³À¤ÎÂçÃÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ò·ï¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ë¾å¤ÎÁÇºà¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³ïÀáÅù¤ÎÎò»Ë¤âÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¿©ºà¤Ï°ËÀª³¤Ï·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥°¥ë¥á¤Î½©¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿©ºà¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤äµÜºê¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¡Ö°ËÀª³¤Ï·º×¤ê¡×¤ä¡Ö¤¨¤Ã¤¬¤Í¢¨º×¤ê¡×¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢»Ø½É¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë°ËÀª³¤Ï·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥áº×¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Í¿ô¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Î½Ð²ÙÎÌ¤ò¸Ø¤ë»Ø½É¤Î¡Ö±·¡×¤ä¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÄêÈÖ¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹õµí¡×¤ä¡Ö¹õÆÚ¡×¡¢»Ø½É¤¬¸Ø¤ëÅÁÅý¤Î¿©ºà¡Ö³ïÀá¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþÌ£¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤òÂ·¤¨¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¥°¥ë¥á¤Î¤Þ¤Á»Ø½É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨¡Ö¤¨¤Ã¤¬¤Í¡×¤Ï¼¯»ùÅçÊÛ¤Ç°ËÀª³¤Ï·¤Î°Õ
¿·µ¬Å¹ÊÞ¤âÁý¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤â¤ªÌÜ¸«¤¨
Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤â²ÃÌÁ¡£»Ø½É¤ÎÂçÃÏ¤ÇÂ¿¤¯À¸»º¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢À¸»ºÆüËÜ°ì¤Î¡Ö¥ª¥¯¥é¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¿©»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ä¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ä¡¢¾®Çä¤ê¤ÎÁ¯µûÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÁ¯µû¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ð§¤Ö¤ê¤ä¼÷»Ê¤Ê¤É¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÉÇñ¤ò·ó¤Í¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤ä¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅª¤Ê¤´ÍøÍÑ¤ä¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢²°³°¤Ç¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë½©¤Îµ¨Àá¡£¤¼¤Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç½Ü¤Î¿©ºà¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä°ìÎã
¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
»Ø½É¤ÎËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾¦¹©¶È¡¢´Ñ¸÷¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢ÃÜ»º¶È¡¢¿å»º¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¾ÃÈñ¤Î³ÈÂç¡¢´Ñ¸÷Í¶µÒ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤¬º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÃÜ»º´Ø·¸¤Î¤¤¤Ö¤¹¤ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ø½Éµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢»³ÀîÄ®µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢¤«¤¤¤ñ¤¤µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È»ÔÆâ3¤Ä¤Îµù¶¨¡¢¿å»º²Ã¹©¤Î´ÑÅÀ¤è¤ê»³Àî¿å»º²Ã¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢»Ø½É¾¦¹©²ñµÄ½ê¤äºÚ¤Î²Ö¾¦¹©²ñ¡¢»Ø½É»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢¤¤¤Ö¤¹¤´Ñ¸÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¶È¤è¤ê»Ø½É´Ñ¸÷¼õÆþÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¡¢»Ø½É¶¿ÅÚÎÁÍý³«È¯¸¦µæ²ñ¡Ê¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ÎÄ´ÍýÄ¹¤ÇÁÈ¿¥¡ËÅù¡¢³ÆÊýÌÌ¤Î¥×¥í¤¬½¸¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê³µÍ×
¢£³«ºÅÆâÍÆ : ³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¾®ÇäÅ¹Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ËÀª³¤Ï·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤»ºÊª¤ä½Ü¤ÎÇÀ»ºÊª¡¢²Ã¹©ÉÊÅù¤ò¿©ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò³ÆÅ¹¤¬¹Í°Æ¤·¡¢Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»Ø½É¤Î½Ü¤ÎÁÇºà¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö : ÎáÏÂ7Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)～10·î31Æü(¶â)
¢£»²²ÃÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡ÊÊÌ»æ»²¾È¡Ë
¡¡²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¿ô¡¡¡¡47Å¹ÊÞ¡Ê¤¤¤Ö¤¹¤½Õ¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¤Ï45Å¹ÊÞ¡Ë
¡¡¡¡»ÔÆâ¡¡°û ¿© Å¹¡¡¡¡35Å¹ÊÞ
¡¡¡¡»ÔÆâ¡¡½ÉÇñ»ÜÀß¡¡¡¡11»ÜÀß
¡¡¡¡»ÔÆâ¡¡¾® Çä Å¹¡¡¡¡ 1»ÜÀß¡¡¡¡¢¨9·î5Æü¸½ºß
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤Î¤Ü¤ê¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢»ÔÆâ³Æ»²²ÃÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»Ø½É¤Î½Ü¤ÎÌ£¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬ÌÜ°õ
°ËÀª³¤Ï·¤ÎÄó¶¡Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡Ö°ËÀª³¤Ï·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ú¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹
¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡¡¡Ø¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù ³«ºÅ¡ª
»Ø½É¤ÎÄ¹´ü´Ö¥°¥ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ëÄ´Íý»Õ¤Ë¤è¤ë°ËÀª³¤Ï·¤ÎÌ£Á¹½Á¤ä¤Á¤é¤·±·¤Î²¡¤·¼÷»Ê¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¡¢³ï¤Î¤¿¤¿¤¤äºï¤ê¤¿¤Æ¤Î³ïÀá¡¢½Ü¤Î¤¤¤Ö¤¹¤ÌîºÚ¤Ê¤ÉÆÃ»ºÊª¤ÎÈÎÇä¤ÎÂ¾¡¢»³Àî»º¥Þ¥¬¥¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï³Æ¼ï¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È ³µÍ×
¢£³« ºÅ Æü ¡§ ÎáÏÂ7Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)
¢£³«ºÅ¾ì½ê ¡§ »Ø½É¹Á¡Ê»Ø½Éµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç·úÊª¼þÊÕ¡¦»Ø½É»ÔÌ«¡Ë
¢£³«ºÅ»þ´Ö ¡§ 10:00～14:00
¢£Ï¢ Íí Àè ¡§ 0993-22-2473
¢£¼ç ºÅ ¼Ô ¡§ ¤¤¤Ö¤¹¤¥°¥ë¥áº×¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¤¤¤Ö¤¹¤½©¤Î¥°¥ë¥áº×¤ê¡¡»²²ÃÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
¡Ê9·î5Æü¸½ºß¡Ë