『ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ』フィギュアが、豪華版と通常版で登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、現在ご案内中です。



●ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191111&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-191110&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ギルナダ(Gilnada) Illustration by うるりひ 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　13,200円(税込)


・通常版　11,000円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約290mm(台座含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


[豪華版]


・フィギュア本体


・専用台座


・ダンジョンデスク(取り外し可)


・チェーン×4


≪特典≫


・差し替え顔パーツ(舌出し)×1



[通常版]


・フィギュア本体


・専用台座


≪特典≫


・差し替え顔パーツ(舌出し)×1



※画像は豪華版のものになります。






























※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※透明台座は商品には付属しません。



(C)うるりひ



