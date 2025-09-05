ゴルフアパレルブランド【パーリーゲイツ】が松坂屋名古屋店100周年を記念した店舗限定アイテムを発売！
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、松坂屋名古屋店100周年を記念した店舗限定キャディーバックを2025年9月6日(土)より発売いたします。
松坂屋名古屋店100周年を記念した店舗別注アイテム
今年で100周年を迎える名古屋松坂屋店。
この節目を記念して、PEARLY GATESから松坂屋名古屋店限定で別注モデルのキャディバッグを発売いたします。
世代を問わず高い人気を誇るパーリーゲイツ定番の合皮スタンド式キャディバッグに、ブランドのアイコン的存在「PG ニコちゃん」が、名古屋店を象徴するゴールドカラーとなって新しく登場。
実用性に優れた多彩な収納ポケットに、持ち運びに便利なショルダーベルトが付属しています。
ブラック×ゴールドのシックで重厚感のある仕様は、企画段階からショップスタッフの意見を反映して制作した、数量限定のスペシャルエディションです。
GOLF BAG 53-5280961 (010) \ 74,800 ※9inch 3.8kg 46インチ対応
松坂屋銀座店でしか会えないゴールドカラーの「PGニコちゃん」
本店舗がリニューアルした当時から、店頭で親しまれてきたゴールドカラーの「PG ニコちゃん」。
松坂屋名古屋店100周年記念をより一層盛り上げる存在としてお客様をお迎えします。
店舗限定キャディバッグと共に、ぜひ店頭でご覧ください。
■発売日・発売店舗
2025年9月6日(土)
パーリーゲイツ松坂屋名古屋店
住所：愛知県名古屋市中区栄3-16-1 北館3階
TEL：052-238-5055
営業時間：10：00～20：00
SHOP LISTはこちら https://www.pearlygates.net/shoplist/
PEARLY GATESとは
数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開する・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。
パーリーゲイツ 公式サイト
https://www.pearlygates.net/
ブランド公式モール【mix.tokyo】
https://mix.tokyo/pages/pearlygates
パーリーゲイツ 公式インスタグラム
＠pearlygates_official
mix.tokyo公式アプリ
Apple https://apps.apple.com/jp/app/id950626580
Google https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appDD3411E5
■会社概要
<社名> 株式会社 TSI
代表取締役 下地 毅
東京都港区北青山1-2-3 青山ビル
事業内容
衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入
URL https://www.tsi.inc/