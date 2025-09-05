オーガニックコスメ「ヴェレダ」スキンフード イメージキャラクターにレインボー池田直人さんが就任！

株式会社 ヴェレダ・ジャパン

2025年9月19日、人気シリーズ『スキンフード』に新製品2品『スキンフード ウルトラライトオイル』『スキンフード クレンジングバーム』が加わります。1926年に誕生したスキンフードは、100年近く世界中で支持され続けてきた高保湿クリームです。

この秋、レインボー池田直人さんが『スキンフード』のイメージキャラクターに就任。キャンペーンビジュアルやイベント登壇を通じて、一度使えば手放せなくなる“沼る”スキンフードの魅力を発信していただきます。

多彩なキャラクターと高い美意識で“美容芸人”として注目を集める池田直人さん。その幅広い支持と、100年にわたり親しまれてきたスキンフードの存在が重なり、このたびイメージキャラクターに就任していただくこととなりました。池田さんならではの視点で、スキンフードの新たな魅力を発信していただきます。

【レインボー池田直人さん プロフィール】

1993年生まれ、大阪府出身。2016年にお笑いコンビ「レインボー」を結成。コントでの女装・メイクをきっかけに、その飽くなき探究心で芸人随一の美容通としての地位を確立。日本化粧品検定特級、メイクアップアドバイザーの資格を取得。自身のYouTubeチャンネル「レインボー池田直人の美しちゃんねる」では、お気に入りコスメや美容テクなどを定期的に発信、登録者は33万人を誇る。

スキンフード キャンペーンビジュアル

スキンフード 新製品お披露目イベントレポート

新製品の全国発売（9月19日）に先駆け、8月29日より一部店舗で先行発売を開始。これを記念してお披露目イベントを開催しました。

ヴェレダの歴史と新製品を体験

イベントには芸人コンビ・レインボーの池田直人さんとジャンボたかおさんが登壇。普段からスカルプクレンジングを愛用している池田さんは、100年を超えるブランドの歴史や来年100周年を迎えるスキンフードに驚きを示しながら、新発売のオイルやクレンジングバームを実際に体験しました。ジャンボたかおさんは「香りもよく、男性でも使いやすい。父の日ギフトにもおすすめ」とコメント。池田さんも「これは気になる！」と美容好きらしい視点で会場を盛り上げました。

スキンフードの魅力を実感、会場も笑顔に

専属セラピストによるハンドマッサージでは、池田さんが「1本ポーチに入れておけば安心」と愛用品としての魅力を語りました。一方ジャンボたかおさんは自ら顔に塗布し、その自然なツヤ肌に会場から感嘆の声が。最後には池田さんの「レインボー池田、ではなくレインボー沼田です」というユーモアで締めくくられ、笑いと温かい空気に包まれました。

レインボーのジャンボたかおさん・池田直人さんレインボー池田直人さん

ロフト コスメフェスティバル2025AW

会場ではスキンフードをテーマにしたワークショップも開催ヴェレダ「白樺エリキシール」を使ったコールドプレスジュースをご用意いたしました

レインボー池田直人さん登壇！ヴェレダ スキンフードシリーズの魅力に迫るステージイベント開催

【イベント概要】

イベント名：ロフト コスメフェスティバル 2025 AW ヴェレダステージ

日時：2025年9月6日（土）11:55～12:20

場所：梅田サウスホール（大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 11F）

出演者：ゲスト 池田直人さん（レインボー）

【梅田ロフト限定キャンペーン】

イベント当日より、梅田ロフトにて『ヴェレダ スキンフードシリーズ』のキービジュアルがデザインされた特別ポストカードを、商品購入の方先着100名様に配布いたします。サイン入りが当たるチャンスも。詳しくは店頭にてご確認ください。