「メルヴィータ」から″自分の自然体（リズム）″を取り戻す特別なホリデー、オーガニックハーブ専門店「NeRoLi herb」とコラボしアドベントカレンダーや限定セットが登場

自然とサイエンスを融合させた、フランス発オーガニックスキンケアブランド「メルヴィータ」を展開するメルヴィータジャポン株式会社(所在地：東京都千代田区、代表取締役：ナタエル ダヴスト)は、2025年ホリデーコレクションを11月5日(水)に発売いたします。

2025年ホリデー キーヴィジュアル

今年は、NeRoLi herb主宰・フィトセラピストの菅原あゆみ氏が手掛けるオーガニックハーブ専門店「NeRoLi herb（ネロリハーブ）」とコラボレーション。NeRoLi herb監修のブレンドハーブティーの楽しみ方とともに、植物の恵みを紐解く「習慣ブック」を特典に添えた7日間のアドベントカレンダーや、ブレンドハーブティーとともに楽しめるメルヴィータ限定コフレをラインナップします。

発売を記念し、菅原あゆみ氏とメルヴィータの代表取締役ナタエルによるトークセッションを、10月22日(水)14:30よりインスタグラムにてライブ配信。両ブランドが大切にする“植物”をテーマに、特別なセッションをお届けします。

ホリデーのコンセプト

REGENERATION TO MYSELF / 自分の自然体（リズム）を取り戻す特別なホリデー

美しい自然のリズムを、今と未来のキレイのために。Melvitaは、植物の力と40年間積み重ねてきたサイエンステクノロジーで、あなたの肌を整えます。自然の再生力で、肌の土壌を整えて、自分本来のリズムで過ごしてほしい。身体が喜ぶものを取り入れて過ごすことが、あなたを大切にし、大切な人たちへの優しさに繋がる。1年がんばったご褒美に、自分に還るためのスキンケア時間を。

NeRoLi herb（ネロリハーブ）

ネロリハーブは、「英国式植物療法(西洋漢方)」「漢方」「和漢」「アーユルヴェーダ」などを基本としてブレンドしたメディカルハーブを中心に、オーガニックはもちろんのこと、産地や製法など厳選した本物の植物の力を、より多くの方に実感し活用していただけるよう展開。現代の環境から起きる様々な生活習慣病の予防対策、内側からの美容習慣として、植物の持つ力を活用した植物療法をおすすめしています。

自分と向き合う時間をつくる「習慣ブック」、ブレンドハーブティーとともに楽しむ7日間のアドベントカレンダー

「自然の再生力」を軸に、今のメルヴィータの魅力をお楽しみいただける、7日間のアドベントカレンダーが登場。また、NeRoLi herbで人気のブレンドハーブティー「めぐりブレンド」とともに楽しむホリデースキンケアをご提案。ブレンドハーブティーには、NeRoLi herb監修の楽しみ方とともに、植物の恵みを紐解く「習慣ブック」もセット。植物のパワーを身体の内側からも存分にご体験いただけます。ホリデー限定のオーガンジーのショッパーに入れてお渡しいたします。

アドベントカレンダー（税込7,920円）

■ラインナップ一覧

・ビオオイル アルガンオイル 5mL ～Receive the Blessing of Life - 生命力の恵みを受け取る～

・ネクターデルミエール アクティベーターオイルウォーター 7.5mL ～Awaken the Flow Within - めぐりのスイッチを入れる～

・ソルスデローズ エッセンスローション 30mL ～Let Hydration Flow - うるおいを巡らせる～

・ネクターカルム STG セラム 5mL ～Restore the Calm Inside - ゆらぎを整える時間～

・アルガン ビオアクティブ クリーム 10mL ～Awaken Inner Strength - 内からハリを宿す～

・ロルロゼ オイルイン ピンクフィット ウォッシュスクラブ 30mL ～Let Go and Lighten Up - 不要なものを手放す～

・ロルベジタル ハイドレーティング ボディセラム 28mL ～Breath Deep and Regeneration to Yourself - 呼吸するように、満たす～

