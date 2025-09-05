[マリメッコ]どんなシーンにも映え、咲き誇るように喜びと自信を纏う装い。2025フォールウィンターコレクションが登場。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、大胆なパターンとシルエットの花柄アイテムやプリントドレスがフォールウィンターコレクションに登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2025年9月12日(金)より順次販売開始。

2025フォールウィンターコレクションでは、年間を通して掲げるテーマ「花の解剖学」を引き続き探求します。気温が下がるにつれて自然の鮮やかな色が徐々に色褪せていく一方で、屋内の花々はなおも鮮やかに咲き続けるというアイディアに着想を得ています。



主役のプリントは、マイヤ・イソラ(Maija Isola)によるトゥッマ(Tumma)です。同じプリントを多様なスタイルや異なる色のバリエーションで表現することで、色彩に対する深いこだわりを表しています。さらに、フラワープリントを引き立てるアクセントとして、ストライプがリズムと彩りを加えています。



本コレクションでは、実用的なジャケットやシャツを主役に、プリーツを施したドレスやトップス、ミニドレス、ショートスカート、そして高品質なニットウェアを組み合わせています。



カラーには、ペールブルーやシナモン、ココアブラウン、スプルースグリーン、リッチパープル、ディープグレーといった落ち着いたカラーが豊富に取り入れられています。

対照的に、カーレットレッドや、ブラッシュピンク、スペアミントといったカラーが、新しい季節への華やかさと喜びを演出します。

Monumentti ジャケット \90,200 Basso スカート \59,400Unikko ジャケット \92,400Tumma ワンピース \68,200Tumma ワンピース \68,200Tumma ワンピース \40,700Piirto Unikko カーディガン \56,100 Piirto Unikko スカート \59,400Tumma ニット \59,400 (9月下旬発売） Tumma スカート \51,700Unikko ニット \59,400 (9月下旬発売） Jokuraita スカート \69,300

販売開始日

2025年9月12日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。