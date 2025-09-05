ゲーム実況者『しえる』×『オリラボマーケット』コラボグッズが発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、ゲーム実況者『しえる』さんのお誕生日を記念したコラボグッズを2025年9月5日（金）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328735&id=bodyimage1】
イラストレーター『青野ユウ』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルキーホルダーなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年10月5日（日）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『しえる』さん販売ページはこちら : https://market.orilab.jp/user/6708dc3d14873
■『しえる』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計7点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328735&id=bodyimage2】
＜アクリルキーホルダー2点セット＞
販売価格 : \3,535（税込）
https://market.orilab.jp/item/689d8b72c03a5
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,267（税込）
https://market.orilab.jp/item/67468b1e67519
＜トートバッグ＞
販売価格 : \2,822（税込）
https://market.orilab.jp/item/674696dee04e2
＜B5ノート＞
販売価格 : \3,832（税込）
https://market.orilab.jp/item/674677e594b45
＜クリアファイル＞
販売価格 : \981（税込）
https://market.orilab.jp/item/689d8af6d7f12
＜アクリルキーホルダー 2種＞
販売価格 : \1,768（税込）
https://market.orilab.jp/item/689d89a5d5f1c
https://market.orilab.jp/item/689d8a8f0e717
■『しえる』さんからのコメント
今回しえるのお誕生日を記念して、オリラボマーケット様とのコラボ商品を販売させていただくこととなりました！
いつも自分で描いているイラストですが、なんと今回ずっと好きだったイラストレーターの「青野ユウ」様に描いていただきました！
青野ユウさんが描いてくださったしえるとソルトのグッズをGETできるのはここだけ！！
みんながおうちにお迎えしてくれるの楽しみにしてるよ♪
▼『しえる』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/Ciel_luv_2
YouTube : https://www.youtube.com/@patisyu
■イラストレーター『青野ユウ』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/aovex
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328735&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