めぐりブレンド

内側から輝くような自分を目指すあなたへ。バタフライピーや柿の葉などに含まれる豊富なビタミンを配合。夏にとてもオススメ。

※妊娠中の方はお飲みいただけません。

また、アレルギーをお持ちの方や、お薬を服用中の方は、ご使用前に医師にご相談いただくか、原材料をご確認のうえご検討ください。

アルガンを軸にした特別なコラボレーションキット2種が登場

メルヴィータの原点ともいえる植物「アルガン」を40年以上研究し辿り着いた、 「発酵アルガン」を配合した「アルガン ビオアクティブ」シリーズ。同シリーズの魅力を存分にお楽しみいただけるホリデー限定コフレ2種が登場します。コフレに合わせて、 NeRoLi herbで人気のブレンドハーブティー「おやすみブレンド」「インナービューティーブレンド」をお楽しみいただけます。

コフレに合わせたカラフルな限定ボックスと、ホリデー限定のオーガンジーショッパー入れてお渡しいたします。

アルガン ビオアクティブ スペシャルキット（税込30,910円）驚異的なアルガンを中心に、ハリと弾力を肌へと届ける特別なキット

メルヴィータを代表するアルガンオイルに、発酵アルガンを用いた「アルガン ビオアクティブ」シリーズのセラム・クリーム・アイクリームをセットし、シリーズの魅力を存分に感じていただけるコフレ。 NeRoLi herbの「おやすみブレンド」と一緒に、心穏やかなリラックスタイムをお楽しみいただけます。

■ラインナップ一覧

・ビオオイル アルガンオイル ローズ 50mL

・アルガン ビオアクティブ セラム 30mL

・アルガン ビオアクティブ クリーム 50mL

・アルガン ビオアクティブ アイクリーム 15mL

・おやすみブレンド

おやすみブレンド

長い一日を頑張ったあなたにおくるブレンド。お休みになる1時間前を目安にお飲み下さい。

※妊娠中の方はお飲みいただけません。

また、アレルギーをお持ちの方や、お薬を服用中の方は、ご使用前に医師にご相談いただくか、原材料をご確認のうえご検討ください。

アルガン ビオアクティブ 3STEPキット（税込19,910円）驚異的なアルガンを中心に、植物の力で保湿とエイジングケアを叶える3STEPキット

メルヴィータを代表するアルガンオイル、自然由来のマイクロヒアルロン酸とダマスクローズのフローラルウォーターを配合した華やかなローズの化粧水、発酵アルガンを配合したエイジングケア(*3)ライン「アルガン ビオアクティブ」シリーズのクリーム。NeRoLi herbで人気のブレンドハーブティー「インナービューティーブレンド」とともに、自分の自然体（リズム）を取り戻すホリデーをお届けします。

■ラインナップ一覧

・ビオオイル アルガンオイル ローズ 50mL

・ソルスデローズ エッセンスローション 150mL

・アルガン ビオアクティブ クリーム 50mL

・インナービューティブレンド

インナービューティブレンド

内側から輝くような自分を目指すあなたへ。バタフライピーや柿の葉などに含まれる豊富なビタミンが、夏にもとてもオススメなブレンド。

※妊娠中の方はお飲みいただけません。

また、アレルギーをお持ちの方や、お薬を服用中の方は、ご使用前に医師にご相談いただくか、原材料をご確認のうえご検討ください。

リニューアル登場のハンドクリーム＆リップケアのミニコフレ

11月5日にリニューアル発売するハンドクリーム＆リップバームの限定セット3種が登場。大切な方へのギフトや、自分へのご褒美としてお楽しみいただけるよう、ホリデー限定のオーガンジーショッパーに入れてご用意いたします。

