ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤òºÌ¤ë¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¥É¥ì¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
～½Ð»º¸å¤ÎÂà±¡»þ¡¦¤ªµÜ»²¤ê¡¦½éÀá¶ç¤Ê¤É¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë～
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¡£½Ð»º¸å¤ÎÂà±¡»þ¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤¦¤ªµÜ»²¤ê¡¢¤½¤·¤Æ½éÀá¶ç¤È¤¤¤Ã¤¿µÇ°Æü¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤éÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÇº¤à¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è https://www.akachan.jp¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ò¤è¤êµ²±¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¥É¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¥»¥ì¥â¥Ëー¤ª¤¯¤ë¤ß¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Þ¥ó¥È¤Î¿þ¤Ë¤â¥ªー¥¬¥ó¥¸ー¥ìー¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¥»¥Ã¥È¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117468/117468_web_1.png
¤¯¤ÞÊÁ¤Î¥ìー¥¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥ªー¥¬¥ó¥¸ーÀ¸ÃÏ¤Î¥ªー¥Ðー¥É¥ì¥¹¤¬¹ë²Ú¤Ê¥»¥ì¥â¥Ëー¥É¥ì¥¹¥ªー¥ë3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117468/117468_web_2.png
¤«¤ï¤¤¤¤±©º¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤À¤ê¡¢Éß¤¤¤Æ¿²¤«¤»¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¡ý
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117468/117468_web_3.png
¥ìー¥¹¤È¥ê¥Ü¥ó¤¬¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2976/117468/117468_web_4.png
¤½¤ÎÂ¾¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§http://bit.ly/464Z44o
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æºß¸Ë¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
[¼èºàÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡¡¹ÊóÉô
ÅÅÏÃ¡§06-6258-7125
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ah-kouhou@akachan.co.jp
