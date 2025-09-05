こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
バスケットボールもファッションも楽しみたい方へ機能性とファッション性を両立させた『TIGORA×AKTR』2025年秋冬コレクションを、9月5日より順次発売！
～ジュニアラインナップもさらに強化して登場！～
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）が運営するプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」は、バスケットボールアパレルブランド「AKTR（アクター）」とコラボレーションしたバスケットボールウェア『TIGORA×AKTR』の2025年秋冬コレクションを、全国のスポーツデポ、アルペンおよびオンラインストアにて9月5日(金)より順次発売いたします。
【タイダイ柄】をテーマに、充実のラインナップで、幅広いお客様に楽しんで頂けるコレクションとなっています。
『TIGORA×AKTR』は、アルペングループのプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」とバスケットボールアパレルブランド「AKTR（アクター）」が、アルペングループのパーパスである「スポーツをもっと身近に」とAKTR の「バスケットボールを楽しむ全ての人たちのために」という思いにそれぞれ共感し実現したコラボレーションで、今回で6シーズン目を迎えました。
TIGORA が得意とするスポーツの機能性とAKTR のファッション性を融合させ、バスケットボールもファッションも楽しみたい方に向けた、シーンを問わず着用できるFASHION とFUNCTIONをシームレスにしたコレクションです。
大人から子供まで幅広い年齢層のプレイヤーに満足いただけるラインナップをご用意しております。
＜ユニセックスサイズ＞
■Tシャツ
コラボ企画独自のグラフィックを採用し、屋外でも快適に着用できるよう、吸水速乾・UVカット機能を標準搭載。文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配したロゴTシャツや総柄のTシャツ、カレッジプリントのグラフィックTシャツなど、様々なシーンで着用して頂ける商品を取り揃えました
・TR×AKTR LOGO プリントTシャツ
文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配した、シンプルながら細部に拘ったグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：YELLOW,BLACK,WHITE,GREEN
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：2,999円(税込)
・TR×AKTR TIEDYE プリントTシャツ
オリジナルのタイダイ柄を全体に配したグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー： BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ： S,M,L,XL,2XL
価格：2,999円(税込)
・TR×AKTR LOGO長袖シャツ
文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配した、シンプルながら細部に拘ったグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE,BLACK,WHITE,SAX
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：3,499円(税込)
・TR×AKTR TIEDYE 長袖シャツ
オリジナルのタイダイ柄を全体に配したグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE×BLUE,BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ：S,M,L,XL,2XL
価格：3,499円(税込)
・TR×AKTR BBDLAB 長袖シャツ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：WHITE, BLACK,SAX
サイズ：S,M,L,XL,2XL
価格：3,499円(税込)
・TR×AKTR LAB TOUCH 長袖シャツ
バスケットボールの感触を確かめ、ハンドリングを探求したグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：WHITE, BLACK,GREEN
サイズ：S,M,L,XL,2XL
価格：3,499円(税込)
■パンツ
オリジナルのタイダイ柄が特徴のショーツと、ショートワイドタイプのショーツの2種類をご用意いたしました。
・TR×AKTR TIEDYE ショーツ
オリジナルのタイダイ柄が特徴です。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE×BLUE,BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：3,499円(税込)
・TR×AKTR TIEDYE ショーツ
ショートワイドタイプのショーツです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：BLACK,GRAY,CREEM,PURPLE
サイズ： S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：3,499円(税込)
■スウェット
動きやすいストレッチ素材を使用したトレーニングパーカとパンツをご用意いたしました。
※こちらの発売は9月下旬～10月頭を予定しております。
