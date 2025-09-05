スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜「ログレス」×TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」コラボ決定！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/9/10(水)から「ログレス」×TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」コラボを開催することをお知らせいたします。

■TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」のキャラクターがログレスに登場！

「ログレス」×TVアニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」コラボを2025/9/10(水)より開催！

常守朱たちが登場するストーリークエストでは、1話クリアで限定アバター「監視官の制服」がもらえます。

他にも、「ドミネーター」をモチーフにした武器や、公安局のマスコットキャラクター「コミッサ太郎」「コミッサ花子」をモチーフにした防具＆アクセサリーが登場！開催をお楽しみに！

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2509-psycho-pass-collabo/

※日程および内容は変更となる場合があります。

「PSYCHO-PASS サイコパス」とは

人間の心理状態や性格的傾向を、計測し数値化できるようになった未来世界。

あらゆる感情、欲望、社会病質的心理傾向はすべて記録、管理され、大衆は「良き人生」の指標として、その数値的な実現に躍起になっていた。

人間の心の在り方、その個人の魂そのものを判定する基準として取り扱われるようになるこの計測値を人々は「PSYCHO-PASS( サイコパス)」の俗称で呼び慣わした。

犯罪に関する数値も” 犯罪係数” として計測され、犯罪者はその数値によって裁かれる。治安維持にあたる刑事たちは常に、犯人を捕まえる実動部隊となる” 執行官” と

執行官を監視・指揮する” 監視官” のチームで活動する。自らが高い犯罪係数を持ち、犯罪の根源に迫ることのできる捜査官こそが優秀な” 執行官” となりうる。

それゆえに、犯罪者になりかねない危険も孕む” 執行官” は、その捜査活動を冷静な判断力を備えたエリートである” 監視官” に監視されている。

公安局刑事課一係のメンバーはそれぞれの想いを胸に、正義の在処を常に突きつけられながら任務を遂行していかなければならない。

彼らが立ち向かうものの先にあるのは――

公式サイトはこちら

https://psycho-pass.com/

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.