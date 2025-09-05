浙江省拠点のGNMI、海外展開を加速 - 杭州が中独産業協業の新たな起点に

Global New Material International Holdings Limited

西湖の水面にテクノロジーの光が交差する風景を背景に、Global New Material International Holdings Limited（以下「グローバル・ニュー・マテリアル・インターナショナル」）は、メルク（Merck KGaA）よりグローバル・サーフェス・ソリューション事業（Susonity）の買収を正式に完了し、アジア太平洋地域本社を杭州市桐廬に開設いたしました。

総額6億6,500万ユーロにおよぶ本件クロスボーダーM&Aは、中国のパール顔料業界において過去最大規模の海外取引であると同時に、浙江省企業がグローバルな産業バリューチェーンへの深い統合を進め、世界市場における影響力の再構築を図るうえで極めて重要な一歩となります。

「As One We Rise, Together We Shine（共に立ち上がり、共に輝く）」をテーマに掲げた式典が開催

式典は、AIによるアニメーション・カウントダウンで幕を開けました。バーチャル映像とリアルステージがシームレスに融合し、レーザー光とダイナミックな照明演出が交差する中、グローバル・ネットワークを象徴する壮大なビジュアルが展開され、同社の企業理念「テクノロジーを原動力に、世界と共に成長する」を鮮やかに体現しました。

特に象徴的だったのが「マップ点灯」セレモニーです。来賓の方々がステージ上のデジタル地図を用いて、中国、ドイツ、アジア太平洋地域の主要拠点に次々と光を灯し、マーケット間をレーザーが結ぶことで、リアルタイムのグローバル接続、産業と金融の融合、そしてテクノロジーによって加速する国際的シナジーのビジョンが視覚的に描き出されました。

浙江省は、中国でも特に国際化が進んだ活力ある地域のひとつです。その浙江省を拠点とするグローバル・ニュー・マテリアル・インターナショナルは、本件買収を通じて、ドイツの先端技術、中国の市場力、そしてアジア太平洋地域の製造効率を統合し、真のグローバル・オペレーションの実現を目指しています。これは、浙江企業が志向する「協調的発展」の象徴とも言えるでしょう。

式典での挨拶において、グローバル・ニュー・マテリアル・インターナショナルの董事長 兼 CEOである蘇爾天氏は、「今回の買収は、当社のグローバル戦略における重要なマイルストーンであると同時に、中国の素材産業全体にとっても大きな転機である。従来の『技術フォロワー』から『価値の共創者』への転換を意味する」と強調しました。

蘇氏は次のように述べています。「私たちが統合しているのは、単なる技術、設備、販路にとどまりません。文化や国境を越えたイノベーション・エコシステムの構築こそが、私たちの目指す姿です。」

メルク一族の取締役会会長であるヨハネス・バイユー氏は、このたびの中独ビジネス連携について高く評価の意を表しました。

「進出」から「深耕」へ--浙江省の企業家たちは、グローバルな産業構造の変化に積極的に対応しています。長江デルタの開放型経済を牽引する中心地として、浙江企業は単なる製品輸出の初期段階をすでに脱し、資本・技術・ブランドを軸とした「システム型グローバル化」へと進化を遂げています。

今回の買収は、浙江企業がクロスボーダー取引を通じて中核技術を取得し、市場ネットワークを拡大する戦略の象徴的な事例と言えるでしょう。これは、中国企業がもはや単なる資本提供者ではなく、技術統合と戦略的高度化を主導する存在へと転換しつつあることを強く示しています。

午後に開催された「グローバル発展とクロスボーダー統合フォーラム」では、蘇董事長をはじめとする各分野の専門家が、グローバルな素材産業のバリューチェーン再編について議論を交わしました。本フォーラムでは、技術の共創、コンプライアンス・マネジメント、文化的統合といったテーマが取り上げられ、中国企業がグローバル化の「参加者」から「標準の創出者」へと進化しているという強いメッセージが発信されました。

今回の買収は、グローバル・ニュー・マテリアル・インターナショナルが2023年に実施した韓国・CQVの買収に続くものであり、対外成長戦略のさらなる一歩となります。同社は、欧州を技術拠点、アジア太平洋地域を生産効率の中核と位置づけたグローバル・サプライチェーン・ネットワークを構築しており、「中欧二大エンジン＋アジア太平洋のシナジー」による新たなビジネスモデルを形成しつつあります。

会場の照明が落ち、フォーラムが幕を閉じるとともに、テクノロジー・産業・文化が融合した本イベントも成功裏に終了しました。しかし、グローバル・ニュー・マテリアル・インターナショナルの国際統合の歩みは、まさにこれから本格的に始まろうとしています。

銭塘江からライン川へ、製品輸出からグローバル・エコシステムの構築へと進化する中で、浙江省の企業家たちは、実践に裏打ちされた国際戦略を通じて、中国企業のグローバル展開が一方通行の拡張ではなく、多文化交流と多市場展開による相互共栄の道であることを力強く証明しています。

本イベントには、中国および海外から数百名におよぶビジネス界・金融界のリーダーが参加しました。