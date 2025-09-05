【ホテルニューオータニ博多】氷川きよし クリスマスディナーショー 2025を2日間限定開催

株式会社ニューオータニ九州

ホテルニューオータニ博多

『 氷川きよし + KIINA. クリスマスディナーショー 2025 in 博多』

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/event/kiyoshi-hikawa2025/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/event/kiyoshi-hikawa2025/)

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）では、2025年12月13日（土）・14日（日）の2日間、多方面で活躍するアーティスト・氷川きよしによるクリスマスディナーショーを開催いたします。

圧倒的な存在感と幅広い表現力で人々を魅了し続けるアーティスト 氷川きよし。情熱と繊細さを兼ね備えた歌声が織りなすステージは、多くの人々の心をとらえ続けています。クリスマスの特別なひとときにふさわしい、華やかで感動的なステージをどうぞご期待ください。

また、当ホテルの料理長が丹精込めてご用意するコースも大きな魅力のひとつです。旬の食材を贅沢に取り入れ、クリスマスシーズンならではの彩りを添えた美食の数々をご堪能いただけます。音楽と美食、そしてクリスマスの華やかな雰囲気が織りなす心に残る特別な一日。かけがえのない時間を、ホテルニューオータニ博多でお過ごしください。

■氷川 きよし（ひかわ きよし）プロフィール

2000年2月2日22歳で日本コロムビアより「箱根八里の半次郎」でデビュー。

その年の音楽賞の新人賞を総なめ。第51回NHK紅白歌合戦に初出場し、以来2024年まで24回出場。

2008年には大トリをつとめた。2006年には第48回日本レコード大賞で「一剣」にて大賞を受賞。

近年は、アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌「限界突破×サバイバー」で大ブレイク。圧巻の歌唱力とビジュアル、人を包み込む人間性で老若男女問わず幅広い年齢層のファンを持つ歌謡界の傾向を大きく変えた存在。

- 開催概要

日時：2025年12月13日（土）・14日（日）

時間：お食事 11:30～ / ショー 13:00～

会場：宴会場「鶴の間」（4F）

料金：1名さま \49,000

※お食事・ドリンク・ショー・税金・サービス料共

※チケットの枚数制限 お一人さま4枚まで

◆WEB先行予約：2025年9月8日（月）10:00～

https://www.kys-newotani.shop/shopdetail/000000000269

◆一般電話予約：2025年9月16日（火）10:00～

※ ご予約制、指定席となっております。

※ 満席になり次第、予約は締め切らさせていただきますのでご了承ください。

※ クレジット決済及びご入金後のチケットのお取り消しは、お受けできませんのでご了承ください。

※ 会場内は全席禁煙とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

※ 未就学児のご入場はご遠慮ください。

※ チケットの転売につきましては、当ホテルは禁止しております。

また、そのような行為が発覚した場合は、ご入場できない場合もございます。あらかじめご了承ください

【ご予約・お問合せ】

TEL：092-715-2063（10:00～18:00）

※時間外のお問合せはホテルの代表電話番号（TEL：092-714-1111）までお願いいたします。