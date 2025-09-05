あの健康常識が日本人には逆効果！？日本人の腸内・栄養解析データからわかった、正しい食事術・生活術！――新刊書籍『やってはいけない腸活』（著者：太田華代／監修：手島麻登里）9月18日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328566&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『やってはいけない腸活』（著者：太田 華代／監修：手島 麻登里）を9月18日（木）に発売いたします。
■『やってはいけない腸活』
・アマゾン：https://amzn.to/45YLxLU
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405400
■内容紹介
ヨーグルト、玄米、発酵食品、サプリメント…
その「体に良い」は、日本人には逆効果だった！？
健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。
それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。
「やってはいけない腸活」とは――
●「日本人の腸」の特徴を無視した腸活
●「古い健康常識」に基づく腸活
●あなたの「腸の個性」にマッチしていない腸活
たとえば、日本人と外国人とでは、腸の形状や腸内細菌の種類などがまったく異なります。
にもかかわらず、これまでの健康法・腸活法の多くは、「海外のデータ」がもとにされてきました。
これでは、日本人に効果がでないのは当たり前です。
本書では、累計２万件の「日本人の腸内解析・栄養解析データ」からわかった腸の新常識、
そして本当にやるべき食事術・生活術をご紹介します。
■商品情報
書名：やってはいけない腸活
著者：太田 華代
監修：手島 麻登里
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4054-8
発売日：2025年9月18日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/45YLxLU
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405400
■著者紹介
著者：太田華代（おおた・かよ）
一般社団法人パーソナルヘルス協会代表理事。筑波大学大学院修了。
大手総合研究所、外資系広告代理店医療部門を経て、現職。
「腸活」を通じて、体質改善・ダイエット・子宮がんの克服に成功した経験から、健康関係の仕事をすることを決意。2019年に一般社団法人パーソナルヘルス協会を設立する。 同協会では、民間トップクラスの年間3000件の腸内解析、遺伝子解析、栄養解析を行なう。解析結果から導かれた内容をもとに、個々人に合った食事、サプリメント、運動などを通じた「完全オーダーメイド」の腸活を提案し、好評を博している。クライアントには、有名企業経営者、一流アスリート、芸能人などの著名人も多い。
その他、国内外企業との協業、美容・健康系サロン監修、サプリメントや美容雑貨の開発など、さまざまな事業を展開。また、アドバイザーやインストラクターの育成も行なっており、受講生は1500名を超える。
監修：手島麻登里（てしま・まどり）
小児科医師。防衛医科大学校を卒業後、陸上自衛隊医官として9年間にわたり勤務。東日本大震災をはじめとした医療支援に従事した経験を持つ。
退官後は、小児循環器（こどもの心臓病）を専門とする一方、こどもとその家族の一般診療にも携わる。現在は、親子で取り組む「腸活」にも注目し、専門家としての知見を活かしながら、各家庭のリアルな声や日々の暮らしに寄り添ったアドバイスを心がけている。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