ローズハンド＆リップ（税込3,300円）ザクロハンド＆リップ（税込3,300円）ハニーハンド＆リップ（税込3,740円）

（画像上から）

ローズハンド＆リップ（税込3,300円）

セット内容：BIO ハンド＆ネイルジェリー ローズ 30mL／BIO リップバーム ローズ 4.5g

ザクロハンド＆リップ（税込3,300円）

セット内容：BIO ハンドクリーム ザクロ 30mL／BIO リップバーム ザクロ 4.5g

ハニーハンド＆リップ（税込3,740円）

セット内容：BIO ハンドクリーム ハニー 30mL／BIO ハニー バーム 9g

フランスの調香師が手掛けたボディケア「ロルベジタル」のコフレが登場、日本限定キャンドルもプレゼント

日本の森林浴から着想し、ブランドの故郷・フランス南東部のアルデーシュにて主に採取した栗の葉エキスを用いた人気のボディケア「ロルベジタル」のコフレが登場。フランスの調香師が香りを手掛けたボディソープ・二層式ボディセラム・ボディクリームを、ロルベジタルを想起させるライトグリーンのボックスと限定のオーガンジーショッパー入れてお渡しいたします。

また、税込7,700円以上をお買い上げいただいたお客様への特典として、ロルベジタルの香りのキャンドルをプレゼントいたします（※詳細は次のページをご参照ください。数に限りがございます）。

ロルベジタル キット（税込13,200円）ロルベジタル キット

■ラインナップ一覧

・ロルベジタル エクスフォリエイティング ソープ 125g

・ロルベジタル ハイドレーティング ボディセラム 100mL

・ロルベジタル ハイドレーティング ボディクリーム 200mL

プチギフトにも最適、ミニサイズのコフレが今年も登場

いつでもどこでもうるおい＆リセットケアができる、ローズの恵みと香りで包み込むオンライン限定のミニコフレが2025年ホリデーでも登場。乾燥の気になりやすい目の下や頬の下、口もと、髪や爪などマルチに使えるタッチオイルと、オーガニックのダマスクローズを贅沢に使用したミスト化粧水は、乾燥しやすい冬のお守りとしてもピッタリ。ホリデー限定のオーガンジーショッパーに入れてお届けします。

※写真はイメージとなりますローズブーケ 2025ホリデー（公式オンラインストア・一部オンラインショップ限定）

■ラインナップ一覧

・ビオオイル ローズ＆アルガン タッチオイル 10mL

・フラワーウォーター リセットミスト ローズ 28mL

(*1)毛穴ケア、(*2)角質層まで、(*3)年齢に応じたお手入れ

ご購入者様特典

税込7,700円以上をご購入いただいたお客様に、日本限定の特典として、日本の森林浴から着想した森林浴没入ボディケア「ロルベジタル」のフレグランスキャンドルをプレゼント。

（ホリデー以外の製品のご購入でもプレゼント対象となります。数に限りがございます）

ライブ配信について

日時：2025年10月22日(水) 14:30～15:30（※配信時間は前後する可能性がございます）

配信アカウント：メルヴィータ公式インスタグラム

トークセッションのテーマ：「REGENERATION TO MYSELF ～植物の力で自分のリズムを取り戻す～」

概要：40年以上にわたりオーガニック研究を続けているメルヴィータと、“大切な人や家族のための植物療法”をコンセプトに展開しているNeRoLi herb。

当日は植物栽培の背景や真のパワー、そして現代の生活にどのように植物を取り入れるかといったセッションを通じて、自然に根差す両ブランドの独自の観点から、「植物の力で自分のリズムを取り戻す」方法をメディアの皆様にお伝えいたします。

登壇者：メルヴィータ グローバル・ジェネラル・マネジャー ナタエル・ダヴスト、NeRoLi herb主宰・フィトセラピスト 菅原あゆみ

メルヴィータは、フランス発のオーガニックコスメ認証ブランドとして原料生産から、環境や生態系への配慮など、自然と共存しながら、肌に寄り添うオーガニックスキンケア製品をお届けしてきました。創設から40周年の2023年にはサステナビリティ グローバル認証「B Corporation(TM)」を取得。そして2024年にリブランディングを実施。「自然の再生力(*4)で、美しさが目覚める」をコンセプトに掲げ、大自然の恵みからインスパイアされ、バイオサイエンスと自然の再生力(*4)で肌本来の輝きを再生する、40年以上にわたるオーガニックに関する経験と研究に裏付けされたスキンケアブランドです。

(*4)原料の再生力のことで、肌が再生するという効果ではございません