・TR×AKTR BBDLAB トレーニングパーカ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたトレーニングパーカです。
機能：保温、ストレッチ、UVカット
カラー：BLACK,GRAY
サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：6,999円(税込)
・TR×AKTR BBDLAB トレーニングパンツ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたトレーニングロングパンツです。
機能：保温、ストレッチ、UVカット
カラー：BLACK,GRAY
サイズ：S,M,L,XL,2XL,3XL
価格：6,999円(税込)
■アクセサリー
ニット編み地を使用した手甲グローブやヘッド・リストバンドをご用意いたしました。
・TR×AKTR LOGO グローブ
甲部分にコラボ企画独自のロゴ刺繍が入っており、鮮やかな配色もポイントです。
カラー：BROWN×PURPUL,BLACK×GRAY
サイズ：FREE
価格：1,499円(税込)
・TR×AKTR Wバンド
コラボ企画独自のロゴ刺繍が入っており、鮮やかな配色もポイントです。
カラー：PURPUL×WHITE,GRAY×WHITE
サイズ：FREE
価格：1,199円(税込)
・TR×AKTR Hバンド
コラボ企画独自のロゴ刺繍が入っており、鮮やかな配色もポイントです。
カラー：PURPUL×WHITE,GRAY×WHITE
サイズ：FREE
価格：1,499円(税込)
＜ジュニアサイズ＞
■Tシャツ
大人同様にコラボ企画独自のグラフィックを採用し、屋外でも快適に着用できるよう、吸水速乾・UVカット機能を標準搭載。文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配したロゴTシャツや総柄のTシャツ、カレッジプリントのグラフィックTシャツなど、様々なシーンで着用して頂ける商品を取り揃えました。
・TR×AKTR J LAB TOUCH 長袖シャツ
文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配した、シンプルながら細部に拘ったグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：YELLOW,BLACK,WHITE,GREEN
サイズ： 130,140,150,160
価格：2,499円(税込)
・TR×AKTR J LOGO プリントTシャツ
オリジナルのタイダイ柄を全体に配したグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー： BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ： 130,140,150,160
価格：2,499円(税込)
・TR×AKTR JLOGO長袖シャツ
文字の中にオリジナルのタイダイ柄を配した、シンプルながら細部に拘ったグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE,BLACK,WHITE,SAX
サイズ： 130,140,150,160
価格：2,999円(税込)
・TR×AKTR J TIEDYE 長袖シャツ
オリジナルのタイダイ柄を全体に配したグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE×BLUE,BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ：130,140,150,160
価格：2,999円(税込)
・TR×AKTR J BBDLAB 長袖シャツ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたグラフィックです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：WHITE, BLACK,SAX
サイズ：130,140,150,160
価格：2,999円(税込)
■パンツ
オリジナルのタイダイ柄が特徴のショーツと、ショートワイドタイプのショーツの2種類をご用意いたしました。
・TR×AKTR TIEDYE ショーツ
オリジナルのタイダイ柄が特徴です。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：ORANGE×BLUE,BLACK×GRAY,CREEM×WHITE,BROWN×PURPLE
サイズ： 130,140,150,160
価格：2,999円(税込)
TR×AKTR J LOGO ショーツ
ストレッチ性の良い布帛素材を使用したショートワイドショーツです。
機能：吸水速乾、UVカット
カラー：BLACK,GRAY,CREEM,PURPLE
サイズ： 130,140,150,160
価格：2,999円(税込)
■スウェット
動きやすいストレッチ素材を使用したトレーニングパーカとパンツをご用意いたしました。
※こちらの発売は9月下旬～10月頭を予定しております。
・TR×AKTR J BBDLAB トレーニングパーカ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたトレーニングパーカです。
機能：保温、ストレッチ、UVカット
カラー：BLACK,GRAY
サイズ：140,150,160
価格：4,999円(税込)
・TR×AKTR J BBDLAB トレーニングパンツ
BASKETBALL DESIGN LABをカレッジロゴでデザインしたトレーニングロングパンツです。
機能：保温、ストレッチ、UVカット
カラー：BLACK,GRAY
サイズ：140,150,160
価格：4,999円(税込)
【公式特設ページURL】
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?udns=0&sort=1&pgi=00000179
【販売店舗】
スポーツデポ・アルペン全店、公式オンラインストア
■起用モデルについて
