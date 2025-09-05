【みんなのFX史上最高の売りスワップポイントが貰える！？】9月29日（月）より新通貨ペア登場！

トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（東京証券取引所スタンダード市場8704）のグループ会社で、外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、2025年9月29日（月）より外国為替取引サービス「みんなのFX」及び「LIGHT FX」において、低金利国（スイス）と高金利国（トルコ・南アフリカ・メキシコ）の通貨を組み合わせた新通貨ペアの取扱を開始することを決定しました。

「みんなのFX」では、9月29日（月）より、低金利国（スイス）と高金利国（トルコ・南アフリカ・メキシコ）の通貨を組み合わせた

新通貨ペア「スイスフラン/トルコリラ」「スイスフラン/南アフリカランド」「スイスフラン/メキシコペソ」の取扱を開始いたします。



スイスの低金利と、新興国の高金利を掛け合わせることで、みんなのFX史上最高のスワップポイントを受け取ることが可能です。

スワップ狙いの長期運用をお考えのお客様に特におすすめです。

※スイスフラン/トルコリラ、スイスフラン/南アフリカランド、スイスフラン/メキシコペソでスワップポイントを受け取るためには、

ポジションを売りで保有して持ち越す必要があります。



さらに、レンジ相場を形成しやすい特性を持つ「豪ドル/カナダドル」「ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ」も新たに追加いたします。

また、9月29日（月）より新通貨ペアのリリースを記念したキャンペーンも開催予定です。

ぜひこの機会に、新通貨ペアのお取引をご検討ください。

■新通貨ペア一覧

■新通貨ペアサービス概要

【通貨ペア別建玉上限】

（売建玉・買建玉それぞれの上限）

・スイスフラン/トルコリラ：10Lot

・スイスフラン/南アフリカランド：100Lot

・スイスフラン/メキシコペソ：100Lot

・豪ドル/カナダドル：1,000Lot

・ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ：1,000Lot



【1取引の最大発注数】

・スイスフラン/トルコリラ：10Lot

・スイスフラン/南アフリカランド：100Lot

・スイスフラン/メキシコペソ：100Lot

・豪ドル/カナダドル：100Lot

・ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ：100Lot



【レバレッジ】

個人：25倍

法人：通貨ペアごとに毎週見直しされます。詳しくはこちら(https://min-fx.jp/market/leverage/)



【pips】

他の外貨ペアと異なり、以下通貨ペアではレート表示の小数点2桁目が1pipとなります。

・スイスフラン/トルコリラ

・スイスフラン/南アフリカランド

・スイスフラン/メキシコペソ

その他、当社サービス概要につきましてはこちら(https://min-fx.jp/lineup/fx/service/outline/)をご覧いただきますようお願いいたします。

なお、新通貨ペアに関するサービス概要は、本通貨ペア公開後、順次更新いたします。

■注意事項

【スワップポイントに関する注意事項】

・本メールにスワップポイントの記載がある場合、記載内容は掲載日時点の情報であり、将来およびお取引に際して掲載の数値や金額等を保証するものではありません。

・スワップポイントは、FX口座とシストレ口座においてポジションを保有し翌営業日まで持ち越した場合に付与されます。

・0.1Lot単位の場合は1Lotあたりのスワップポイントの10分の1の金額となります。

・なお、1円未満のスワップポイントは、受取り支払いともに日々積み立てられますが、取引画面の累計スワップおよびスワップポイントの決済時（ポジションの決済またはスワップ受取）においては、受取りの場合は小数点以下を切捨て、支払いの場合は切上げて反映されます。

・スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。

・各国の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動することや、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性があります。また、これに伴い追加の資金が必要になることや、ロスカット値が近くなること、場合によってはロスカット取引が行われる可能性があります。

【高金利通貨に関する注意事項】

・高金利通貨は、主要国通貨に比べて流動性が低いことから、金融政策の変更や政治情勢および地政学リスク等の要因により急激な相場の変動が起こりやすい特徴があります。それにより、スプレッド（売値と買値の差）が大きく広がることから、安定的な価格の提示ができなくなる可能性があります。また、価格が大きく変動した場合にはロスカットとなる可能性がありますので、余裕をもった証拠金でお取引ください。

・CHF/TRYなど一部の通貨ペアでは、1Lotあたりの原資産価格が高額となるため、スプレッドやスワップポイントが相対的に大きくなる傾向があります。

そのため、少ないLot数での取引であっても、必要となる証拠金が大きくなる可能性があります。

・注意事項を十分ご理解の上、適切なリスク管理のもと、お取引いただくようお願いします。

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を一番大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。

これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

今後とも、トレイダーズ証券をどうぞよろしくお願いいたします。