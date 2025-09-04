幻想の星空を体験する「星降る洞窟ナイトウォーク」開催！熊野水軍伝承を蘇らせる期間限定「洞窟BAR」も登場

観光開発株式会社

和歌山県白浜町の観光名所「三段壁洞窟」では、夜の洞窟を舞台に500万個の星を映し出すプラネタリウム演出とライトアップによる幻想体験「星降る洞窟ナイトウォーク」を今年も開催いたします。

そして今年は新たに、熊野水軍が祈りを捧げた伝承を現代に蘇らせる期間限定の「洞窟BAR」が登場。幻想的な光と音に包まれた洞窟で、熊野の地酒や地場産品を使ったオリジナルカクテルを味わいながら、非日常の夜をお楽しみいただけます。

昨年も好評を博した“星降る夜の冒険”に、大人の感性を刺激する特別な体験が加わり、白浜の秋冬観光をさらに魅力的に彩ります。

１．星降る洞窟ナイトウォーク

開催概要

三段壁洞窟では、500万個の星空を映し出す小型投影機「MEGASTAR CLASS」を使用し、プラネタリウム館と同様に１８０度の全方向に、煌めく500万個の美しい星空を創り出します。天の川が美しく映し出され、まるで洞窟に星が降っているかのような新感覚が味わえます。洞窟内の展望台では、ライトアップされた岩肌や波が夜の神秘的な雰囲気を演出。日中とは異なる洞窟探検をお楽しみいただけます。

・開催日程：

2025年

10月4日(土)、11日(土)、12日(日)、18日(土)、25日(土)

11月1日(土)、2日(日)、8日(土)、15日(土)、22日(土)、23日(日)、29日(土)

12月6日(土)、13日(土)、20日(土)、27日(土)、28日(日)、29日(月)、30日(火)、31日(水)

2026年

1月1日(木)、2日(金)、3日(土)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、24日(土)、31日(土)

2月7日(土)、14日(土)、21日(土)、22日(日)、28日(土)

・開催時間：17時～19時 （最終入場18時50分） ※ 8時～17時は通常営業

・開催場所：三段壁洞窟内

・料 金：大人（中学生以上）1,500円・小人（小学生以上）750円・幼児無料

※日没前は、屋外からの日差しによりライトアップが見えにくい場合がございます。

※8時～17時は通常営業を行っております。

※洞窟へは専用エレベーターに乗って地下３６ｍまで２４秒でご案内いたします。

・ WEBサイト：https://sandanbeki.com/nightwalk/

・ 前売りチケット：https://www.jalan.net/kankou/spt_30401af2170020141/activity/l00004645E/?showplan=spot_detail&screenId=OUW2201(https://www.jalan.net/kankou/spt_30401af2170020141/activity/l00004645E/?showplan=spot_detail&screenId=OUW2201)



２. 星空案内人がガイドする「三段壁で星空を観察しよう」を開催！

宙と海がつながる景色を楽しみませんか？

三段壁では西から南の方角に海が広がり、秋ごろから宙と海がつながる景色、海にそそぐ天の川がご覧いただけます。地元でガイドをしている星空案内人が、その時見える星や惑星、星にまつわるお話など３０分間の星空観察会を行います。

※雨天や曇天など星が見えない場合は、洞窟内でプラネタリウム投影機を使い星空観察会を行います。

・開催日時：

１.10月18日(土)17：50集合 18：20開始

２.10月25日(土)17：50集合 18：20開始

３.11月15日(土)17：30集合 18：00開始

４.11月23日(日)17：30集合 18：00開始

５.12月13日(土)17：30集合 18：00開始

６.12月20日(土)17：30集合 18：00開始

2026年

７.1月10日(土)17：30集合 18：00開始

８.1月17日(土)17：30集合 18：00開始

９.2月14日(土)17：50集合 18：20開始

１０.2月21日(土)17：50集合 18：20開始

・料金： 大人(中学生以上)：1,500円・小人(小学生)：750円・幼児無料

※上記料金に洞窟入場料も含まれております



・事前予約制：定員は２０名様で先着順となります。

予約チケット：https://www.jalan.net/kankou/spt_30401af2170020141/activity/l0000661EF/?asobiKbn=1&screenId=OUW2211&rootCd=3&isLoginFlg=0(https://www.jalan.net/kankou/spt_30401af2170020141/activity/l0000661EF/?asobiKbn=1&screenId=OUW2211&rootCd=3&isLoginFlg=0)

