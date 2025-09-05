バスケットボールもファッションも楽しみたい方へ機能性とファッション性を両立させた『TIGORA×AKTR』2025年秋冬コレクションを、9月5日より順次発売！



















小川麻斗さん身長：176cm着用サイズ：TOPS XL/SHORTS LAKTR契約選手であり、京都ハンナリーズに所属するプロバスケットボール選手。公式Instagram：https://www.instagram.com/asato_ogawa3/林真帆さん身長：174cm着用サイズ：TOPS L/SHORTS MWリーグでプレーする女子バスケットボール選手。公式Instagram：https://www.instagram.com/mahhomoon/ねねまるさん身長：155cm着用サイズ：TOPS 160/SHORTS 140小学生ながら卓越したドリブルなどの動画がSNSで注目され、スポーツTV番組、スポーツモデルに出演。自身もミニバスケットボールチームに所属しながら選手として活動を続けている。公式Instagram：https://www.instagram.com/nenemaru_bsk/ハルアさん身長： 143cm着用サイズ：TOPS 140/SHORTS 140日本で最も古い歴史と功績を誇り、国内・海外を舞台に活動するプロフリースタイルバスケットボールチーム【侍BALLERS】に所属。公式Instagram：https://www.instagram.com/hanarutoo/AKTRとは「AKTR」は、『バスケットボールを楽しむ全ての人たちのために』を掲げて、日本で生まれたスポーツアパレルブランド。バスケットボールを競技としてだけではなく、純粋に楽しむものとして再定義したいという思いで日々進化を続けるこのブランドは、 今やストリートボール界を中心に、新たなスタイルを生み出すメインストリームとなっております。TIGORAとは「TIGORA」は、『AFFORDABLE SPORTS LIFESTYLE WEAR（アフォーダブル スポーツ ライフスタイル ウェア）』のコンセプトのもと、シンプルなデザインながら、アルペン独自のスポーツウェアにおける技術や知見を活かし、高機能かつ低価格を実現したブランドです。株式会社アルペンについて創業：1972年7月資本金：151億円業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営