「フィギュアの武器 探偵の嗜み」「フィギュアの遊び サスペンス 1.5＋α」が、フルカラー印刷を施した塗装いらずのプラキットで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「株式会社ディーアイジー」より『プリプラ フィギュアの武器 探偵の嗜み 1/12スケール プラスチックモデル』『プリプラ フィギュアの遊び サスペンス 1.5＋α 1/12スケール プラスチックモデル』を現在、それぞれご案内中です。
■プリプラ フィギュアの武器 探偵の嗜み 1/12スケール プラスチックモデル
【製品情報】
□参考価格：1,980円(税込)
□発売日：2026年1月予定
□企画・製造・発売元：株式会社エムアイシー
□販売元：株式会社ディーアイジー
【スケール】1/12
【サイズ】ランナー：縦約84mm×横約84mm
【素材】ABS
【セット内容一覧】
・拡大鏡、懐中時計、サングラス、パイプ、拳銃、単眼鏡、付け髭、仕込み杖、ハット、タバコ(箱)、タバコ(1本)、ライター
独自の解釈に基づくラインナップで職業別武器セットを展開する “嗜みシリーズ”。
第4弾は、一癖も二癖もある探偵の愛用アイテム。
隠された真実に迫っていく彼らの様々な場面を再現可能！
別売り「サスペンスシリーズ」と合わせて使えば、遊びの幅は更に広がります!
お手持ちのフィギュアと合わせて探偵の道を極めよう!
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
■プリプラ フィギュアの遊び サスペンス 1.5＋α 1/12スケール プラスチックモデル
【製品情報】
□参考価格：1,540円(税込)
□発売日：2026年1月予定
□企画・製造・発売元：株式会社エムアイシー
□販売元：株式会社ディーアイジー
【スケール】1/12
【サイズ】ランナー：縦約84mm×横約84mm
【素材】ABS
【セット内容一覧】
・ワインボトル、灰皿(ウェザリングカラー)、偽札束(新聞紙)、バール2種(通常/ウェザリングカラー)×各1、ダンベル2種(通常/ウェザリングカラー)×各1
サスペンスドラマのごっこ遊びが楽しめる“サスペンスシリーズ”。
第1、2弾のカラーバリエーションに加え、新規造形であの凶器がラインナップ！
今回は、サスペンスシリーズではお馴染みの“ウェザリングカラー”も同時にラインナップ！
各段のパーツを組み合わせても、様々な場面や事件現場が再現可能で“サスペンスワールド”が一層広がります！
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
〈サスペンスシリーズは組み合わせることで遊びの幅が広がる！〉
■組み合わせ例
※『フィギュアの遊び サスペンス』/『フィギュアの遊び サスペンス2』/『フィギュアの遊び サスペンス２～ウェザリングカラーVer.～』を使用しております。
※『フィギュアの遊び サスペンス』/『フィギュアの遊び サスペンス～ウェザリングカラーVer.～』/『フィギュアの遊び サスペンス3』を使用しております。
(C)2025 M.I.C.Corp.
