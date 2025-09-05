全く新しい味覚体験ができる“世界初*”カフェ併設のコンセプトショップ「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」2025年9月12日（金）グランドオープン

ラ・メゾン・デュ・ショコラ・ジャポン株式会社

1977年にパリで創業し、熟練の技と芸術性で知られる伝統あるラグジュアリーショコラメゾン「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、2025年9月12日（金）、メゾン史上最大規模となる200平方メートル を超える広さを誇る世界初の、カフェ併設型コンセプトショップ「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」をグランドオープンいたします。

*メゾン内で世界初

■ショコラの可能性を追求した新感覚のシグネチャーメニューが登場！

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」では、“ショコラの可能性を追求した新しい味覚体験”をテーマに、キャビアやフォアグラ、ホタテ、そしてV.S.O.P.ブランデーをそれぞれショコラと組み合わせた、これまでにない斬新かつ全く新しいコンセプトのシグネチャーメニューが登場します。他、スイーツやパティスリーの枠を超えて1日を通してお楽しみいただける多彩なメニューも展開予定です。洗練されたラグジュアリー感漂う新店舗の空間で、ここでしか出会えない全く新しいショコラ体験をぜひご堪能ください。※メニューはこちら(https://drive.google.com/file/d/10Q7azSiOcfXfJc-LxKbe_VpGImD4Cfwf/view)からご確認ください。

（写真左から）

タルト ショコラ キャビア

濃厚でなめらかなダークチョコレートガナッシュを香ばしいショコラ生地で包み込み、キャビアと金箔を贅沢にあしらったラグジュアリーなタルト。ひと口ごとに広がる深いカカオの風味と、上品な塩味が織りなす至高のマリアージュをお楽しみいただけます。

価格：4,070円（税込）

フォアグラ マルブレ カカオ、トーストブリオッシュ

カカオパウダーを巻き込んだフォアグラを丁寧に火入れし、なめらかな口どけに仕立てたテリーヌ。甘酸っぱいフルーツジャムと香ばしいブリオッシュを添え、繊細な香りと濃厚な旨みを引き立てた贅沢な逸品です。

価格：3,410円（税込）

ホタテのカルパッチョ、プラリネドレッシング、カカオニブ

甘み豊かなホタテの貝柱を繊細に仕立て、ナッツの香ばしさが広がるプラリネドレッシングで彩った一皿。リンゴ酢のフレッシュな酸味とほのかな甘みが絶妙に調和し、カカオニブが香りのアクセントとなる洗練されたメニューです。

価格：3,080円（税込）

マティーニ ショコラ

カカオの風味豊かな自家製チョコレートシロップに、淹れたてのエスプレッソと芳醇なV.S.O.P.ブランデーを合わせた、大人のためのビタースイートなマティーニ。ほのかに香るコーヒーリキュールが、上質で洗練された甘さを引き立てます。

価格：2,200円（税込）

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店

※写真は「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」のイメージ画像です

「ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店」はグローバル展開するメゾンの中でも東京のみの、世界初となるカフェ併設型のコンセプトショップです。白を基調として、アートやショコラの香りで彩られた洗練された空間は、まるでパリのアパルトマンを訪れたような心地よさ。店内では広々とした空間でゆったりと買い物をお楽しみいただける他、併設された45席のカフェスペースでは、ここでしか味わうことのできないシグネチャーメニューをご賞味いただけます。

【店舗概要】

◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ ニュウマン高輪店

オープン日：2025年9月12日（金）フロア面積：約211平方メートル サロン席数：45席

営業時間：ランチ/11:00-14:00 アフタヌーンティー/14:00-17:00 アフターファイブ/17:00-20:00

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 South 2F

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン

※写真は「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン」のイメージ画像です

9月19日（金）、ショッピングの途中に気軽に立ち寄りやすい西武池袋本店3階のコスメティックスフロアに新たに誕生する「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン」では、ランチメニュー、アフタヌーンティー、そしてアフターファイブと、時間帯によって異なる様々なショコラ体験をお楽しみいただけます。（※メニューはこちら(https://drive.google.com/file/d/1F8BS0_g2DvKqLOfkKj5SOWl3lZHBxnGm/view?usp=drive_link)からご確認ください）。更に、ディオールを代表するフレグランス「ミス ディオール」と「ジャドール」の香りからインスピレーションを受けたチョコレートボックスを、オープン当日の9月19日（金）より当サロン限定で販売予定です。

■ディオールのフレグランスからインスピレーションを受けた限定ボックス

商品名：オリジナル・ボックス・4粒入りーパルファン

価格：2,970円（税込）

発売日：2025年9月19日（金）

※なくなり次第終了

内容：ラ・メゾン・デュ・ショコラのシェフ・パティシエ・ショコラティエのニコラ・クロワゾーが、当サロンに隣接するディオールの香水「ミス ディオール」と「ジャドール」の香りからインスピレーションを受け考案した、ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン限定ボックス。

【店舗概要】

◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋 サロン

オープン日：2025年9月19日（金） フロア面積：約103平方メートル サロン席数：20席

営業時間：10:00-20:00 ランチ/11:00-14:00 アフタヌーンティー/14:00-17:00

アフターファイブ/17:00-20:00

所在地：〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 本館3F

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋店

お買い物途中にも好アクセスで、気軽に人気のショコラをお買い求めいただける「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋店」は、9月17日（水）に西武池袋本店B1階デパチカに待望のリニューアルオープンをいたします。

◆ラ・メゾン・デュ・ショコラ 西武池袋店

オープン日：2025年9月17日（水）営業時間：10:00-20:00

所在地：〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1西武池袋本店 本館B1F

■ラ・メゾン・デュ・ショコラの会員サービス「キャレ デ パッショネ」について

キャレ デ パッショネにご登録いただいた会員様に向けて、商品代金税込み8,000円以上で送料無料の他、様々な魅力あふれる会員特典をご用意しています。詳細は以下よりご確認ください。

https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/loyalty-club

■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 国内ブティックについて

ラ・メゾン・デュ・ショコラは、2025 年9月5日現在、日本国内に10店舗のブティックを展開しています。詳細は以下よりご確認ください。

https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/our-boutiques-japan