３. 貸し切りツアー

A Secret Feast of the Kumano Navy ～白浜・三段壁「熊野水軍の夜宴」～

・開催場所：三段壁洞窟（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・開催日程：２０２５年１０月５日 ※

・開催時間：１５時３０分～１９時３０分

・主催：トラディ合同会社、株式会社綺譚ワークス、観光開発株式会社

・予約開始：２０２５年９月１５日頃（予定）

・申込方法： https://kumano-secret-feast.tradi-jp.com/(https://kumano-secret-feast.tradi-jp.com/)

４. バーイベント

The Hidden cave Bar KUMANO～水軍夜宴～

・開催場所：三段壁洞窟（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・開催日程：２０２５年１０月４日、１１月１日、１２月６日

・開催時間：１７時～１９時

・同時開催：星降る洞窟ナイトウォーク（https://sandanbeki.com/nightwalk/）と同時開催

※星降る洞窟ナイトウォークには別途入場料金が必要です。

・主催：トラディ合同会社、株式会社綺譚ワークス、観光開発株式会社

・予約：カクテル３種限定各５０杯（予約開始：２０２５年９月１５日頃予定）

・申込方法：Instagramにて申し込み @the.hidden.cave.bar_kumano(https://www.instagram.com/the.hidden.cave.bar_kumano/)

※来年以降も継続的に開催していく予定です。

イベントの特徴

１．歴史と神秘を現代に再現

熊野水軍が祈りを捧げた洞窟の伝承をベースに、幻想的な空間演出を現代に再構築。

２．プレミアムカクテル

熊野の地酒や柚子を使ったオリジナルカクテルを提供。洞窟内で味わう一杯は唯一無二の体験に。本イベントでは、熊野の地酒やクラフトスピリッツをベースにしたオリジナルミクソロジーカクテルをご用意します。

・ＫＵＭＡＮＯ ＲＵＭ（４７％）：白浜の蒸留所が手がけるクラフトラム。荒波を思わせる力強さが特徴。

・熊野ウイスキー（４３％）：まろやかな香りと深い余韻。水軍の歴史を感じさせる一杯。

・柚子スピリッツ（３８％）：熊野特産の柚子を用いた爽やかなスピリッツ。洞窟内の静寂に映える清涼感。

３．鑑賞・参加型の狂言公演（貸し切りツアーのみ）

観客として、そして“登場人物”として舞台に加わる、一夜限りの即興芸術。

本ツアーで行われる狂言公演は、650年の伝統を受け継ぎながらも、本来の姿である即興性と観客との共創に立ち返ります。演者は時に参加者へと語りかけ、問いかけ、あなたの返した一言がその夜だけの物語の流れを変えることも。

舞台となるのは、三段壁洞窟の最奥。装置や照明に頼らず、声と身体、そして“形（かた）”の表現だけで世界を立ち上げる狂言の力が、岩肌に響く反響とともに、参加者の想像力を深く揺さぶります。

４．五感で味わう没入体験

荒ぶる波の轟音と静寂が交錯する洞窟で、光・音・自然・酒が融合した非日常を体感。

【背 景】

本イベントは「地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業」の一環として実施され、和歌山・白浜の新たな魅力を国内外に発信することを目的としています。

【協力企業】

貸し切りツアー：トラディ合同会社（本社：京都府京都市、代表者 帖佐翔人）

バーイベント：株式会社綺譚ワークス（本社：大阪府大阪市、代表取締役 佐藤竜司）

PR・Branding：株式会社KanpaiPromotion（本社：大阪市、代表取締役社長 白井風太）



