フォルシア、ツーリズムEXPOジャパンでセミナー開催「旅行業の進化と連携 ―体験・宿泊・移動、サービスを編み上げる新しいモデル― 」
フォルシア株式会社
- 出展期間：2025年9月25日(木)～26日（金） 10:00～18:00
- 会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）中部国際空港直結（〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1）
- 出展場所：展示ホールD【TS-016】（トラベルソリューション展2025内）
- 展示内容：旅行・観光業界向け商品販売プラットフォーム「フォルシアwebコネクト」のご紹介
- 日時：2025年9月25日（木）12:30～14:00
- 場所：Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) セミナールームM4
- 参加対象：観光産業に関心のあるすべての事業者様（定員80名）
- 登壇者：
- - ＜ゲストスピーカー＞【登壇者プロフィール】をご参照ください
- - ＜モデレーター＞ フォルシア株式会社 事業推進部 参事 三村 克巳
- 申し込み方法：
- - 参加には事前登録が必要です。「ツーリズムEXPOジャパン」のWebサイト内ツーリズム・プロフェッショナル・セミナーから来場登録後、お申し込みください。
- 航空・旅行アナリスト 帝京大学 理工学部航空宇宙工学科 非常勤講師 鳥海 高太朗 氏
- ビッグホリデー株式会社 企画旅行事業部 企画旅行部 部長 松本 太郎 氏
- T-LIFEホールディングス株式会社 取締役 企画仕入本部長 長崎 敬 氏
- 名鉄観光サービス株式会社 商品事業本部 商品開発部 課長（企画担当リーダー）兼 商品販売部 課長（システム開発担当リーダー） 伊藤 学 氏
フォルシア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：屋代浩子）は9月25日(木)からAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催される「ツーリズムEXPOジャパン2025」へ9月25日(木)・26日(金)の二日間、ブース出展いたします。また、25日(木)にはイベント内で実施予定のツーリズム・プロフェッショナル・セミナーにて、「旅行業の進化と連携 ―体験・宿泊・移動、サービスを編み上げる新しいモデル ―」と題したセミナーを行います。セミナー講師には、航空・旅行アナリストの鳥海 高太朗氏 他、観光業界の第一線で活躍される多彩なゲストをお迎えして、ディスカッションを実施いたします。ぜひ足をお運びください。
【出展情報】
ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸＆トラベルソリューション展2025
- 出展期間：2025年9月25日(木)～26日（金） 10:00～18:00
- 会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）中部国際空港直結（〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1）
- 出展場所：展示ホールD【TS-016】（トラベルソリューション展2025内）
- 展示内容：旅行・観光業界向け商品販売プラットフォーム「フォルシアwebコネクト」のご紹介
※9月25、26日は事前の来場登録が必要です（無料）。
詳細はツーリズムEXPOジャパン2025公式サイト（https://www.t-expo.jp/）をご確認ください。
【セミナー実施概要】
旅行業の進化と連携 ―体験・宿泊・移動、サービスを編み上げる新しいモデル ―
- 日時：2025年9月25日（木）12:30～14:00
- 場所：Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) セミナールームM4
- 参加対象：観光産業に関心のあるすべての事業者様（定員80名）
- 登壇者：
- - ＜ゲストスピーカー＞【登壇者プロフィール】をご参照ください
- - ＜モデレーター＞ フォルシア株式会社 事業推進部 参事 三村 克巳
- 申し込み方法：
- - 参加には事前登録が必要です。「ツーリズムEXPOジャパン」のWebサイト内ツーリズム・プロフェッショナル・セミナーから来場登録後、お申し込みください。
【登壇者プロフィール】
- 航空・旅行アナリスト 帝京大学 理工学部航空宇宙工学科 非常勤講師 鳥海 高太朗 氏
- ビッグホリデー株式会社 企画旅行事業部 企画旅行部 部長 松本 太郎 氏
- T-LIFEホールディングス株式会社 取締役 企画仕入本部長 長崎 敬 氏
- 名鉄観光サービス株式会社 商品事業本部 商品開発部 課長（企画担当リーダー）兼 商品販売部 課長（システム開発担当リーダー） 伊藤 学 氏