この秋、東京ミッドタウンがデザイン一色に染まる！展示からカンファレンスまで、多彩なデザインイベントが集結

2025年度グッドデザイン賞の全受賞作品を紹介する展示会。最新モデルの製品や、今の社会に必要な優れたサービスやプロジェクトなどのデザインを見て、触って、楽しめる、国内最大級のデザイン・イベントです。

「日本の家具｜JAPAN FURNITURE」の魅力と可能性を発信するエキシビション。ミッドタウン・ガーデンをメイン会場に、齋藤 精一・倉本 仁がクリエイティブディレクション、溝端 友輔が空間デザイン、木住野 彰悟がグラフィックデザインを手掛けます。期間中は屋外展示のほか、トークセッションも開催します。







会場に散りばめられた問いを通して防災における私たちの「意識や心のあり方」に目を向ける展覧会。参加型作品や自然災害のデータビジュアライゼーションの展示に加え、災害をきっかけに生まれたプロジェクトなども紹介。