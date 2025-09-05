【文庫】牛肉をこよなく愛し、年間１００軒以上の焼肉店を巡り、徹底的に探究してきた「肉のプロ」が、面白すぎる牛肉の教養を語り尽くす――新刊書籍『大人の「牛肉」教養』（著：小関尚紀）9月17日（水）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『大人の「牛肉」教養』（著者：小関 尚紀）を9月17日（水）に発売いたします。
■『大人の「牛肉」教養』
・アマゾン：https://amzn.to/45ORRGR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893900
〈内容紹介〉
◎肉を愛しすぎた著者による「牛肉の入門書」
◎焼肉屋で「一目置かれる」存在になれる本
年間100軒以上の焼肉屋を巡り、
全国の生産現場を渡り歩いた「肉のプロ」が
おもしろすぎる〝牛肉の教養〟を語り尽くす！
□美味しいのはオス牛？ メス牛？
□「国産牛」＝「和牛」ではない
□牛肉の旬は、まさかの冬！
□「A５ランクだから美味しい」は間違い！？
□牛肉には「日本酒」が大正解なわけ
□肉汁をマネジメントする「65度の壁」
□桜田門外の変は、牛肉のせいで起きた！？
□シャトーブリアンの柔らかさの秘密
□宮崎牛が、ハリウッドデビュー！？
□タン塩にレモンが添えられている理由
知れば知るほど、牛肉は奥深い。
美味しく食べるコツや各部位の特徴図鑑、
歴史の真実やブランド牛の秘密などを徹底解説！
あなたの「牛肉観」が劇的に変わります。
■商品情報
書名：『大人の「牛肉」教養』
著者：小関 尚紀
定価：891円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8939-4
発売日：2025年9月17日（水）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/45ORRGR
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100893900
■著者：小関尚紀（こせき・なおき）
1970年、大阪府生まれ。
異色の焼肉作家。お肉博士1級。
早稲田大学大学院でMBAを取得し、筑波大学大学院博士課程後期を中退。
現在は企業に勤務しながら、独自の「牛肉道」を極める。
その情熱は尋常ではなく、2005年に本格的に焼肉にハマって以来、年間100店舗以上もの焼肉店を巡るだけでなく、生産現場にまで足を運び、牛や餌に関する知見を深め、肉の焼き方や部位の特性を独自に研究・分析するほど。特に、焼き方のユニークなネーミングにはセンスが光る。
2016年に東洋経済オンラインで連載した『意外と知らない「焼き肉」の新常識』はたちまち人気を博し、2018年には著書『焼肉の達人』（ダイヤモンド社）を刊行。
BS朝日『美女と焼肉』の初期レギュラーを務めたほか、NHK、民放キー局など焼肉関連番組やラジオ番組の出演も多数。ダイヤモンドオンライン、Retty、favy、日刊ゲンダイ、食べログマガジンでも連載実績があり、多くの読者から支持される。
プレスリリース詳細へ