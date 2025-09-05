『ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ』フィギュアが、豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191111&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 13,200円(税込)
・通常版 11,000円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約290mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
[豪華版]
・フィギュア本体
・専用台座
・ダンジョンデスク(取り外し可)
・チェーン×4
≪特典≫
・差し替え顔パーツ(舌出し)×1
[通常版]
・フィギュア本体
・専用台座
≪特典≫
・差し替え顔パーツ(舌出し)×1
※画像は豪華版のものになります。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※透明台座は商品には付属しません。
(C)うるりひ
